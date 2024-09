Độ Mixi ủng hộ 500 triệu đồng giúp người dân Cao Bằng khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, bà con tại các vùng bão số 3 (bão Yagi) đi qua, các tỉnh miền núi phía Bắc phải chịu hậu quả nặng nề do thiên tai, sạt lở, lũ lụt. Hiện tại, mặc dù bão đã tan nhưng lũ quét, ngập lụt vẫn còn đang diễn biến phức tạp, để lại hậu quả nặng nề.

Không ngoài cuộc, vào ngày 10/9, Độ Mixi và gia đình đã ủng hộ khoản tiền 500 triệu đồng về nguồn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng với mục đích hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão, cải thiện cuộc sống bà con vùng lũ lụt... Cùng với đó, rất nhiều lời chúc, lời động viên từ cộng đồng "Bộ tộc MixiGaming" cũng đã được gửi đến người dân.

Trên Facebook, Độ Mixi chia sẻ: "Gia đình mình cũng xin góp 500tr để ủng hộ quê hương khắc phục hậu quả. Hy vọng sẽ nhận được sự chung tay giúp đỡ của mọi người để khắc phục hậu quả thiên tai và ổn định đời sống."

Độ Mixi được biết đến là cái tên tiên phong trong các hoạt động từ thiện, sát cánh và giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Nam streamer thể hiện tinh thần tương thân tương ái qua những lần đóng góp từ thiện, kế hoạch "góp gạch xây trường" cho trẻ em vùng cao.

Tháng 12 hằng năm, nam streamer luôn dành toàn bộ số tiền được donate (Là vật phẩm, hoặc tiền được cộng đồng ủng hộ trực tiếp ngay trên sóng livestream) để giúp đỡ trẻ em vùng cao. Đồng thời, Độ Mixi cũng trực tiếp xuất hàng trăm triệu tiền túi ra để ủng hộ vào các hoạt động từ thiện.

Cùng với Độ Mixi, nhiều người nổi tiếng, nghệ sĩ trên khắp cả nước cũng đang chung tay ủng hộ vật chất cho bà con tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 3.

Độ Mixi cùng các em nhỏ vùng cao tại ngôi trường mới được anh và bộ tộc MixiGaming ủng hộ xây dựng

Theo Cục quản lý đề điều và phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), tính đến 13 giờ ngày 10/9, bão số 3 và mưa, lũ sau bão đã làm 146 người chết, mất tích (82 người chết, 64 người mất tích). Cụ thể, tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng có 19 người chết, 36 người mất tích. Tỉnh Lào Cai có 19 người chết, 11 người mất tích, gồm: Bát Xát 10 người, Sa Pa 8 người, Bắc Hà 6 người, Si Ma Cai 4 người, Văn Bàn 2 người.

Tỉnh Yên Bái có 22 người chết, 6 người mất tích do sạt lở đất, gồm: Lục Yên 13 người, TP Yên Bái 14 người, Văn Chấn 1 người. Tỉnh Quảng Ninh 9 người chết do bão và lũ. TP Hải Phòng 2 người chết do bão; Hải Dương 1 người chết do bão; Hà Nội 1 người chết do bão. Hòa Bình 4 người chết do sạt lở đất; Lạng Sơn 2 người chết do lũ cuốn, sạt lở đất. Bắc Giang 1 người chết do lũ cuốn. Tuyên Quang 2 người mất tích do lũ cuốn. Hà Giang 1 người chết và 1 người mất tích. Lai Châu 1 người chết do sạt lở đất. Phú Thọ có 8 người mất tích trong sự cố sập cầu Phong Châu.

Về số người bị thương lên tới gần 800 người, trong đó nhiều nhất ở tỉnh Quảng Ninh với 536 người, Hải Phòng 81 người, Hà Nội 10 người, Lạng Sơn 10 người, Lào Cai 14 người, Yên Bái 10 người, Cao Bằng 12 người… Bộ NN-PTNT cho biết hiện hoàn lưu của bão số 3 còn tiếp tục gây mưa lớn đến hết ngày 11-9 cho các tỉnh Bắc Bộ, nhất là khu vực Tây Bắc.