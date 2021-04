Đỗ An lần đầu kể về chuyện hôn nhân với Lê Thúy gặp trục trặc

Vòng thi mang chủ đề "Bước ngoặt cuộc đời" của Trời sinh một cặp đã diễn ra với những câu chuyện được chia sẻ từ 6 thí sinh đầu tiên. Những tiết mục đã nhận được sự đồng cảm và nhận xét đến từ phía các vị giám khảo là nhạc sĩ Huy Tuấn, ca sĩ Hồng Nhung và nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận.

Trong đêm thi tuần này, thí sinh Đỗ An - chồng Lê Thúy thu hút nhiều sự quan tâm vì lần đầu nhắc đến chuyện hôn nhân với Lê Thúy gặp trục trặc. Đỗ An là thí sinh thuộc đội của đội trưởng Quốc Thiên.

Đỗ An.

Mở màn với một không gian lấp lánh đầy sang trọng, cặp đôi Quốc Thiên - Đỗ An đã mang đến bản mashup các ca khúc hit gồm Chuyện như chưa bắt đầu - Đừng như thói quen - Đã biết sẽ có ngày hôm qua - Lời chưa nói. Lịch lãm trong bộ vest đen, Quốc Thiên không ngần ngại đệm đàn cho từng câu hát của thí sinh Đỗ An.

Khi được MC Trần Anh Huy hỏi về câu chuyện muốn gửi gắm thông qua màn trình diễn vừa rồi, Đỗ An không khỏi nghẹn ngào chia sẻ về cuộc hôn nhân 6 năm qua của mình với Lê Thúy. Anh cho biết: "Trong bất kỳ cuộc hôn nhân nào, dù nhìn bề ngoài nó có đẹp như thế nào thì bên trong cũng có những khó khăn nhất định. Hết giai đoạn yêu nồng cháy, mình đến giai đoạn hòa hợp mà sống với nhau thì khúc mắc xảy ra. Có những lúc An và Thúy cảm thấy như là phải buông tay nhau ra". Cũng chính giai đoạn thăng trầm đó, Đỗ An phải tìm đến âm nhạc để xả stress và 4 bài hát trình diễn đêm nay cũng là những cảm xúc mà anh có được trong thời điểm ấy.

Ở tiết mục này, giám khảo Hồng Nhung không tiếc lời khen ngợi dành cho giọng hát của Đỗ An. Thậm chí khi nghe anh chia sẻ mình không qua trường lớp đào tạo nào về thanh nhạc, nữ ca sĩ đã hài hước nói: "Nghe xong tôi hơi xấu hổ về bản thân vì tôi lại học nhiều quá!". Với cô, Quốc Thiên và Đỗ An chính là "trời sinh một cặp" trong tiết mục vừa rồi và nếu như cả hai tách ra hát riêng sẽ không đạt được hiệu ứng thăng hoa trên sân khấu như khi kết hợp. Về phía giám khảo Nguyễn Hồng Thuận, anh cho rằng cặp đôi quá xuất sắc mà không thể tìm ra được lỗi nào.

Nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng đây là bản mashup hoàn hảo, nếu không nói ra nhiều người còn tưởng là một bài hát mới. Anh còn mở lời nếu Quốc Thiên và Đỗ An sau này cùng hát song ca trên sân khấu âm nhạc khác thì anh tình nguyện trở thành producer cho cả hai. Với phần trình diễn này, cặp đôi mang về điểm 10 từ phía ca sĩ Hồng Nhung và 9,75 từ phía nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận.