Đố ai tìm được điểm gì để chê Doãn Hải My!

Mỗi lần xuất hiện là một lần khiến dân tình xôn xao, Doãn Hải My - bà xã cầu thủ Đoàn Văn Hậu lại tiếp tục chiếm trọn spotlight với loạt hình ảnh mới cực sang chảnh.

Bà xã Đoàn Văn Hậu gây sốt với visual cực phẩm, đẹp không tì vết trong bộ ảnh cực sang chảnh

Mới đây, Doãn Hải My - bà xã cầu thủ Đoàn Văn Hậu khiến mạng xã hội "dậy sóng" chỉ với vài khung hình mới trong bộ ảnh kỉ niệm 2 năm ngày cưới của cặp đôi. Nàng WAGs khiến dân tình phải thốt lên: "Quá đẹp, không điểm nào chê nổi!".

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Hải My diện chiếc đầm dạ hội ánh bạc lấp lánh, phần cổ yếm khoe trọn bờ vai mảnh mai và tấm lưng trần nuột nà. Bộ váy ôm sát giúp cô phô diễn trọn vẹn đường cong quyến rũ và vóc dáng cân đối dù đã là mẹ bỉm. Cầm ly rượu trên tay, bước đi giữa không gian sang trọng, Doãn Hải My như nàng tiểu thư bước ra từ những bộ phim điện ảnh "đậm mùi tiền", vừa kiêu sa, vừa ngọt ngào.

Layout trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc búi cao gọn gàng càng tôn lên khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao và nụ cười rạng rỡ. Nhiều người nhận xét, nhan sắc của Hải My đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất từ trước đến nay - vừa dịu dàng đậm chất Á Đông, vừa pha chút hiện đại, quý phái. Đặc biệt là visual hậu sinh con trai đầu lòng, ngày càng thăng hạng và cuốn hút.

Doãn Hải My được khen nhan sắc ngày càng thăng hạng hậu sinh con đầu lòng. Vóc dáng nuột nà, ba vòng chuẩn chỉnh, và đặc biệt là thần thái sang chảnh hết nấc giúp cô nàng được nhận xét là nàng WAG đẹp nhất làng bóng đá

Và ngay cả khi chẳng cần váy áo lộng lẫy, trang điểm cầu kỳ mà chỉ đơn giản ở nhà selfie, Doãn Hải My vẫn đủ sức khiến netizen "rung động" nhẹ. Bà xã Đoàn Văn Hậu gây chú ý với khoảnh khắc đời thường trong chiếc váy hồng nữ tính, cạnh bó hoa xanh nổi bật - món quà của Văn Hậu dành tặng vợ. Thiết kế cổ chữ V của chiếc váy giúp Hải My khoe khéo xương quai xanh gợi cảm cùng vòng một nóng bỏng, vẻ dịu dàng, ngọt ngào bên đoá hoa khiến netizen mê mẩn ngắm nhìn.

Phía dưới loạt ảnh, dân tình để lại "mưa lời khen": "Visual này mà không gọi là đỉnh thì gọi gì nữa!", "Không chỉ xinh mà còn sang, đúng chuẩn vợ cầu thủ hot nhất Vbiz", "Mẹ bỉm mà vẫn giữ được phong độ nhan sắc thế này, phục thật", "Từ thời thi hoa khôi đến giờ vẫn xinh như vậy, mà còn xinh hơn nữa ấy"...

Từ khi kết hôn và sinh con, Doãn Hải My ngày càng được khen ngợi vì nhan sắc lẫn phong thái đều "lên hương". Dù bận rộn với thiên chức làm mẹ, cô vẫn chăm chỉ xuất hiện trong những sự kiện lớn nhỏ bên cạnh ông xã, luôn giữ hình ảnh chỉn chu, tinh tế.

Không chỉ là "vợ nhà người ta" trong truyền thuyết, Doãn Hải My còn là minh chứng sống cho câu nói: phụ nữ đẹp nhất khi được yêu thương và hạnh phúc. Mỗi khoảnh khắc của cô đều toát lên thần thái tự tin, rạng rỡ - thứ ánh sáng không cần phô diễn nhưng vẫn khiến người khác phải ngắm nhìn.