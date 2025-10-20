Đổ 5,8 tỷ đồng để thuê nhà cao cấp dưỡng già, mới ở được 3 năm đã phải thốt lên: “Ngày nào cũng sống trong bất an”

Không còn đặt nặng việc tích lũy bất động sản để lại cho con cháu, ngày càng nhiều người Trung Quốc ở độ tuổi nghỉ hưu chọn chi tiêu mạnh tay để tận hưởng tuổi già. Họ sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn cho những không gian sống tiện nghi, dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp và các trải nghiệm chất lượng cao.

Cùng với đó, nhóm người cao tuổi có thu nhập khá đang trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển của các khu nghỉ dưỡng và cộng đồng dưỡng lão cao cấp trên khắp Trung Quốc.

Chi tiền để sống “như nghỉ dưỡng”

Taikang Yan Garden là một khu dân cư nằm ở vùng ngoại ô phía tây Bắc Kinh. Điều đặc biệt là nơi đây sở hữu tới 1.800 cư dân hưu trí, với tỷ lệ lấp đầy gần 90%.

Không gian sống tại đây được thiết kế hướng đến sự yên bình và tiện nghi, bao quanh bởi cây xanh, cùng nhiều tiện ích như bệnh viện phục hồi chức năng, hồ bơi, nhà ăn sang trọng và hơn 70 hoạt động văn hóa, nghệ thuật giúp cư dân duy trì đời sống tinh thần phong phú.

Mỗi căn hộ đều có thiết kế thân thiện với người già: phòng tắm có ghế ngồi, bàn ăn bo tròn góc, cùng nhiều chi tiết nhỏ đảm bảo an toàn. Đáng chú ý, cộng đồng này quy tụ nhiều người có học vấn cao – trong số đó có tới 63 cư dân tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, từng là giáo sư, quan chức hoặc nghệ sĩ.

Tuy nhiên, để được sống trong môi trường lý tưởng ấy, chi phí không hề nhỏ: phí sinh hoạt tối thiểu 6.000 NDT/tháng, tùy loại căn hộ và diện tích. Ngoài ra, người thuê cần đặt cọc từ 1–2 triệu NDT, khoản tiền sẽ được hoàn lại khi rời đi.

Không chỉ ở Bắc Kinh, xu hướng này còn lan rộng tại các thành phố lớn khác. William Tang, một người về hưu ở Thượng Hải, mới đây quyết định rời trung tâm thành phố để chuyển tới Ardor Gardens – một khu nhà ở cao cấp dành cho người cao tuổi ở phía tây Thượng Hải.

Ông chi khoảng 220.000 USD để sở hữu quyền sử dụng 1 căn hộ hai phòng ngủ trong 15 năm. “Cảm giác giống như đang sống trong một khu nghỉ dưỡng thực thụ,” ông chia sẻ sau khi tham quan khu nhà mẫu với những tiện nghi như hồ bơi trong nhà, phòng tập yoga và dịch vụ chăm sóc 24/7.

Coi trọng chất lượng cuộc sống tuổi già nhưng vẫn bất an

Việc những người lớn tuổi ở Trung Quốc sẵn sàng chi tiêu mạnh cho bản thân phản ánh sự thay đổi trong quan niệm sống của thế hệ hưu trí mới. Họ coi trọng chất lượng cuộc sống hơn là việc tích lũy tài sản, và muốn tận hưởng trọn vẹn quãng thời gian cuối đời trong sự thoải mái, độc lập và được chăm sóc chu đáo.

Tuy nhiên, đằng sau bức tranh rực rỡ của những “thiên đường hưu trí” ấy là không ít nỗi lo về tính bền vững của mô hình này. Nếu không có nguồn doanh thu ổn định hoặc mô hình tài chính dài hạn, nhiều khu nhà ở cao cấp cho người già có thể rơi vào khủng hoảng sau giai đoạn phát triển nóng.

Phần lớn cư dân chuyển vào đây sinh sống đều đã bán nhà hoặc tài sản để chi trả phí đặt cọc, thuê dài hạn và duy trì cuộc sống trong khu. Điều đó khiến dòng tiền mới từ khách hàng ngày càng hạn chế, trong khi chi phí vận hành, nhân sự và bảo trì cơ sở vật chất vẫn duy trì ở mức rất cao.

Nhiều người không khỏi lo ngại trước nguy cơ các khu nhà hưu trí bị đóng cửa, sáp nhập hoặc xuống cấp nhanh chóng. Đặc biệt, với những người già đã “dốc túi” để an cư tại đây, kịch bản ấy mang lại cảm giác bất an rõ rệt. Họ không chỉ đối mặt với nguy cơ mất chỗ ở, mà còn mất khoản tiền tiết kiệm cuối cùng.

“Ban đầu ở thì thấy hạnh phúc thật đấy, nhưng không tránh khỏi lo ngại cho tương lai lâu dài”, ông Tang cũng chia sẻ. “Khi chi trả một khoản tiền lớn để ở đây, chúng tôi đã tin tưởng vào chất lượng và cam kết lâu dài của dự án. Nhưng nghe tin một số nơi khác gặp khó khăn tài chính, tôi không khỏi lo lắng. Nếu cơ sở này không thể duy trì, chúng tôi sẽ đi đâu ở tuổi này?”

Ông cũng cho biết, bản thân đã quen với hoàn cảnh sinh hoạt này. “Nếu nơi này phá sản, tôi có thể sẽ phải chuyển về sống cùng con cháu. Cuộc sống như thế sẽ vô cùng bất tiện”, ông ái ngại.

(Tổng hợp/Ảnh minh họa: Internet)