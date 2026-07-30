Dispatch điều tra tin Ảnh đế Hwang Jung Min ngoại tình: 3 lần gặp trong 2 năm, 5 tiếng 30 phút, không hề có tiếp xúc thân mật

Dispatch ngày 30/7 công bố kết quả điều tra độc quyền về vụ lùm xùm đang bao trùm Hwang Jung Min, và kết luận của họ đi ngược lại hoàn toàn những gì lan truyền trên mạng suốt hai ngày qua: giữa nam diễn viên và người phụ nữ được gọi là A không tồn tại quan hệ ngoài luồng.

Theo Dispatch, hai người chỉ gặp nhau đúng ba lần trong hai năm, tổng cộng 5 tiếng 30 phút, và không có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào, kể cả nắm tay hay khoác vai.

Ba cuộc gặp đó lần lượt diễn ra ngày 16/8/2023 (ba tiếng), ngày 11/9/2023 (một tiếng, tại khu ăn uống sân bay Incheon, có mặt cả quản lý của Hwang Jung Min) và ngày 14/3/2024 (một tiếng, tại một quán cà phê gần nhà hát nhỏ Hakchon Blue). Sau ngày 14/3/2024, hai người không còn gặp riêng lần nào nữa.

Điều đáng chú ý là ngay chính A cũng không định danh được mối quan hệ này khi Dispatch phỏng vấn. Trước các câu hỏi rằng cô là fan, là bạn, là đồng nghiệp hay là người yêu, cô không đưa ra câu trả lời rõ ràng, chỉ nói rằng đó là "quan hệ hai chiều" và cô cảm thấy bất công khi toàn bộ tương tác kéo dài hai năm bị phủ nhận sạch trơn.

Từ một fan ruột đến một vụ án hình sự

Khởi đầu là một mối quan hệ fan hâm mộ hoàn toàn bình thường. A theo sát các buổi chào sân khấu của Hwang Jung Min, thậm chí xuất hiện ở suất chiếu phim Bảo hộ do Jung Woo Sung đạo diễn chỉ vì nghe tin anh sẽ tới. Nam diễn viên nhớ mặt nhóm fan này, ngỏ lời cảm ơn và hẹn một bữa cơm, rồi đưa số điện thoại. Cuộc hẹn thành hình ngày 16/8/2023.

Theo lời A, trong ba tiếng đó Hwang Jung Min tâm sự khá nhiều chuyện riêng tư và cá nhân, và cô coi đây chính là điểm khởi phát của cái gọi là quan hệ hai chiều, với lập luận rằng chẳng diễn viên nào lại kể chuyện đời mình cho một khán giả.

Nút thắt bi kịch nằm ở cuộc gặp thứ hai. Tại sân bay Incheon, trước khi bay sang Romania, Hwang Jung Min vừa uống soju vừa buột miệng kể có người mời anh làm dự án rượu soju, rồi hỏi A rằng cô có muốn thử thiết kế nhãn chai không. Với anh, đó là một câu phá băng trong bữa ăn. Với A, một người học thiết kế thị giác, đó là một lời mời làm việc thực sự. Cô lao vào nghiên cứu thị trường soju, tìm hiểu cả thủ tục đăng ký nhãn hiệu trong lúc anh còn ở Romania, rồi chờ phản hồi. Câu trả lời cuối cùng là dự án không làm nữa.

Từ khoảng cuối 2023, Hwang Jung Min bắt đầu giữ khoảng cách vì cảm thấy bị áp lực trước mức độ tiếp cận quá dày của A. Ngày 7/12/2023, anh nói thẳng rằng đừng liên lạc trong một thời gian. A im lặng 40 ngày, và theo lời cô kể lại, đó là quãng thời gian cô rơi vào khủng hoảng nặng và đã tìm đến hành vi tự sát.

Chuỗi hành vi bị coi là stalking bắt đầu ngày 10/2/2024, khi A phát hiện mình bị chặn liên lạc và chuyển sang nhắn tin cho con trai của nam diễn viên, yêu cầu cậu bé nhắn với bố mở chặn và gọi lại cho cô, kèm hàm ý nếu không muốn lên báo thì hãy liên lạc nhanh. Hwang Jung Min nhận điện thoại của con, sợ, và mở chặn ngay. Đáp lại, trong đúng một ngày hôm đó A gửi 78 tin nhắn với tổng cộng 6.119 ký tự, trải từ 11 giờ 5 phút trưa đến 21 giờ 4 phút tối. Anh không trả lời một tin nào.

Cuộc gặp thứ ba, ngày 14/3/2024, là một cuộc ngừng bắn. Hwang Jung Min xin lỗi trước về lời đề nghị hợp tác soju thiếu suy nghĩ, nói sẽ bồi thường nếu cô đã phát sinh chi phí, đề nghị cô đừng liên lạc với gia đình anh nữa và nhắc cô tuyệt đối không được tự tử.

Bước ngoặt tháng 3/2025 và quyết định khởi kiện

Liên lạc thưa thớt vẫn kéo dài đến khoảng tháng 4/2024. Phía Hwang Jung Min lý giải đó là phản ứng phòng vệ nhiều hơn là thân thiết, xuất phát từ nỗi lo không biết gia đình anh sẽ bị nhắm tới lúc nào và không biết những đoạn ghi âm nào sẽ bị công bố. A thì khẳng định ngược lại, rằng đó là tương tác hai chiều với đầy đủ chu kỳ thích nhau, cãi nhau, hòa giải rồi cắt liên lạc như một cặp đôi, và rằng anh có đọc, có nhận xét những sáng tác cô đăng trên blog riêng.

Mốc thay đổi thái độ rơi vào khoảng tháng 3/2025, khi Hwang Jung Min cùng vợ dự liên hoan phim Florence và ảnh hai người xuất hiện trên mạng xã hội. A phản ứng bằng những lời châm chọc. Từ đó anh gần như không đối đáp nữa, chuyển sang dùng kính ngữ để vạch rõ giới hạn. Phía nam diễn viên nói với Dispatch rằng trước đó anh có phần bị kéo theo vì lo sợ trước việc cô từng tìm đến cái chết, nhưng đến tháng 4/2025 thì quyết định dứt khoát, và chính điều đó khiến A phản ứng dữ dội hơn.

Đầu tháng 5/2025, chỉ trong bốn ngày, A gửi 113 tin nhắn với 4.902 ký tự, trong đó có cả những lời nguyền rủa anh chết đi mà Dispatch chọn làm tiêu đề bài điều tra. Hwang Jung Min đáp lại bằng những câu từ chối dứt khoát, yêu cầu cô đừng nhắn nữa.

Đến ngày 31/7/2025, A một lần nữa nhắn cho con trai anh, kèm hai tệp tài liệu ghi chép lại toàn bộ chuyện giữa cô và nam diễn viên. Đây là lần thứ hai cô liên lạc trực tiếp với cậu bé.

Ngày 14/8/2025, Hwang Jung Min chính thức tố giác A theo Luật xử lý tội phạm theo dõi. Hồ sơ nộp kèm 11.021 ký tự tin nhắn KakaoTalk, ảnh xác một con mèo, giấy có vết máu, 8 bức thư và 2 lá thư tuyệt mệnh. Phía anh còn bổ sung tình tiết A theo dõi cả gia đình, cụ thể là bí mật đến xem buổi diễn nhạc kịch trong trường của con trai anh rồi gửi ảnh vé cho anh như một cách gây áp lực.

Hai vụ kiện đang song song

Tòa đã ba lần áp dụng biện pháp tạm thời cấm tiếp cận đối với A, và ngày 5/2/2026 ra lệnh xử phạt rút gọn 3 triệu won với hành vi stalking. A không chấp nhận, yêu cầu xét xử chính thức và đang tranh tụng để được tuyên vô tội, nên vụ án hiện được xét lại từ đầu ở cấp sơ thẩm. Về phía mình, cô nói ba lần gia hạn cấm tiếp cận thực chất chỉ là hai lần kéo dài biện pháp bảo vệ nguyên đơn trong thời gian điều tra và xét xử.

Ngày 26/2/2026, A gửi đơn lên Tòa án trung tâm Seoul kiện Hwang Jung Min đòi bồi thường khoảng 200 triệu won, với lập luận anh đã dùng quan hệ cá nhân để đề nghị hợp tác kinh doanh và đặt hàng viết truyện rồi đơn phương phá vỡ tất cả. Trong thông cáo phát ngày 30/7, cô định danh toàn bộ vụ việc là hành vi bóc lột cảm xúc, bóc lột tình dục và bóc lột lao động diễn ra trong một cấu trúc quyền lực chênh lệch nghiêm trọng, liệt kê những gì cô đã làm gồm nghiên cứu thị trường, thiết kế, hoạch định sản phẩm, tra cứu nhãn hiệu và khoảng 30 truyện đã viết, nhưng khi quan hệ kết thúc thì không nhận được bất kỳ khoản thanh toán hay lời giải thích nào.

Sam Company, công ty quản lý của Hwang Jung Min, giữ nguyên lập trường đã phát ngày 29/7 rằng người viết những bài bóc phốt trên mạng chính là nghi phạm trong vụ án theo dõi kéo dài nhắm vào nam diễn viên, rằng anh đã tố giác hình sự người này, và công ty sẽ có thêm biện pháp pháp lý với các bài đăng bị chỉnh sửa với ý đồ xấu. Trên các diễn đàn, nhiều người cũng đặt vấn đề cần thận trọng với tính xác thực của các file ghi âm đang lan truyền trong bối cảnh công nghệ giả giọng và deepfake đã quá phổ biến.

Dispatch không dựng Hwang Jung Min thành một nạn nhân hoàn toàn trong sạch. Bài điều tra chỉ rõ sự tử tế quá mức của anh đã tạo ra ngộ nhận, những cuộc trò chuyện không cần thiết đã nuôi dưỡng ảo tưởng, và những cuộc điện thoại trong lúc có rượu là hành vi thiếu cẩn trọng. Nhưng theo Dispatch, việc một người diễn giải quá mức mối quan hệ không bao giờ là lý do biện minh cho hành vi phạm tội. Tòa soạn cho biết sẽ tiếp tục phân tích quá trình A phủ nhận và bóp méo thực tế trong một bài viết tiếp theo.

Ở thời điểm ồn ào này, Hwang Jung Min vẫn đang có phim ngoài rạng. Hope , tác phẩm trở lại sau 10 năm của Na Hong Jin với kinh phí khoảng 60 tỷ won, ra mắt ngày 15/7 và cán mốc 2 triệu khán giả chỉ sau 5 ngày.

Chiều 29/7, anh xuất hiện tại buổi chào sân khấu ở CGV Yongsan I'Park Mall, chụp ảnh cùng khán giả với chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út bàn tay trái.