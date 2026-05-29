Disney+ xác nhận phim “Knock-Off” của Kim Soo Hyun vẫn bị hoãn vô thời hạn

Vào ngày 27/5 (giờ địa phương), Disney+ được cho là đã thông báo với truyền thông Hàn Quốc rằng bộ phim vẫn đang trong tình trạng hoãn vô thời hạn. Một đại diện từ nền tảng này cho biết: "Lập trường trước đây của chúng tôi vẫn không thay đổi. Hiện tại, phim đang bị hoãn vô thời hạn".

"Knock-Off" kể về cuộc sống bị đảo lộn của một người đàn ôngsau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997. Từ một người bình thường, anh ta đã trở thành ông trùm của thị trường hàng giả toàn cầu.

Khi bộ phim được thực hiện, nó thu hút sự chú ý lớn của truyền thông và công chúng vì đây là dự án tiếp theo của Kim Soo Hyun sau "Nữ hoàng nước mắt". Bên cạnh đó, kinh phí sản xuất của phim này được báo cáo lên tới 60 tỷ won. Tuy nhiên, tất cả các kế hoạch quảng bá, bao gồm cả việc giới thiệu sản phẩm và lịch phát hành, đều bị hủy bỏ sau khi nam diễn viên vướng vào tranh cãi liên quan đến nữ diễn viên quá cố Kim Sae Ron.

Sự quan tâm đến khả năng trở lại của Kim Soo Hyun gần đây tăng lên sau khi Kim Se Ui, người đứng đầu Viện Nghiên cứu Garosero, được cho là đã bị bắt vào ngày 26 tháng 5 vì các cáo buộc bao gồm lan truyền thông tin sai lệch và phỉ báng nam diễn viên. Bất chấp diễn biến này, Disney+ vẫn đang giữ lập trường thận trọng về việc phát hành "Knock-Off".

Đây không phải là lần đầu tiên tin đồn về việc phát hành bộ phim xuất hiện. Hồi tháng 3, những đồn đoán về khả năng ra mắt của phim cũng đã lan truyền trên mạng. Vào thời điểm đó, Disney+ cũng phản hồi tương tự bằng cách nói rằng "không có thêm thông tin cập nhật nào ngoài tuyên bố trước đó".