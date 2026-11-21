Ảnh: Disney+

Mở rộng chương trình thực tế với những ý tưởng mới lạ

Tại cuộc họp báo tổ chức ở Seoul, Disney+ công bố danh sách 8 chương trình gốc Hàn Quốc được xác nhận ra mắt trong năm 2027, đồng thời giới thiệu một số dự án truyền hình thực tế đang được phát triển. Trong đó, mùa thứ hai của Battle of Fates và chương trình hẹn hò Friend-zoned gây chú ý với những ý tưởng khác biệt.

Battle of Fates là chương trình thực tế quy tụ các pháp sư, thầy bói và những người được cho là có khả năng dự đoán vận mệnh tại Hàn Quốc. Sau thành công của mùa đầu tiên, ê-kíp quyết định nâng độ khó của các thử thách, đồng thời bổ sung những gương mặt nổi tiếng trong mùa tiếp theo.

Nhà sản xuất Hwang Kyo-jin cho biết, nếu mùa đầu tiên chủ yếu kiểm chứng khả năng dự đoán vận mệnh của các thí sinh, mùa thứ hai sẽ tập trung khám phá giới hạn năng lực mà họ tuyên bố sở hữu. Để tăng sức hấp dẫn về mặt hình ảnh, ê-kíp cũng thiết kế lại bối cảnh ghi hình, kết hợp các yếu tố núi non và sông nước. Những cảnh quan này gắn liền với quan niệm về năng lượng tâm linh trong văn hóa Hàn Quốc.

Ngoài chủ đề tâm linh, Disney+ còn khai thác ranh giới giữa tình yêu và tình bạn thông qua chương trình thực tế mới mang tên Friend-zoned. Dự án do studio của nữ nghệ sĩ hài Song Eun-yi phát triển, xoay quanh những cặp bạn thân khác giới cùng trải qua hàng loạt thử thách nhằm kiểm chứng liệu tình bạn có thể chuyển thành tình yêu hay không. Các thử thách được thiết kế để đặt người tham gia vào những tình huống gần gũi, dễ nảy sinh cảm xúc. Thông qua những trải nghiệm này, chương trình đặt ra câu hỏi liệu tình bạn thuần túy giữa nam và nữ có thể tồn tại khi cả hai phải đối diện với những rung động tình cảm.

Disney+ cũng lần đầu hợp tác với công ty sản xuất TEO, do nhà sản xuất giải trí kỳ cựu Kim Tae-ho sáng lập. Ông được biết đến qua chương trình đình đám Infinite Challenge của MBC. TEO cũng từng sản xuất những chương trình thực tế như The Devil's Plan và World Dice Tour.

Dự án mới của TEO và Disney+ sẽ kết hợp yếu tố hẹn hò, du lịch và thi đấu. Thay vì đưa người tham gia đến những địa điểm lãng mạn, ê-kíp muốn đặt họ vào môi trường xa lạ, nhiều thử thách để quan sát cách tình cảm phát triển. Ngoài dự án này, TEO đang thảo luận với Disney+ về khả năng sản xuất một chương trình thể thao tổng hợp, dự kiến ra mắt vào năm 2028.

Loạt phim truyền hình quy tụ dàn sao đình đám

Ở mảng phim truyền hình, Disney+ dự kiến ra mắt nhiều tác phẩm mới trong năm 2027, với sự góp mặt của các diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc. Suzy và Kim Seon Ho tái hợp trong Portraits of Delusion, bộ phim tình cảm pha yếu tố bí ẩn. Park Seo Joon, Um Tae Goo và Cho Hye Joo cùng tham gia Born Guilty, tác phẩm thuộc thể loại hành động, tội phạm lấy bối cảnh thập niên 1980.

Tiểu thuyết ăn khách The Miracles of the Namiya General Store của nhà văn Nhật Bản Keigo Higashino được chuyển thể thành phim truyền hình, quy tụ các diễn viên Ryu Seung Ryong, Kim Hye Yoon, Moon Sang Min, Lee Chae Min, Go Ah Sung và Yum Jung Ah.

Kim Seon Ho trong phim Portraits of Delusion (Ảnh: Disney+)

Hai dự án khác là Code, phim giật gân được làm lại từ loạt phim ăn khách của Đài Loan, với sự tham gia của Nam Joo Hyuk, Lee E Dam, Kim Eui Sung và Park Hoon; và A Man's Man, bộ phim tâm lý xã hội về cơ hội làm lại cuộc đời, có Park Jung Min, Bae Sung Woo, Seolhyun và Lee Kwang Soo đóng chính.

Choi Yeon-u, người đứng đầu bộ phận nội dung của Walt Disney Hàn Quốc, cho biết Disney+ sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư vào các tác phẩm gốc, đồng thời đa dạng hóa danh mục sản xuất với chương trình truyền hình thực tế, phim hài và phim tài liệu.

Bên cạnh việc phát triển những ý tưởng mới, Disney+ cũng tập trung khai thác các chương trình đã tạo được sức hút thông qua việc sản xuất phần tiếp theo, chương trình ăn theo và các phiên bản chuyển thể dành cho thị trường quốc tế. Battle of Fates là một trong những dự án được lựa chọn để mở rộng. Ngoài mùa thứ hai, chương trình còn có dự án ăn theo mang tên House of Fates đang trong quá trình phát triển. Một phiên bản chuyển thể tại Anh của Battle of Fates đã được sản xuất. Disney+ cũng đang cân nhắc phát triển các phiên bản dành cho thị trường Mexico và Tây Ban Nha.

Thành công của "Hoàng hậu tái hôn" khiến Disney+ tự tin đầu tư vào các nội dung Hàn Quốc (Ảnh: Disney+)

Choi Yeon-u khẳng định Disney+ không đặt yếu tố quốc tế lên hàng đầu khi lựa chọn dự án. Theo ông, một chương trình cần tạo được sự đồng cảm với khán giả Hàn Quốc trước khi tính đến khả năng mở rộng ra nước ngoài. Đại diện Disney+ nhấn mạnh nền tảng ưu tiên những câu chuyện mang đậm bản sắc văn hóa Hàn Quốc và có khả năng thu hút người xem trong nước. Thành công tại thị trường Hàn Quốc được xem là nền tảng để các tác phẩm tiếp cận khán giả toàn cầu.

Nhìn lại hành trình 5 năm kể từ khi Disney+ gia nhập thị trường Hàn Quốc, Kim So-youn, Giám đốc điều hành Walt Disney Hàn Quốc, cho biết nền tảng đang xây dựng chiến lược tăng trưởng dài hạn, tập trung vào đầu tư nội dung địa phương, mở rộng lựa chọn gói đăng ký và đa dạng hóa chương trình giải trí, bao gồm cả các sự kiện thể thao trực tiếp thông qua ESPN.

Trước sự cạnh tranh trên thị trường phát trực tuyến, Kim So-youn khẳng định Disney+ không đặt mục tiêu chạy đua để bắt kịp các đối thủ mà muốn phát triển theo lộ trình riêng.