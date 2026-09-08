Đạo diễn Mùi phở Minh Beta ngồi cùng bàn với CEO Netflix, Chủ tịch Disney tại hội nghị thượng đỉnh điện ảnh ở Pháp

Ngày 7/9, Hội nghị Thượng đỉnh Lumière diễn ra tại Fondation Maeght, Saint-Paul-de-Vence, quy tụ khoảng 200 lãnh đạo cấp cao, nhà sáng tạo và đại diện các tổ chức điện ảnh đến từ hơn 60 quốc gia trên 5 châu lục.

Trong danh sách khách mời có Ted Sarandos (CEO Netflix), Dana Walden (Chủ tịch Disney), Donna Langley (Chủ tịch NBCUniversal Entertainment) cùng đại diện Sony Pictures, CAA và nhiều tổ chức điện ảnh quốc tế.

Chủ tịch Minh Beta tại hội nghị. Ảnh NVCC

Giữa dàn tên tuổi đó, Minh Beta là một trong ba đại diện đến từ Việt Nam. Đạo diễn Mùi phở đến Fondation Maeght với hồ sơ ba lớp: Chủ tịch Beta Group với chuỗi rạp 21 cụm phục vụ hơn 8 triệu lượt khán giả mỗi năm, nhà sản xuất kiêm nhà đầu tư và phát hành phim điện ảnh Việt, và người vừa ngồi ghế đạo diễn lần đầu tiên hồi đầu năm nay.

"Tôi rất vinh dự khi là một trong những đại diện Việt Nam tham dự Hội nghị lần này và có cơ hội chia sẻ với các đại biểu quốc tế về góc nhìn của thị trường điện ảnh Việt Nam", Minh Beta cho biết. "Trong những năm qua, điện ảnh Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể, cả về quy mô thị trường và sức hút đối với khán giả. Tôi kỳ vọng những chuyển động tích cực này sẽ tiếp tục mở ra cơ hội để Việt Nam tăng cường kết nối và tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái điện ảnh quốc tế trong thời gian tới."

Chủ tịch Minh Beta tham dự vào các phiên thảo luận tại hội nghị. Ảnh NVCC

Lumière Summit diễn ra đúng 100 năm sau International Film Congress tổ chức tại Paris năm 1926, sự kiện từng quy tụ 435 đại biểu từ 31 quốc gia để bàn về những thay đổi của ngành. Một thế kỷ sau, những câu hỏi lớn vẫn còn nguyên, chỉ khác về bản chất.

Chương trình nghị sự lần này xoay quanh những vấn đề đang tác động trực tiếp đến ngành: trí tuệ nhân tạo, các mô hình kinh tế mới, sự thay đổi trong hành vi khán giả, tương lai của rạp chiếu, khâu phát hành và phân phối, điện ảnh độc lập cùng bài toán bảo tồn di sản điện ảnh. Đó cũng là những câu chuyện mà một người vừa vận hành chuỗi rạp vừa cầm máy quay như Minh Beta va phải mỗi ngày ở thị trường trong nước.

Ông Ted Sarandos - CEO Netflix có mặt tại sự kiện (Ảnh Getty)

Minh Beta sáng lập Beta Cinemas năm 2014 với vốn khởi điểm 5 tỷ đồng, theo đuổi mô hình rạp giá hợp lý nhằm mở rộng khả năng tiếp cận điện ảnh cho khán giả phổ thông. Đến năm 2024, anh ký kết liên doanh trị giá 5.000 tỷ đồng với AEON Entertainment để mở rộng hệ thống rạp cùng hoạt động sản xuất, phát hành phim.

Nhưng bước ngoặt được chú ý nhất lại đến từ ghế đạo diễn. Đầu năm nay, Mùi phở ra rạp đúng mùng 1 Tết Bính Ngọ, quy tụ nghệ sĩ Xuân Hinh trong lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh rộng cùng Thu Trang, kể câu chuyện về một gia đình nhiều thế hệ giữ nghề nấu phở. Cũng trong năm nay, Minh Beta là người đưa The Substance, tác phẩm từng tranh giải tại Cannes 2024, đến với khán giả Việt Nam.

Dana Walden, đồng chủ tịch của Disney Entertainment. Ảnh Disney

Sự hiện diện của đại diện Việt Nam tại một diễn đàn tập hợp nhiều tổ chức, doanh nghiệp và nhân vật đầu ngành cho thấy thị trường trong nước đang từng bước tham gia vào những cuộc trao đổi rộng hơn về tương lai của ngành công nghiệp hình ảnh.

Trong bối cảnh thị trường Việt Nam tiếp tục tăng trưởng và còn nhiều dư địa, những kết nối quốc tế như Hội nghị Thượng đỉnh Lumière có thể mở ra thêm cơ hội tiếp cận kinh nghiệm, công nghệ, nguồn lực và các mô hình phát triển mới. Đây cũng là tiền đề để điện ảnh Việt Nam nâng dần năng lực cạnh tranh và hội nhập sâu hơn với thị trường quốc tế.

Bùi Quang Minh (Minh Beta) là Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Beta Group, tốt nghiệp MBA tại Harvard, hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất và phát hành phim, vận hành cùng nhượng quyền rạp chiếu, sáng tác âm nhạc và đầu tư khởi nghiệp.

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Văn hóa, Minh Beta và Beta Group được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng khen ghi nhận những đóng góp trong lĩnh vực văn hóa và giải trí.

Anh cũng là tác giả ca khúc "Việt Nam Ơi!", nhà đầu tư tại Shark Tank Việt Nam và hiện là Lãnh sự danh dự Cộng hòa Slovenia tại TP.HCM.