Đinh Tiến Đạt gây bất ngờ: Chỉ 2 tuần ra liền 2 MV, Fancon 30 năm sự nghiệp khẳng định “Tôi vẫn ở đây”

Tối 28/9 tại Nhà hát Quân đội, rapper Đinh Tiến Đạt (Mr. D) đã mang đến cho khán giả một đêm nhạc đặc biệt mang tên TÔI 30 – 30 NĂM TÔI VẪN Ở ĐÂY. Đây không chỉ là buổi fancon đầu tiên trong sự nghiệp mà còn đánh dấu cột mốc kỷ niệm 30 năm hoạt động nghệ thuật của anh.

Dưới sự dẫn dắt duyên dáng của MC Anh Tuấn, chương trình đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc: từ sôi động, trẻ trung đến lắng đọng, đầy hoài niệm. Sự góp mặt của những người anh em thân thiết trong “Gia tộc Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai” như Cường Seven, Đăng Khôi, Hà Lê, Kiên Ứng… cùng ban nhạc Monocycle – đồng hành với Đinh Tiến Đạt từ thời Chí Phèo (2006) – đã biến đêm nhạc thành một bữa tiệc ấm áp, nơi tình bạn và âm nhạc hội tụ.

Khán giả còn được thưởng thức hàng loạt tiết mục remix mới mẻ từ “Vui Cùng Mr. D”, “Khiến Nó Ngầu”, “Quay Lại Giường Đi Em” đến “Sóng Tình”. Đặc biệt, sự xuất hiện của ca sĩ APJ với ca khúc 1000 Days càng làm không khí thêm sôi nổi.

Điểm nhấn lớn nhất của fancon chính là màn công chiếu MV Chia Tay Rồi Mới Biết – sản phẩm thứ hai trong EP TÔI:30. Bối cảnh được thực hiện tại Mũi Né với khung cảnh hoàng hôn và biển xanh, cùng hình ảnh Đinh Tiến Đạt rong ruổi bên chú chó nhỏ, mang đến một câu chuyện đầy chất “chill” nhưng cũng giàu chiều sâu: hành trình tìm lại sự cân bằng sau chia ly.

Ngay sau phần công chiếu, nam rapper đã lần đầu tiên trình diễn live stage ca khúc này, nhận về những tràng pháo tay vang dội từ khán giả.

Đạo diễn Tùng Phan – người đứng sau MV – chia sẻ: “Tiến Đạt là nghệ sĩ không bị giới hạn bởi khuôn mẫu, luôn sẵn sàng thử nghiệm. MV này không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn là chuyến đi phản chiếu đúng tinh thần tự do, đa năng của anh.”

Fancon khép lại với phần encore đầy xúc động khi Tiến Đạt lần đầu thể hiện ballad Phép Màu. Những giai điệu ngọt ngào khiến cả khán phòng lặng im rồi vỡ òa trong tiếng vỗ tay, chứng minh Mr. D không chỉ là rapper cá tính mà còn là nghệ sĩ đa năng có khả năng chinh phục nhiều thể loại.

Đinh Tiến Đạt sinh năm 1981, bắt đầu nghệ thuật từ năm 1995 với vai trò vũ công Vũ đoàn Hoàng Thông, sau đó trở thành rapper tiên phong đưa rap từ underground ra mainstream. Tên tuổi anh gắn liền với nhiều bản hit cùng ca sĩ Thanh Thảo như Đêm Không Sao, Chàng và Nàng, Ok! Mình Chia Tay... Năm 2016, anh giành Quán quân Cuộc Đua Kỳ Thú – All Stars trước khi tạm ngưng để tập trung kinh doanh. Đến năm 2024, Tiến Đạt trở lại mạnh mẽ qua chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Ba mươi năm theo đuổi nghệ thuật, Mr. D khẳng định: “Tôi vẫn ở đây”. Đêm nhạc khép lại nhưng dư âm còn vang mãi, để khán giả tin rằng, hành trình âm nhạc của Đinh Tiến Đạt sẽ còn tiếp tục với nhiều giai điệu chưa từng cũ.