Sau EP ( mini-album ) Tôi 30 , Đinh Tiến Đạt tiếp tục duy trì nhịp phát hành đều đặn khi giới thiệu ca khúc mới Mùi (t)Hương vào tối 14.4. Không còn chất rap gai góc quen thuộc, nam nghệ sĩ lần này lựa chọn R&B làm “đường dẫn” cảm xúc, mang đến một sản phẩm nhẹ nhàng, giàu tính tự sự nhưng vẫn đủ sức gợi nhớ.

Điểm đáng chú ý của ca khúc nằm ở cách tiếp cận rất đời thường. Thay vì kể một câu chuyện tình kịch tính, Mùi (t)Hương chỉ xoay quanh một khoảnh khắc nhỏ: buổi sáng sau những rung động gần gũi, khi con người vẫn còn lưu luyến mùi hương, ánh nhìn hay hơi thở của người bên cạnh. Chính sự giản dị này lại khiến bài hát dễ chạm đến cảm xúc, bởi đó là trải nghiệm mà hầu như ai cũng từng đi qua.

Hình ảnh “mùi hương” được sử dụng như một ẩn dụ xuyên suốt. Đó là thứ không thể nắm giữ nhưng lại tồn tại lâu nhất trong ký ức. Khi tình yêu qua đi, có thể mọi thứ phai nhạt, nhưng một mùi hương quen thuộc vẫn có thể kéo người ta quay về với những cảm xúc cũ.

Chi tiết âm thanh “tick tock” của đồng hồ buổi sáng xuất hiện lặp lại cũng góp phần nhấn mạnh sự trôi đi của thời gian - yếu tố vô hình nhưng luôn hiện hữu, buộc con người phải rời khỏi những khoảnh khắc mà họ chưa muốn kết thúc.

Tiêu đề Mùi (t)Hương cũng là một dụng ý thú vị. Việc thêm chữ “(t)” tạo nên sự chuyển nghĩa từ “hương” sang “thương”, mở rộng tầng cảm xúc của ca khúc. Nếu “mùi hương” là cảm nhận bản năng, thì “thương” lại là sự gắn bó sâu sắc hơn. Chính sự giao thoa này khiến bài hát không chỉ dừng ở cảm giác, mà còn chạm tới những kết nối tình cảm bền chặt.

Ở sản phẩm lần này, Đinh Tiến Đạt cho thấy một khía cạnh khác của mình. Vẫn là sự trầm tính quen thuộc, nhưng được chuyển hóa thành cảm xúc tinh tế hơn trong âm nhạc. Không phô trương, không cao trào, cách thể hiện của anh thiên về sự tiết chế phù hợp với tinh thần của dòng nhạc R&B mà anh đang thử nghiệm. Đây cũng có thể xem là bước chuyển nhẹ nhưng rõ trong tư duy âm nhạc của nam nghệ sĩ.

Về phần âm thanh, Mùi (t)Hương mang màu sắc R&B hiện đại với nhịp điệu uyển chuyển, tạo nên không gian “chill” dễ nghe. Ca từ gần gũi đời sống, tái hiện những chi tiết quen thuộc như thức dậy bên người thương hay cảm giác chưa muốn rời đi. Không cần quá nhiều kỹ thuật phức tạp, bài hát chinh phục người nghe bằng sự ấm áp và cảm xúc vừa đủ.

MV đi kèm, do đạo diễn Tùng Phan thực hiện, tiếp tục phát huy thế mạnh hình ảnh điện ảnh với ánh sáng mềm và bố cục tinh tế. Đáng chú ý, xuất thân từ vũ đoàn Hoàng Thông, Đinh Tiến Đạt cũng mang đến những chuyển động vũ đạo mềm mại, khác với hình ảnh hip hop mạnh mẽ trước đây. Sự thay đổi này góp phần hoàn thiện tổng thể một sản phẩm mang màu sắc lãng mạn và trưởng thành hơn.

Chia sẻ về ca khúc, nam nghệ sĩ cho biết, anh không còn tìm kiếm những điều quá lớn lao trong tình yêu, mà trân trọng những khoảnh khắc bình dị. Một buổi sáng, một mùi hương quen thuộc hay đơn giản là sự hiện diện của một người bên cạnh - đôi khi đã đủ để tạo nên cảm giác trọn vẹn.

Sau Tôi 30 và loạt sản phẩm liên tiếp, Đinh Tiến Đạt cho thấy định hướng rõ ràng trong việc làm mới bản thân. Mùi (t)Hương không phải cú “lột xác” ồn ào, mà là một bước chuyển vừa phải nhưng có chủ đích - nơi âm nhạc trở thành không gian để anh kể những câu chuyện rất riêng, theo cách nhẹ nhàng hơn nhưng cũng sâu sắc hơn.