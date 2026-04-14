Đình chỉ nữ giáo viên nghi có hành vi tác động vào đầu cháu bé 5 tuổi

Ngày 14/4, trao đổi với Báo Tiền Phong , lãnh đạo Trường Mầm non Bắc Hà (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với một nữ giáo viên L.T.T.N. để phục vụ công tác xác minh, làm rõ phản ánh liên quan đến hành vi nghi có hành vi tác động vào đầu cháu bé 5 tuổi đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo đại diện nhà trường, giáo viên N. người liên quan trong clip là người đã có nhiều năm công tác. Tuy nhiên, quan điểm của nhà trường là xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm, không bao che, nhằm đảm bảo quyền lợi và sự an toàn cho trẻ.

"Trong buổi sáng cùng ngày, ngành chức năng đã vào cuộc, tổ chức họp để đánh giá lại nguyên nhân vụ việc. Quan điểm sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó", lãnh đạo trường Mầm non Bắc Hà cho hay.

Hình ảnh nữ giáo viên có hành vi nghi tác động vào đầu bé trai.

Trước đó, tối 13/4, một đoạn clip dài gần một phút xuất hiện trên mạng ghi lại cảnh một giáo viên mặc áo đỏ có A hành vi nghi tác động vào đầu một bé trai trong lớp học 5 tuổi. Sự việc được cho là xảy ra vào khoảng 16h cùng ngày, thời điểm trong lớp có hai giáo viên và nhiều trẻ nhỏ đang sinh hoạt theo nhóm.

Trường Mầm non Bắc Hà nơi xảy ra sự việc.

Anh T.T.A. xác nhận con trai mình là nhân vật trong clip. Theo anh A., video do một phụ huynh khác trích xuất từ camera lớp học và gửi lại. Sau khi xem, gia đình rất bức xúc và đã đăng tải lên mạng xã hội để yêu cầu làm rõ.

Hiện sự việc đang được ngành chức năng điều tra, xử lý.