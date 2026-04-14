Clip nghi cô giáo ‘tác động’ vào đầu trẻ mầm non ở Hà Tĩnh gây bức xúc

Cháu bé 5 tuổi nghi bị cô giáo tác động vào đầu. (Ảnh cắt từ clip)

Tối 13/4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một nữ giáo viên tại Trường Mầm non Bắc Hà (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) được cho là có hành vi tác động vào đầu một bé trai trong lớp học.

Sự việc xảy ra khoảng 16h, khi trong lớp có hai giáo viên và nhiều trẻ đang sinh hoạt theo nhóm.

Trong clip, một giáo viên mặc áo đỏ từ bên ngoài đi vào, sau đó có hành động túm tóc và tác động vào vùng đầu của cháu bé, khiến bé phản xạ ôm đầu.

Đoạn video dài gần một phút nhanh chóng thu hút sự chú ý, gây bức xúc và lo ngại trong dư luận về cách ứng xử trong môi trường giáo dục mầm non.

Clip cháu bé 5 tuổi nghi bị cô giáo tác động vào đầu. (Nguồn: MXH)

Anh T.T.A. (trú phường Thành Sen), bố của cháu bé, xác nhận con mình đang học lớp 5 tuổi tại trường.

Theo anh, clip do một phụ huynh khác cung cấp. Vì lo lắng và bức xúc, anh đã đăng tải lên mạng xã hội để mong làm rõ sự việc.

Phụ huynh này cho biết gia đình rất thất vọng, đồng thời lo ngại hành vi trên có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của trẻ. Đặc biệt, phản ứng ôm đầu của bé khiến gia đình nghi ngờ cháu có thể từng bị tác động tương tự trước đó. Gần đây, cháu cũng có biểu hiện sợ đi học, né tránh đến trường.

Gia đình dự kiến đề nghị nhà trường trích xuất camera để làm rõ toàn bộ diễn biến.

Về phía nhà trường, sáng 14/4, bà Lê Thị Vân Anh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bắc Hà cho biết, Ban giám hiệu đã liên hệ thăm hỏi phụ huynh, lập tổ xác minh, niêm phong dữ liệu camera và báo cáo cơ quan chức năng.

Trong sáng 14/4, nhà trường sẽ làm việc với chính quyền địa phương, Công an, gia đình cháu bé và các giáo viên liên quan.

Nhà trường khẳng định sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm, đảm bảo quyền lợi và an toàn cho trẻ.