Ngày 26/9, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM thông tin kết quả kiểm tra ban đầu đối với phản ánh của hành khách về sự việc xảy ra trên tuyến xe buýt số 152 vào sáng 24/9.

Hình ảnh ghi nhận xô đẩy giữa nhân viên xe buýt với hành khách qua camera hành trình.

Theo Trung tâm, phản ánh được đăng trên trang các trang mạng xã hội. Sau khi tiếp nhận, đơn vị đã đối chiếu thông tin với dữ liệu trên hệ thống eBMS và các dữ liệu liên quan đến chuyến xe. Sự việc được ghi nhận vào khoảng 8 giờ 02 phút ngày 24/9 trên xe buýt biển số 50E-766.62, thuộc tuyến 152 Khu dân cư Trung Sơn - Bến Thành - Sân bay Tân Sơn Nhất, do Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang FutaBusLines khai thác.

Kết quả kiểm tra cho thấy trong quá trình phục vụ đã xảy ra tranh cãi, có lời lẽ và cách ứng xử chưa phù hợp. Đáng chú ý, nhân viên phục vụ đã xô đẩy và yêu cầu hành khách xuống xe.

Trung tâm đánh giá hành vi này không đúng chuẩn mực phục vụ hành khách, không phù hợp yêu cầu về thái độ và văn hóa giao tiếp trong vận tải hành khách công cộng. Sau bước xác minh ban đầu, Trung tâm yêu cầu đơn vị vận tải đình chỉ ngay công tác đối với nhân viên liên quan để làm rõ, xử lý theo quy định; đồng thời lập biên bản ghi nhận hành vi.

Công ty vận tải cũng được yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm, chấn chỉnh công tác quản lý, tăng cường đào tạo và giám sát đội ngũ nhân viên. Trung tâm cho biết sẽ căn cứ kết quả xác minh để xử lý theo quy định, bảo vệ quyền lợi hành khách và ngăn sự việc tương tự tái diễn.