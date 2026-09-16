Nguyên nhân đến từ dịch vụ cho thuê cổ phục ngay tại khu di tích, cho phép du khách mặc trang phục cung đình để chụp ảnh, quay video giữa không gian dinh thự cổ.

Quy trình thuê đồ và không gian chụp ảnh thực tế

Có mặt tại Dinh Bảo Đại III vào khoảng 12 giờ trưa, thời điểm được xem là "giờ vàng" để tránh đông khách, phóng viên gần như không phải chờ đợi ở bất kỳ khâu nào. Ngay khi bước vào khu vực cho thuê trang phục, nhân viên đã chủ động hỏi về sở thích màu sắc rồi hỗ trợ chọn đồ, mũ và giày cùng lúc, giúp toàn bộ quá trình thay đồ diễn ra nhanh gọn chỉ trong vài phút.

Bộ sưu tập trang phục khá đa dạng, gồm nhiều mẫu cổ phục của các nhân vật trong cung, chất liệu vải nhẹ nên không gây bí bách hay nặng nề khi mặc trong thời gian dài. Một chi tiết nhỏ nhưng ảnh hưởng không ít đến trải nghiệm là nhiệt độ bên trong khu vực thay đồ và chụp ảnh khá oi, nhất là khi khoác lên mình bộ cổ phục dày dặn rồi liên tục di chuyển giữa các góc chụp. Thêm một điểm cần lưu ý là vì có lượng lớn khách thuê và trả đồ liên tục trong ngày, một số bộ trang phục đã qua sử dụng nhiều lần nên không còn mới, và nếu bộ khách muốn đang có người mặc thì sẽ phải đợi đến lượt.

Sau khi thay đồ xong, khách được đưa đến một khu vực chụp ảnh riêng biệt, được dàn dựng với vài gốc cây làm phông nền tự nhiên, kèm theo ghế ngồi cùng một số đạo cụ như đàn, kiếm, đao để tăng phần sinh động cho bức ảnh, dù các đạo cụ này nhìn chung đã có dấu hiệu cũ. Đây cũng chính là điểm khiến trải nghiệm chưa thực sự trọn vẹn: không gian chụp khá nhỏ so với lượng khách ghé cùng lúc, nên rất dễ xảy ra tình trạng người này lọt vào khung hình của người kia. Vào những khung giờ đông, khách thường phải tranh thủ chụp thật nhanh trong vài phút rồi nhường vị trí cho nhóm tiếp theo, đặc biệt là tại điểm quay trung tâm, nơi phần lớn các đoạn clip "biến hình" lan truyền trên mạng xã hội được thực hiện, nên luôn trong tình trạng phải xếp lượt. Về ánh sáng, đi vào ban ngày sẽ tận dụng được nguồn sáng tự nhiên hắt vào khiến ảnh lên màu đẹp hơn, còn nếu đến vào buổi tối thì chất lượng ánh sáng tại khu vực này vẫn là một dấu hỏi chưa được kiểm chứng.

Bên cạnh việc chụp ảnh cổ trang, nhiều du khách khi đến đây còn thử thêm dịch vụ cưỡi ngựa ngay trong khuôn viên, một trải nghiệm được đánh giá thậm chí còn thú vị và đáng nhớ hơn cả phần mặc cổ phục. Điều đáng lưu ý là các dịch vụ tại đây được tính phí riêng lẻ, bao gồm vé vào cổng, phí thuê trang phục và phí cưỡi ngựa nếu muốn trải nghiệm thêm, nên khách cần hỏi rõ giá từng hạng mục trước khi sử dụng để chủ động về chi phí. Một chi tiết nhỏ nhưng ảnh hưởng không ít đến trải nghiệm là nhiệt độ bên trong khu vực thay đồ và chụp ảnh khá oi, nhất là khi khoác lên mình bộ trang phục vua chúa dày dặn rồi liên tục di chuyển giữa các góc chụp. Vì vậy, mang theo một chiếc quạt cầm tay hoặc ưu tiên đến vào khung giờ mát mẻ trong ngày sẽ giúp buổi trải nghiệm dễ chịu hơn đáng kể.

Dinh thự gần trăm năm tuổi với nhiều không gian được bảo tồn nguyên vẹn

Quần thể Dinh Bảo Đại tại Đà Lạt gồm ba công trình là Dinh I, Dinh II và Dinh III, trong đó Dinh III tại số 1 đường Triệu Việt Vương là nơi đang triển khai dịch vụ cho thuê cổ phục nói trên. Công trình được khởi công năm 1933 và hoàn thành năm 1938, do hai kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát và Paul Veysseyre thiết kế theo hướng kết hợp giữa phong cách châu Âu hiện đại và nét thanh lịch phương Đông. Từ năm 1938 đến 1945, đây là nơi nghỉ mát và làm việc mỗi dịp hè của vua Bảo Đại cùng gia đình.

Tầng trệt của Dinh vốn là khu vực làm việc và tiếp khách, gồm phòng tiếp tân, thư viện, phòng họp cùng phòng giải trí, từng là nơi tổ chức các cuộc tiếp khách ngoại quốc và yến tiệc của triều đình. Lên tầng hai là khu sinh hoạt riêng của hoàng gia với các phòng ngủ của cựu hoàng Bảo Đại, hoàng hậu Nam Phương và các hoàng tử, công chúa, trong đó lầu Vọng Nguyệt từng là nơi hai người thường ngắm trăng và thưởng trà.

Ngoài giá trị kiến trúc, dinh còn lưu giữ nhiều cổ vật, kỷ vật từ thời cung đình Huế cùng một hầm rượu có từ thời Pháp thuộc. Khuôn viên bên ngoài với vườn hoa được chăm sóc tỉ mỉ cùng những hàng thông cao bao quanh cũng là điểm nhiều du khách yêu thích để chụp ảnh trước khi vào tham quan bên trong.

Di chuyển đến Dinh Bảo Đại thế nào?

Từ trung tâm thành phố, du khách có thể di chuyển đến Dinh Bảo Đại III bằng xe máy, taxi hoặc xe buýt. Từ khu vực chợ Đà Lạt, quãng đường chỉ mất khoảng 10 phút di chuyển theo hướng đường Nguyễn Thị Minh Khai, qua Nguyễn Văn Cừ rồi rẽ vào đường Triệu Việt Vương. Với xe máy tự lái, có thể thuê tại các khách sạn hoặc cửa hàng cho thuê xe với giá tham khảo khoảng 100.000-150.000 đồng một ngày, còn nếu đi taxi từ trung tâm thì chi phí thường dao động khoảng 50.000-70.000 đồng một chiều. Nếu muốn kết hợp tham quan nhiều điểm trong cùng khu vực Dinh Bảo Đại, du khách có thể chọn đi bộ hoặc thuê xe đạp vì các dinh nằm khá gần nhau, đồng thời nên theo dõi thời tiết trước khi đi để tránh những ngày mưa ảnh hưởng đến việc chụp ảnh ngoài trời.

Ăn gì quanh Dinh Bảo Đại?

Khu vực xung quanh Dinh Bảo Đại không thiếu các quán ăn mang đặc trưng ẩm thực Đà Lạt để du khách ghé qua trước hoặc sau khi tham quan. Bánh căn, bánh mì xíu mại, nem nướng hay lẩu gà lá é là những món phổ biến, dễ tìm tại các quán nhỏ trong khu vực lân cận. Vì phần lớn các quán này đều là quán địa phương với không gian nhỏ, du khách có thể tranh thủ ghé vào buổi trưa hoặc chiều muộn sau khi tham quan dinh để tránh giờ cao điểm.

Những điểm đến khác nên kết hợp khi ở Đà Lạt

Sau khi rời Dinh Bảo Đại, du khách còn nhiều lựa chọn khác để tiếp tục hành trình khám phá thành phố. Với những công trình mang dấu ấn thời gian, Ga Đà Lạt, Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt hay Nhà thờ Con Gà đều là những điểm dừng chân đáng ghé qua nhờ vẻ đẹp kiến trúc đặc trưng gắn với lịch sử hình thành thành phố. Rời khu trung tâm, Hồ Tuyền Lâm phẳng lặng giữa rừng thông, đồi chè Cầu Đất hay đỉnh Langbiang nhìn bao quát cả thành phố đều mang đến cảm giác thư thái. Với những ai yêu thích trải nghiệm vận động, thác Datanla cùng hệ thống máng trượt xuyên rừng là lựa chọn hấp dẫn, trong khi chùa Linh Phước lại mang đến không gian yên bình với kiến trúc khảm sành sứ nổi tiếng. Đà Lạt gần đây cũng liên tục xuất hiện thêm nhiều tọa độ mới như Euro Garden, Mongo Land, Puppy Farm hay Fresh Garden, góp phần đa dạng hoá lựa chọn cho du khách trong mỗi lần quay lại.