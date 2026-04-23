"Digital Trust in Finance 2026” - Kiến tạo niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI

Theo số liệu từ Bộ Công an, trong năm 2025, thiệt hại do các hình thức lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam ước tính lên tới hơn 8.000 tỷ đồng, cho thấy những rủi ro ngày càng phức tạp trong môi trường tài chính số. Trong kỷ nguyên AI, khi các hình thức gian lận trở nên tinh vi hơn, bài toán niềm tin không còn là lựa chọn mà đã trở thành điều kiện tiên quyết để hệ sinh thái tài chính vận hành an toàn và bền vững.

Trước bối cảnh đó, ngày 12/5/2026, tại Khách sạn Ascott Tây Hồ, Hà Nội, Diễn đàn “Digital Trust in Finance 2026” sẽ chính thức diễn ra dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính. Diễn đàn được tổ chức bởi Liên minh Niềm tin số, phối hợp chuyên môn cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và đồng tổ chức là Công ty Cổ phần Dịch vụ Di Động Trực tuyến (MoMo).

Diễn đàn được kỳ vọng trở thành không gian đối thoại và hành động chung của toàn hệ sinh thái, quy tụ hơn 1.000 đại biểu từ các cơ quan quản lý, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ, báo chí, KOLs, cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dùng các ứng dụng tài chính. Diễn đàn còn có sự tham dự của hơn 30 diễn giả, chuyên gia đầu ngành, hơn 20 gian hàng triển lãm về niềm tin số và các xu hướng công nghệ trong ngành tài chính, ngân hàng.

Diễn đàn năm nay tập trung vào một số nội dung trọng tâm: Xây dựng và kiến tạo niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI; Đề xuất giải pháp, chính sách định hình môi trường tài chính số an toàn, minh bạch và đáng tin cậy; Chia sẻ sáng kiến bảo vệ niềm tin số, thúc đẩy phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, truyền thông và người dùng; Thúc đẩy vai trò, trách nhiệm của KOL trong lĩnh vực tài chính.

Trong phiên toàn thể buổi sáng, Diễn đàn sẽ bắt đầu với chủ đề “Xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI” tập trung vào các vấn đề chiến lược như bức tranh toàn cảnh của ngành tài chính số Việt Nam, vai trò của niềm tin số, ứng dụng AI trong bảo vệ người dùng, phòng chống tin giả và lừa đảo tài chính, cũng như vai trò của ngân hàng trong việc kiến tạo hạ tầng niềm tin số. Phiên thảo luận mở cuối buổi sáng sẽ quy tụ cơ quan quản lý, hiệp hội, ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ và KOL để cùng trao đổi về trách nhiệm chung trong xây dựng hệ sinh thái tài chính số minh bạch, an toàn và đáng tin cậy.

Buổi chiều cùng ngày, Diễn đàn tiếp tục với Hội thảo chuyên đề “Liên kết để bảo vệ – Hành động để duy trì niềm tin” và Phiên đối thoại “Niềm tin số thời AI: An toàn bắt đầu từ người dùng”.

Các nội dung thảo luận sẽ đi sâu vào những thách thức mới của tài chính số như Generative AI, Deepfake, bảo vệ dữ liệu cá nhân, trách nhiệm của KOL trong lĩnh vực tài chính, cũng như quản trị niềm tin từ nội bộ doanh nghiệp đến trải nghiệm khách hàng. Song song đó, phiên thảo luận sẽ tập trung vào góc nhìn người dùng, từ các giải pháp phòng chống lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, phòng chống rửa tiền trong tài chính số đến nhận thức, hành vi và kỳ vọng của khách hàng trong thời đại AI.

Thông qua Diễn đàn lần này, Liên minh Niềm tin số cũng chính thức thúc đẩy Chương trình hành động năm 2026 với các sáng kiến dài hạn về nâng cao nhận thức an toàn số, kiểm chứng thông tin, thúc đẩy trách nhiệm của người có ảnh hưởng, bảo vệ người dùng trên không gian mạng và lan tỏa những mô hình hợp tác thiết thực giữa Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội.

Mọi thông tin chi tiết về sự kiện sẽ được cập nhật liên tục tại fanpage Niềm Tin Số hoặc truy cập website sự kiện: https://taichinh.niemtinso.vn/