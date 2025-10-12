Ngày 11/10, thông tin từ Công an phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị này đang củng cố hồ sơ xử lý cặp nam nữ có hành vi mua bán dâm.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 23 giờ 10 phút ngày 09/10, Tổ công tác Công an phường Hoà Hiệp kiểm tra đột xuất khách sạn SC thuộc khu phố Phước Lâm, phường Hoà Hiệp, tỉnh Đắk Lắk.

Đôi nam nữ mua bán dâm trong khách sạn bị phát hiện (Ảnh: Công an phường Hòa Hiệp).

Thời điểm kiếm tra, tổ công tác phát hiện tại phòng 301 có 1 đôi nam nữ gồm Dương Văn H. (sinh năm 2000, trú khu phố Phú Hoà, phường Hoà Hiệp) và Lại Thị Mỹ T. (sinh năm 1989, trú khu phố 3, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) đang có hành vi mua bán dâm.

Hiện Công an phường đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 24/9, tin từ Phòng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Nguyễn Thị Kim Hồng (SN 1984, ngụ phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Tối 20/9, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an phường Hòa Hiệp kiểm tra nhà bà Hồng và phát hiện có 14 nữ nhân viên chuyên phục vụ khách hát karaoke.

Bước đầu, công an làm rõ có ít nhất 7 nữ nhân viên có bán dâm khi khách có nhu cầu. Theo đó, nhân viên sẽ trực tiếp thỏa thuận bán dâm cho khách với giá 1 triệu đồng/lần và 2 triệu đồng qua đêm. Trong đó, Hồng thu từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng.

Nhà nghỉ H.V. (phường Hòa Hiệp) là nơi được bà Hồng yêu cầu các nữ nhân viên dẫn khách tới bán dâm.