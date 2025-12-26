Điều tra vụ nữ sinh lớp 8 ở Đà Nẵng bị đánh hội đồng phải nhập viện

Sáng 26/12, lãnh đạo UBND xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng, cho biết Công an xã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ nữ sinh lớp 8 trên địa bàn bị đánh hội đồng .

Theo đó, tối 25/12, mạng xã hội lan truyền 2 đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhiều bạn cùng trang lứa đánh tới tấp. Trong khi nữ sinh này đứng chịu trận thì xung quanh có nhiều học sinh khác chỉ đứng xem, cười đùa, bỡn cợt.

Nhóm học sinh vây quanh, đánh hội đồng H.

Bài viết nhanh chóng thu hút hàng trăm lượt bình luận và hơn 500 lượt chia sẻ. Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ thái độ phẫn nộ trước hành vi của nhóm học sinh tham gia đánh bạn.

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra lúc 16h ngày 23/12 tại xã Quế Sơn. Nữ sinh bị đánh là em H.G.H. (học lớp 8/1, Trường THCS Q.P.).

Theo báo cáo của nhà trường, nơi em H. bị đánh là khu vực phía sau Nhà văn hóa thôn Tân Phong. Hiện em H. đang nằm điều trị tại bệnh viện trong trạng thái tinh thần hoảng loạn.

Nhóm học sinh tham gia đánh hội đồng em H. gồm 8 học sinh; trong đó 6 học sinh cùng lớp 8/1, 2 em còn lại đang theo học ở trường khác.

Bị đánh hội đồng, H. chỉ biết chịu trận.

Cũng theo báo cáo, vào thời điểm trên, L.N.T. (ngoài nhà trường) đã nhắn tin kêu gọi các học sinh trong nhà trường đến Nhà văn hóa thôn Tân Phong. Tại đây, sau khi nói chuyện, T. đã tát vào mặt em H. Sau đó, các học sinh khác tiếp tục đánh nữ sinh này.

Liên quan đến vụ việc, giáo viên, ban giám hiệu nhà trường đã đến thăm hỏi sức khỏe, động viên, trấn an tinh thần của em H. Đồng thời, nhà trường đã yêu cầu các học sinh viết tường trình và làm việc với tất cả học sinh chứng kiến để xác minh.

Dự kiến, sáng 27/12, nhà trường sẽ mời tất cả phụ huynh, học sinh có liên quan đến trao đổi, làm việc.