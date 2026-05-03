Điều tra vụ nam sinh lớp 9 ở Ninh Bình bị bạn học đánh hội đồng

Cơ quan Công an phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình, đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc một nam sinh lớp 9 bị nhóm học sinh đánh hội đồng, gây bức xúc trong dư luận.

Theo phản ánh từ gia đình nạn nhân, vụ việc xảy ra nhiều lần với tính chất nghiêm trọng, trong khi nhà trường cho biết đã phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh một nam sinh bị nhiều học sinh khác hành hung.

Hình ảnh trong clip cho thấy nạn nhân bị đánh bằng dây lưng và tay chân. Dù cố gắng bỏ chạy, nam sinh vẫn bị nhóm này truy đuổi. Đáng chú ý, tại hiện trường có nhiều học sinh đứng xung quanh chứng kiến nhưng không can ngăn, thậm chí quay lại video.

Hình ảnh nam sinh lớp 9 bị 8 học sinh khác đánh hội đồng. (Ảnh: Cắt từ clip)

Theo chị K.T.M.T (mẹ của em D., học sinh lớp 9, Trường THCS Chuyên Ngoại, phường Duy Tiên), con trai chị đã nhiều lần bị nhóm học sinh cùng trường đánh đập. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ việc em mới chuyển từ nơi khác tới, thường xuyên bị trêu chọc, dẫn đến mâu thuẫn.

Phụ huynh cho biết, vụ việc không chỉ diễn ra trong một ngày.

Cụ thể, chiều 23/4, nam sinh đã bị đánh. Đến ngày 24/4, nhóm học sinh tiếp tục hành hung em tại khu vực vắng người.

Tại đây, nhóm học sinh gồm các em lớp 7 và lớp 8 đã dùng dây lưng, tay chân tấn công vào đầu và cơ thể nạn nhân. “Có khoảng 4 - 5 cháu dùng dây lưng, những cháu khác thì đấm, đá”, phụ huynh thông tin.

Do bị đe dọa, nam sinh không dám kể lại sự việc với gia đình. “Cháu sợ nếu nói ra sẽ bị đánh tiếp. Hơn nữa, mới chuyển trường, ít bạn bè nên càng hoảng loạn, không dám chia sẻ” , chị T. nói.

Sau khi được đưa đi khám tại bệnh viện, nạn nhân được xác định bị chấn động và hoảng loạn tinh thần, trên cơ thể có nhiều vết sưng, trầy xước ở đầu, vai, tay và chân. Hiện sức khỏe và tâm lý của em chưa ổn định, thường xuyên giật mình, ngủ không yên.

Gia đình nạn nhân bày tỏ mong muốn con được học tập trong môi trường an toàn. Tuy nhiên, việc quay lại trường sẽ phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của em trong thời gian tới.

“Gia đình mong nhà trường và cơ quan chức năng có biện pháp đảm bảo an toàn cho cháu, tránh để sự việc tương tự tái diễn” , phụ huynh chia sẻ.

Lãnh đạo Trường THCS Chuyên Ngoại xác nhận vụ việc do học sinh trong trường gây ra. Nhà trường đã nắm được thông tin và đang phối hợp với cơ quan công an để làm rõ, xử lý theo quy định.