Điều tra vụ nam sinh 19 tuổi tử vong trong khuôn viên trường đại học tại TP.HCM

Ngày 10/1, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Linh Xuân đang điều tra nguyên nhân tử vong của một nam sinh được phát hiện trong khuôn viên một trường đại học thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 20h ngày 9/1, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, trực bảo vệ tại khuôn viên trường, một nam bảo vệ phát hiện một người đàn ông nằm bất động tại khu vực khu nhà B. Khi tiếp cận kiểm tra, bảo vệ xác định người này đã tử vong nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. (Ảnh: Trần Duy Khánh)

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân được phát hiện trong tình trạng không còn nguyên vẹn, bước đầu nhận định thời điểm tử vong chưa lâu, vết máu xung quanh vẫn còn mới. Khu vực xảy ra vụ việc nằm trong khuôn viên trường, tương đối vắng người qua lại vào buổi tối.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã khẩn trương có mặt, phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm, đồng thời tiến hành ghi nhận lời khai của những người có liên quan, rà soát nhân chứng xung quanh khu vực. Lực lượng chức năng cũng trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh trong và ngoài khuôn viên trường nhằm phục vụ quá trình điều tra.

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan công an xác định nạn nhân là anh T.L.H. (19 tuổi), sinh viên năm nhất của trường đại học nói trên. Gần hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc cặp cùng một số tài sản cá nhân được cho là của nạn nhân. Toàn bộ số tài sản này đã được lập biên bản, thu giữ để phục vụ công tác xác minh.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, thi thể nạn nhân được đưa về phục vụ khám nghiệm tử thi nhằm làm rõ nguyên nhân tử vong. Vụ việc sau đó được bàn giao cho các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.