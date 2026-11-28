Việc mua bán được hợp thức hóa thành cho tặng

Ngày 28/11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo Trịnh Quốc Tuấn (SN 1988, trú tại phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh); Mai Khánh Thiện (SN 1996, ở xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai); Tăng Thị Tú Trinh (SN 2002, trú tại xã An Thạnh, TP Cần Thơ); Nguyễn Tiến Đạt (SN 2001, ở phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng); Ngô Thị Cẩm Vân (SN 1989, trú tại xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình) và Bùi Thị Kim Thi (SN 1986, trú phường Phú Diễn, Hà Nội) về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”.

Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ xét hỏi, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ thêm một số tình tiết, hành vi liên quan.

Cáo trạng xác định, do từng bán thận nên am hiểu các thủ tục liên quan, bị cáo Trịnh Quốc Tuấn đã cùng Mai Khánh Thiện, Tăng Thị Tú Trinh và đồng phạm bàn bạc, thống nhất thực hiện việc môi giới mua, bán bộ phận cơ thể người (gan, thận) hình thức "cho tặng" hoặc "hiến tạng nhân đạo", nhằm thu lợi bất chính.

Các bị cáo sử dụng các tài khoản mạng xã hội Facebook tham gia hội, nhóm có nội dung liên quan đến mua, bán gan, thận nhằm tìm kiếm người có nhu cầu mua và bán. Khi có thông tin, các đối tượng sắp xếp gặp trực tiếp, để Tuấn trao đổi, hướng dẫn việc khám sàng lọc, thu thập thông tin bệnh án, thống nhất giá mua, giá bán và phương thức thanh toán tiền mua, bán thận.

Khi tìm được người có nhu cầu bán thận, Trinh và Thiện được phân công đưa người bán và người mua đi kiểm tra, đánh giá sức khỏe, thực hiện xét nghiệm các chỉ số đặc thù (chỉ số tương thích HLA) phục vụ việc ghép tạng. Đồng thời, hướng dẫn các bên hợp thức hóa thủ tục bán thận dưới hình thức hiến tặng theo quy trình hiến nhân đạo.

Bị cáo Tuấn còn thuê nhà trọ tại phường Long Biên (Hà Nội) bố trí chỗ ăn ở, sinh hoạt cho những người có nhu cầu bán thận. Toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở và chi phí xét nghiệm của người bán do Tuấn chi trả.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 2/5/2024 – 25/9/2024, Tuấn cùng 5 đồng phạm trên thực hiện nhiều vụ môi giới mua bán thận. Trong đó, Tuấn và Thiện đã thực hiện 9 vụ môi giới mua bán thận. Tuấn được hưởng lợi tổng số hơn 2 tỷ đồng, Thiện hưởng lợi gần 130 triệu đồng.

Viện kiểm sát cũng xác định, bị cáo Trinh thực hiện 7 vụ môi giới mua bán thận và hưởng lợi 380 triệu đồng; Đạt thực hiện 3 vụ môi giới mua bán thận, hưởng lợi 270 triệu đồng; Vân môi giới 2 vụ mua bán thận, hưởng lợi hơn 570 triệu đồng và Thi môi giới 1 vụ mua bán thận, hưởng lợi gần 130 triệu đồng.

Tổng số tiền các bị cáo hưởng lợi là hơn 3 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Bán một quả thận được 550 triệu đồng

Trong số những giao dịch mua bán nội tạng có chị Đ. T. Q. (ở Hải Phòng) bị suy thận. Qua giới thiệu, Đạt biết chị Q. có nhu cầu ghép thận nên đã kết nối chị Q. với Tuấn để liên hệ tìm người bán thận.

Tuấn sau đó thỏa thuận, thống nhất với chị Q. về việc tìm người bán thận và nhận “đặt cọc” 30 triệu đồng.

Tháng 11/2023, anh C. V. T. (ở Hà Nội) muốn bán một quả thận của mình nên đã tham gia nhóm "mua bán thận” trên Facebook thì được kết nối với Tuấn.

Tuấn hẹn gặp anh C. V. T. và trực tiếp thỏa thuận giá mua một quả thận là 550 triệu đồng. Đồng thời, cam kết lo các thủ tục và chi phí liên quan; còn bị cáo phân công Trinh và Thiện đưa anh T. đi khám, làm các xét nghiệm cần thiết tại bệnh viện.

Đến khi có kết quả xét nghiệm xác định chỉ số của anh T. và chị Q. tương thích, Tuấn thông báo cho chị Q. biết, yêu cầu thanh toán 960 triệu đồng.

Sau khi được nhận tiền, Tuấn chuyển khoản 550 triệu đồng cho anh T. và chia cho Thiện, Trinh và Đạt từ 10 - 50 triệu đồng.

Giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) kết luận, trong cơ thể anh C. V. T hiện có một thận phải, không có thận trái trong hố thận trái và các khoang trong ổ bụng, tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể đối với anh T. tại thời điểm giám định là 41%.

Theo Viện kiểm sát, anh T. và những người bán gan, thận đều có hoàn cảnh khó khăn, phải bán lấy tiền trang trải cuộc sống.