Dù không còn hoạt động showbiz Việt thường xuyên như trước nhưng Hoa hậu Đỗ Hà vẫn là cái tên được đông đảo khán giả chú ý. Trên mạng xã hội, người đẹp sinh năm 2001 vẫn đều đặn cập nhật cuộc sống với công chúng.

Mới đây, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đăng tải đoạn clip đời thường ghi lại khoảnh khắc vào bếp nấu ăn tại nhà. "Tranh thủ cuối tuần nấu ăn xíu nhé các bà ơi", cô viết. Trong clip, Hoa hậu Đỗ Hà Xuất hiện với phong cách giản dị, nàng hậu diện trang phục đơn giản nhẹ nhàng, khoe nhan sắc trong trẻo.

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm lại là vòng 2 của người đẹp xứ Thanh. Trong một số góc quay, phần bụng của Đỗ Hà có phần trông đầy đặn hơn thường thấy, làm dấy lên nhiều bàn tán cho rằng cô đang mang thai con đầu lòng.

Vòng 2 khác lạ của người đẹp sinh năm 2001 trở thành chủ đề bàn luận rôm rả của cư dân mạng.

Dưới phần bình luận, không ít ý kiến đặt nghi vấn về sự thay đổi vóc dáng của nàng hậu. Một số người cho rằng đây có thể chỉ là do góc quay, trang phục ôm sát hoặc ánh sáng khiến vòng 2 trông khác lạ.

Trước đó, Đỗ Thị Hà vốn được biết đến với hình thể mảnh mai, vòng eo thon gọn, thường xuyên mặc trang phục ôm sát khoe đường cong. Vì vậy, chỉ một thay đổi nhỏ trong hình ảnh đời thường cũng nhanh chóng trở thành chủ đề được dân mạng chú ý.

Trước đó, Đỗ Thị Hà thường xuyên mặc trang phục ôm sát khoe đường cong.

Vào tháng 3 vừa qua, Đỗ Thị Hà bất ngờ vướng nghi vấn mang thai con đầu lòng khi để lộ vòng 2 có phần khác lạ tại một sự kiện giải trí. Trong một lần khác, team qua đường bắt gặp cặp đôi tại địa điểm công cộng, người đẹp sinh năm 2001 còn bị chú ý với loạt chi tiết như đi dép bệt, diện trang phục rộng rãi, ưu tiên sự thoải mái.

Phong cách kín đáo này được nhận xét là khá khác so với hình ảnh chỉn chu, tôn dáng quen thuộc của nàng hậu trước đó. Không ít ý kiến cho rằng, nhiều mỹ nhân Vbiz khi mang thai thường lựa chọn trang phục rộng để che dáng, vì vậy lần xuất hiện này của Đỗ Hà càng khiến cộng đồng mạng đặt nhiều nghi vấn.

Nàng hậu liên tục bị soi hint bầu bí trong thời gian qua.

Sau 5 tháng về chung một nhà với chồng thiếu gia Nguyễn Viết Vương, cuộc sống của Hoa hậu Đỗ Hà vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả.

Đỗ Thị Hà chính thức lên xe hoa cùng doanh nhân Nguyễn Viết Vương vào ngày 22/10/2025. Hôn lễ được tổ chức hoành tráng tại quê nhà cô dâu, thu hút sự chú ý với không gian trang trí quy mô lớn và sự góp mặt của gần 1.000 khách mời. Sau đó, cặp đôi tiếp tục đãi tiệc tại Hà Nội vào ngày 9/11/2025, quy tụ nhiều bạn bè, đồng nghiệp trong giới giải trí.

Ông xã của Hoa hậu Đỗ Thị Hà – Nguyễn Viết Vương, quê Quảng Trị, xuất thân từ gia đình có nền tảng kinh tế vững chắc và sớm xây dựng được sự nghiệp riêng. Hiện anh đang giữ vị trí Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải, doanh nghiệp nổi bật trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, đặc biệt là các dự án đường cao tốc quy mô lớn.