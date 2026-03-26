Bộ phim Bước Chân Vào Đời thu hút sự chú ý của khán giả thời gian gần đây nhờ nội dung ngày càng kịch tính. Mâu thuẫn của các nhân vật dâng cao, đặc biệt là khi chàng thiếu gia hiền lành Quân cãi lời cha mẹ bỏ ra ngoài sống riêng để theo đuổi tình yêu.

Quân quyết định rời khỏi gia đình sau khi không được cha mẹ chấp nhận tình yêu

Khi biết mẹ luôn khinh miệt Thương, thậm chí về cả quê nhà để ép buộc gia đình Thương ngăn cản chuyện tình của hai người, Quân thấy thất vọng về mẹ, bất lực với chính bản thân. Quân giống như ông anh họ mô tả là một "cục bột trắng", chàng công tử bột lớn lên trong hoàn cảnh sung túc gia giáo đủ đầy lần đầu gặp sóng gió khiến anh chợt nhận ra bản thân rất vô dụng.

Trong cơn say, khi nói chuyện với mẹ, Quân nói: "Con thì có gì hơn cô ấy chứ. Nhà thì ở nhà bố mẹ, quần áo bố mẹ mua cho. Đến tiền đổ xăng cũng phải xin mẹ. Con thì có gì hơn thương hở mẹ. Con vô dụng rất vô dụng. Đến yêu một người mà cũng không được yêu như ý mình thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì hả mẹ".

Huỳnh Anh tranh cãi với mẹ, tự nhận bản thân vô dụng

Lời tâm sự của của Quân khiến nhiều khán giả đồng cảm với anh nhưng cũng không ít người "quay xe" mong Thương đừng dây dưa với Quân vì cho rằng anh không phải là người phù hợp để lấy làm chồng.

"Quá kém cỏi, đến tiền đổ xăng cũng xin mẹ", "Giảng viên đại học mà sao không tự chủ được về kinh tế vậy nhỉ", "Thương hãy rời xa Quân đi, yêu mà không bảo vệ chăm sóc được thì đến với nhau cũng chỉ khổ", "Tiền đổ xăng còn xin mẹ mà nói lo cho gia đình bạn gái", "Quân được bố mẹ bao bọc quá nhiều", "Muốn yêu theo ý mình thì phải kiếm được tiền lo cho gia đình và người yêu. Đây tiền đổ xăng còn không kiếm được thì đừng yêu cho khỏe. Nếu tự chủ về mặt tài chính thì sẽ khác", "Có tiền sẽ có nhiều đường hơn", "Chán Quân quá, mama boy điển hình, khóc lóc phát mệt", khán giả khó đồng cảm với Quân dù anh đang ở trong hoàn cảnh đau khổ bất lực.

Trước đó, Quân nhiều lần khiến khán giả ngán ngẩm vì khi bạn gái gặp chuyện thì không nghĩ ra cách giải quyết. Nhân vật thiếu vốn sống, ngu ngơ và có những câu thoại khờ khạo. Dù biết đó là thiết lập vai diễn, ý đồ của đạo diễn nhưng vẫn khiến người xem cảm thấy khó chịu.

Quân thiếu thực tế, kém cỏi

Ví dụ trong tập 12, Thương (Quỳnh Kool) bị bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) ép phải chia tay Quân thì mới rút đơn, không kiện em trai cô về tội trộm cắp phá hoại tài sản. Thương nói với Quân: "Thái độ của mẹ anh rõ ràng như vậy, bây giờ anh có làm cách nào đi chăng nữa thì cũng khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn thôi. May ra bây giờ chỉ có cách dừng lại thì mẹ anh mới chịu buông tha".

Trong khi Thương đang đau khổ khóc hết nước mắt, Quân khiến khán giả bật cười với câu thoại: "Hở. Cách gì mà dở thế". Nhiều khán giả cho rằng lời thoại của nhân vật này sáo rỗng, ngô nghê tới mức làm tụt cảm xúc. Thậm chí, còn có người đánh giá đây là câu thoại "dở nhất màn ảnh Việt".

Bên cạnh đó, cũng có người xem phân tích chính những câu thoại ngu ngơ khờ khạo này mới thể hiện một thiếu gia nhà giàu được cha mẹ bao bọc, một "mama boy" chưa trưởng thành và hiểu sự đời. Quân yêu Thương, nhưng anh chàng luôn bế tắc trước mọi khó khăn và không biết cách xử lý mâu thuẫn giữa mẹ và bạn gái.

Khán giả mong Quân và Thương nhanh chia tay vì không chịu được sự hèn kém của Quân

Trước đó, khi bị mẹ phản đối chuyện tình cảm, Quân đã yêu cầu Thương đi đăng ký kết hôn cùng mình với suy nghĩ khi trở thành người một nhà mọi việc sẽ được giải quyết. Chính cách suy nghĩ bồng bột thiếu chín chắn ấy càng khiến bà Dung ác cảm với Thương vì cho rằng cô xúi giục con trai mình, mưu mô tìm mọi cách để gả vào nhà giàu.

Quân cũng không lường trước được hậu quả sau khi kết hôn mà mẹ và Thương vẫn tranh cãi với nhau thì anh sẽ phải giải quyết thế nào. Chính vì vậy, khán giả đều cho rằng Quân không phải là đối tượng hoàn hảo dành cho Thương.