Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn ăn loại đậu này mỗi ngày?

Đậu Hà Lan là một trong những thực phẩm được để đông lạnh ở siêu thị. "Nhiều người phân loại chúng như một loại rau vì hàm lượng tinh bột cao nhưng chúng thực sự là cây họ đậu (như đậu lăng và đậu gà)", chuyên gia dinh dưỡng Abby Cannon của CDN cho biết.



Với hàm lượng calo thấp, đậu Hà Lan lại quá đỗi giàu dinh dưỡng, là lựa chọn thực phẩm lành mạnh cho mọi người. Chuyên gia dinh dưỡng cũng nhận định, chúng cung cấp protein thực vật, chất xơ và hương vị ngọt ngào tuyệt vời cho bữa ăn.

Vậy, bạn có biết điều gì xảy ra với cơ thể khi ăn đậu Hà Lan đều đặn mỗi ngày?

1. Cải thiện mức năng lượng trong cơ thể

Đậu Hà Lan là một nguồn cung cấp protein thực vật tuyệt vời cho cơ thể. Chuyên gia dinh dưỡng Cannon nói: "Protein là một phần không thể thiếu trong mọi tế bào trên cơ thể. Bạn cần nó để xây dựng cơ bắp, duy trì và sửa chữa các tế bào, tạo ra các hormone và chất dẫn truyền thần kinh, tiêu hóa thức ăn và vận chuyển oxy đi khắp cơ thể bạn, cùng những thứ khác".

2. Hỗ trợ tiêu hóa

Do hàm lượng chất xơ cao, đậu Hà Lan có thể hỗ trợ hệ tiêu hóa của bạn làm việc hiệu quả hơn. Cannon nói: "Một chén đậu Hà Lan chứa 7g chất xơ, chiếm 23% tổng lượng chất xơ được khuyến nghị hàng ngày.

Chất xơ rất cần thiết cho quá trình tiêu hóa lành mạnh, nhưng chúng ta thường không hấp thụ đủ. Bằng việc ăn đậu Hà Lan, bạn sẽ cảm thấy no, cải thiện hệ tiêu hóa và giúp quá trình đào thải diễn ra hiệu quả hơn. Chất xơ hòa tan từ loại đậu này thậm chí còn giúp giảm cholesterol LDL".

Do hàm lượng chất xơ cao, đậu Hà Lan có thể hỗ trợ hệ tiêu hóa của bạn làm việc hiệu quả hơn.

3. Ăn ít hơn

Khi bạn nạp đầy đủ lượng protein cho cơ thể, một số hormone điều chỉnh sự thèm ăn (như ghrelin) sẽ giảm xuống. Đây là lý do tại sao một phần quan trọng của việc giảm cân là cung cấp đủ protein cho cơ thể. Thêm vào đó, các nghiên cứu cho thấy rằng khi bạn tăng lượng chất xơ và protein, bạn có thể sẽ ăn ít calo hơn trong ngày.

4. Cơ thể nhận được một số chất dinh dưỡng cần thiết

Đậu Hà Lan giống như là một viên tổng hợp các loại vitamin tự nhiên, bởi lẽ trong thực tế, chúng chứa đầy đủ mọi loại vitamin mà bạn cần! Cannon giải thích một hạt đậu Hà Lan "chứa vitamin A, vitamin C, sắt, vitamin B6 và magiê". Bởi vì vitamin đóng một vai trò quan trọng trong tất cả các chức năng của cơ thể - mọi thứ từ hỗ trợ hệ thống miễn dịch đến sửa chữa các tổn thương tế bào. Đó là lý do bạn nên ăn thường xuyên hơn loại đậu này.

5. Giảm viêm

Đậu Hà Lan cũng chứa đầy đủ chất chống oxy hóa polyphenol, giúp chống lại các tổn thương do các gốc tự do gây ra. Mức độ cao của các gốc tự do trong cơ thể có thể dẫn đến căng thẳng oxy hóa và viêm, gây tổn thương DNA của bạn và làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh, như ung thư. Ăn đều đặn loại đậu này sẽ giúp giảm viêm hiệu quả.

6. Cân bằng lượng đường trong máu

Do hàm lượng chất xơ cao, đậu Hà Lan có thể giúp cân bằng lượng đường trong máu của bạn và giữ cho nó không bị tăng đột biến cũng như giảm đột ngột vì "chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường", Cannon giải thích.

Và chung quy lại, chỉ một câu ngắn gọn thôi: Đậu Hà Lan thực sự rất ngon lành và bổ dưỡng! Từ giờ, bạn có thể sử dụng những cách chế biến đậu Hà Lan để bổ sung dinh dưỡng như làm salad, rắc trên bánh mì nướng bơ vào bữa sáng, nấu súp, thậm chí luộc hấp ăn vặt... Tất cả những món ăn liên quan đến đậu Hà Lan đều rất hấp dẫn.

Lưu ý: Đậu Hà Lan cũng chứa một chất kháng dinh dưỡng được gọi là axit phytic, có thể ức chế sự hấp thụ các chất dinh dưỡng khác. Tuy nhiên, Cannon giải thích rằng "nếu bạn ngâm đậu Hà Lan trước khi ăn, hàm lượng axit phytic sẽ giảm. Thêm vào đó, đậu nấu chín có ít axit phytic hơn". Do đó, chỉ cần chú ý ăn đậu được nấu chín kỹ thì bạn không cần phải quá lo lắng nhé!