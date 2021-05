Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn ăn cam đều đặn mỗi ngày?

Nhiều người trong chúng ta biết rằng ăn một quả táo mỗi ngày có thể gặt hái được vô số lợi ích tích cực cho sức khỏe, nhưng liệu điều tương tự có xảy ra nếu bạn ăn cam?



Cam là loại quả chứa nhiều vitamin C nhưng có bao giờ bạn tò mỏ, đi sâu tìm hiểu xem điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với cơ thể bạn và liệu có hay không các chất dinh dưỡng khác trong trái cam tươi sáng này cũng có thể tạo ra sự khác biệt cho sức khỏe của chúng ta - để tốt hơn hoặc tệ hơn.

Dưới đây là những gì sẽ xảy ra với cơ thể khi bạn ăn cam:

1. Tăng cường hệ thống miễn dịch

Đây có lẽ không phải là lần đầu tiên bạn nghe nói rằng cam có thể tăng cường hệ miễn dịch. Theo một đánh giá năm 2018, vitamin C trong cam không chỉ bảo vệ các tế bào bằng cách tìm kiếm và vô hiệu hóa các mối đe dọa miễn dịch đáng kể như ô nhiễm môi trường và khói thuốc lá, mà còn có thể tăng cường khả năng miễn dịch chung của bạn đối với virus và nhiễm trùng. Điều này giải thích tại sao bạn sẽ muốn rót cho mình một ly nước cam đầy vào những ngày bạn cảm thấy khó chịu.

2. Giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư

Bạn thực sự nên cảm ơn vitamin C vì điều này. Medical News Today báo cáo rằng ăn cam có thể giúp chống lại các gốc tự do gây ung thư. Một nghiên cứu năm 2013 được công bố trên Tạp chí Hóa sinh Lâm sàng Ấn Độ cho thấy sự hiện diện của vitamin C và axit folic cùng với các chất chống oxy hóa trong cam có thể làm giảm nguy cơ tổn thương DNA nên từ đó giúp giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Mặc dù có thể đúng như vậy, nhưng các nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng lượng vitamin C cần thiết để giảm nguy cơ ung thư của bạn nhiều hơn mức mà một người nào đó thực sự có thể tiêu thụ. Theo các tác giả của một nghiên cứu, chúng ta đang nói về lượng vitamin C có trong 300 quả cam. Vì vậy, chắc chắn phải có nhiều nghiên cứu hơn được thực hiện về ung thư và vitamin C để biết chắc chắn về những lợi ích này.

3. Da đẹp hơn

Loại trái cây ngon ngọt này có thể là chìa khóa giúp bạn có làn da sạch mụn. Theo một nghiên cứu năm 2017 được công bố trên tạp chí Nutrients, vitamin C là yếu tố đóng góp trực tiếp vào quá trình sản xuất collagen.

Ngoài ra, một đánh giá y tế năm 2014 cho thấy rằng vitamin C được tiêu thụ thông qua chế độ ăn uống của bạn (như ăn cam, uống nước cam) có tác dụng cải thiện độ thô ráp, nếp nhăn và độ đàn hồi của da.

4. Cải thiện sức khỏe tim mạch

Vitamin C không phải là chất dinh dưỡng có lợi duy nhất trong cam. Chất xơ và kali có trong loại quả này rất cần thiết để cải thiện sức khỏe tim mạch tổng thể. Chất xơ đã được chứng minh là làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim, trong khi 1 quả cam cỡ trung bình có khoảng 3g chất xơ.

Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, không bổ sung đủ kali có thể dẫn đến các vấn đề về tim như nhịp tim không đều hoặc tăng huyết áp. Do đó, việc tăng cường kali có được từ việc ăn cam hoặc uống một ly nước cam có thể là điều cần thiết để cải thiện sức khỏe tim mạch của bạn.

5. Giảm lượng đường trong máu

Một lợi ích khác của chất xơ có trong cam là khả năng làm giảm lượng đường trong máu. Điều này cực kỳ hữu ích cho những người mắc bệnh tiểu đường loại 1 hoặc loại 2, nhưng cũng có thể có nguy cơ phát triển lượng đường trong máu cao nếu dùng không đúng cách. Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ thậm chí còn đưa cam vào danh sách các siêu thực phẩm dành cho bệnh tiểu đường.

Ăn cam đều đặn mỗi ngày rất tốt nhưng không phải càng ăn số lượng nhiều thì càng có lợi.

Ăn cam đều đặn mỗi ngày rất tốt nhưng không phải càng ăn số lượng nhiều thì càng có lợi. Theo PGS.TS Trần Đình Toán (Viện trưởng Viện Dinh dưỡng lâm sàng), đừng quên bất cứ thực phẩm nào nếu lạm dụng đều có thể biến thành "thuốc độc".

Thay vì ăn quá nhiều, mỗi ngày, bạn chỉ nên uống một ly nước cam 200ml. Đối với phụ nữ mang thai có thể tăng lên 300ml, tương đương ăn hoặc uống một quả cam có đường kính 4,5cm. Với trẻ nhỏ, bạn chỉ nên cho con ăn hoặc uống nửa quả cam mỗi ngày. Với quýt có kích cỡ quả nhỏ hơn, có thể ăn 2-3 quả mỗi ngày sẽ cung cấp vitamin C cho cơ thể, khỏi lo bệnh tật không mong muốn.