Điều đặc biệt trong chiếc ví của nữ sinh khiến cả Threads chia sẻ rầm rộ

Mới đây, bức ảnh chụp chiếc ví của một nữ sinh đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Thoạt nhìn, nhiều người chỉ thấy bên trong là rất nhiều tiền lẻ được xếp ngay ngắn. Thế nhưng, khi biết lý do vì sao mỗi cọc tiền đều có đúng 3.000 đồng, không ít người đã để lại bình luận rằng đây là một trong những câu chuyện dễ thương và ấm lòng nhất họ đọc được trong những ngày gần đây.

Theo chia sẻ, trước đây nữ sinh từng kể với bố mẹ rằng phí gửi xe ở trường đại học là 3.000 đồng mỗi lượt. Cô gái chỉ tiện miệng nói nếu ở nhà có tiền lẻ thì giữ lại giúp mình để mang lên trường dùng dần, đỡ phải đổi tiền mỗi ngày. Không ngờ từ câu nói ấy, mỗi lần con gái về nhà rồi quay lại trường, bố mẹ đều chuẩn bị sẵn cho cô một xấp tiền lẻ. Những tờ tiền được gom lại cẩn thận để con mang theo, đủ dùng trong nhiều ngày.

Điều khiến cô gái xúc động hơn cả xảy ra trong lần trở về gần đây. Hôm đó, vì vội nên cô bạn quên mất chuyện xin tiền như mọi khi. Đến khi mở ví, cô mới phát hiện bố đã lặng lẽ bỏ tiền vào từ lúc nào. Không chỉ đưa tiền, người bố còn cẩn thận chia thành từng cọc đúng 3.000 đồng, để mỗi ngày con gái chỉ cần rút ra là đủ trả tiền gửi xe.

Nữ sinh chia sẻ: "Tui kể với bố mẹ là ở trường đại học của tui gửi xe mất 3k rồi bảo bố mẹ có tiền lẻ thì tích vào để cho tui. Từ đấy lần nào tui về cũng được 1 cọc xài dần. Lần này tui quên không xin mà bố tui vẫn lặng lẽ nhét tiền vào ví tui, lại còn xếp thành từng cụm 3k để tui chỉ việc rút ra xài thôi".

Bức ảnh chiếc ví nhanh chóng nhận về hàng loạt lượt chia sẻ bởi chi tiết khiến ai cũng thấy dễ thương. Chẳng phải những món quà đắt tiền, chỉ là những cọc tiền 3.000 đồng được xếp ngay ngắn cũng đủ để thấy người bố đã để tâm đến từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống hằng ngày của con gái như thế nào.

Dưới phần bình luận, rất nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thích thú và xúc động trước cách quan tâm giản dị ấy:

- Có những niềm vui nhỏ như vậy là đủ ấm lòng rồi.

- Em cũng có con gái nên đọc mà thấy thương. Bố nào để ý được từng chuyện nhỏ thế này đúng là quá tinh tế.

- Bố chắc sợ con mỗi sáng phải lục ví tìm tiền lẻ nên chuẩn bị sẵn luôn. Đúng là chỉ có bố mẹ mới nghĩ được đến từng chi tiết như vậy.

- Mình đi làm nhiều năm rồi mà vẫn nhớ ngày xưa mẹ cũng hay nhét tiền vào balo, lúc cần mở ra mới phát hiện.

- Sau này có con, mình cũng muốn trở thành một người bố như thế. Quan tâm con từ những việc nhỏ nhất.

Thực tế, không phải gia đình nào cũng có điều kiện dành cho con những món quà đắt tiền. Nhưng rất nhiều bố mẹ lại có một điểm chung là luôn để ý đến những chi tiết nhỏ mà chính con đôi khi cũng quên mất. Họ nhớ giờ con đi học, nhớ quán con thích ăn, nhớ hôm nay trời sẽ mưa, nhớ cả chuyện mỗi lần gửi xe con cần đúng 3.000 đồng.

Những điều ấy không làm thay đổi cuộc sống ngay lập tức, nhưng lại khiến một ngày bình thường trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều để khi nhắc đến tình yêu gia đình, điều khiến người ta nhớ lâu nhất đôi khi không phải những điều lớn lao, mà chính là sự quan tâm âm thầm, bền bỉ được lặp lại mỗi ngày như vậy.