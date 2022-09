Điều chỉnh phương án tuyển sinh, các trường Công an không còn điểm chuẩn tuyệt đối

Theo đó, điểm chuẩn các trường năm nay đối với thí sinh nam dao động từ 15,1 đến 22,93 điểm; đối với thí sinh nữ, điểm chuẩn dao động từ 15,63 đến 26,26 điểm.



Ảnh: Minh họa.

Điểm chuẩn của từng trường cụ thể như sau:













So với năm 2021, điểm chuẩn của tất cả các ngành ở các trường Công an đều giảm.

Nguyên nhân là do năm nay - năm đầu tiên Bộ Công an tổ chức bài thi đánh giá năng lực công an nhân dân, với mục đích có thang đo đáp ứng được tiêu chí xét tuyển vào các trường ĐH Công an Nhân dân. Kết quả của bài thi sẽ được dùng kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp để xét tuyển.

Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường công an nhân dân (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi Bộ Công an (chiếm tỷ lệ 60%).

Điểm xét tuyển được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 2 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

Theo đánh giá của Bộ Công an, đề thi có độ phân hóa cao nên điểm thi và điểm trúng tuyển đã có sự thay đổi và phân hóa tốt so với năm 2021. Chính vì thế nên không có tình trạng 30 điểm vẫn trượt nguyện vọng như năm ngoái.