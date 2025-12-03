Có thể nói đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và TGĐ Sơn Hải Nguyễn Viết Vương là cú debut đầy ấn tượng của nam doanh nhân với công chúng. Từ một nhân vật kín tiếng, gần như không lộ diện trên truyền thông, Viết Vương bỗng trở thành cái tên được cư dân mạng đặc biệt quan tâm.

Mới đây, Đỗ Thị Hà đăng ảnh check-in cạnh công trình của Sơn Hải tại Khánh Hòa cùng chú thích: “Test lại tay nghề”.

Hình ảnh mới nhất của Đỗ Hà

Dù không có chữ nào nhắc đến chồng hay nhà chồng nhưng cách chụp ảnh và chú thích của Đỗ Hà khiến phần bình luận ngập tràn nhắc đến Viết Vương và công ty Sơn Hải, khẳng định nam doanh nhân “cao tay” theo nhiều nghĩa.

Đầu tiên là sự cao tay ở khoản chụp ảnh. Có người khen tay nghề chụp ảnh của Viết Vương không phải dạng vừa. Bởi bố cục, màu sắc đến khoảnh khắc bấm máy đều ổn áp. Nhiều fan còn đùa rằng không cần ekip chuyên nghiệp thì Đỗ Hà vẫn có dư ảnh sống ảo nhờ có người chồng chụp ảnh quá có tâm.

Có người tinh ý nhận ra đây là dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột do Tập đoàn Sơn Hải đang thi công. Vì vậy nhiều người nhận xét rằng hình ảnh này thể hiện khéo léo, vừa tôn được cả hình ảnh của vợ lẫn thương hiệu của gia đình - đó là kiểu flex tinh tế.

“Test tay nghề trên cao tốc Sơn Hải luôn hở”, “Một điều không ai làm được nhưng Đỗ Hà làm được: Test tay nghề chụp ảnh của TGĐ trên cao tốc Sơn Hải - Tự nhiên trong đầu chạy chú thích liền”, “Đường chồng làm, ảnh chồng chụp”, “Viết Vương chăm vợ khéo quá ha”, “Nhân vật chính trong ảnh là Hà nhưng người chúng tôi gọi tên là chồng Hà”,... là những bình luận từ cư dân mạng.

Bình luận từ cư dân mạng

Ngoài ra khi có thắc mắc tại sao đường đang làm mà vẫn lên chụp ảnh được, Đỗ Hà cũng để lại bình luận xác nhận thông tin: “Dạ. Đường đang làm ạ” .

Thắc mắc này hoàn toàn đúng thực tế bởi nếu là đường cao tốc bình thường thì không thể dừng lại chụp ảnh được. Tuy nhiên vì đây là công trình đang trong quá trình thi công nên mới có thể chụp ảnh như vậy.

Tiếp theo là kiểu “xuất hiện” cao tay của TGĐ Sơn Hải trong các bài đăng của vợ. Dù không lộ diện, không phô trương nhưng Viết Vương vẫn “xuất hiện” theo cách riêng. Nếu không chụp ảnh cho vợ thì cũng có bàn tay, bờ vai lọt vào khung hình của nàng Hậu, khiến dân mạng “soi” không biết mệt.

Bàn tay của Viết Vương trong một clip của Đỗ Hà

Chính sự ẩn mình ấy tạo ra một kiểu hấp dẫn rất riêng vì càng ít xuất hiện, càng khiến công chúng muốn tìm hiểu. Người ta cũng vô thức kết nối hình ảnh phía sau một nàng Hậu rạng rỡ trong cuộc sống mới là người chồng Tổng giám đốc luôn đồng hành, hỗ trợ thầm lặng cho vợ.