Diệp Lê: Từ startup thời trang xanh đến "chiến thần" livestream đa nền tảng

Diệp Lê kinh doanh online, trở thành beauty KOL với sứ mệnh lan tỏa xu hướng thời trang bền vững.

Khởi nghiệp với thời trang xanh, bán "con cưng" sau 10 năm dựng xây thương hiệu



Vào năm 2014, khi mô hình kinh doanh thanh lý đồ cũ còn vô cùng mới mẻ ở Việt Nam, Diệp Lê (Lê Diệp Hồng Loan, sinh năm 1992) đã sáng lập và đồng điều hành mô hình tái sử dụng quần áo cũ Give Away.

Ý tưởng kinh doanh thời trang tái sử dụng đến với cô bắt nguồn từ nỗi đau của bản thân cũng như nhiều bạn trẻ là chưa xây dựng được thói quen mua sắm hợp lý. Việc quá tải tủ quần áo cá nhân khiến Diệp Lê nhìn ra tiềm năng của việc tái sử dụng quần áo cũ.

Là người đặt những viên gạch đầu tiên cho Give Away, Diệp đã xây dựng startup này theo mô hình nhượng quyền cửa hàng. Với ý tưởng rất đơn giản, đó là làm sao giải quyết nhu cầu giải phóng tủ quần áo của các bạn nữ, đồng thời tạo dòng tiền quay lại từ việc mua sắm.

Đáng nói, tại thời điểm đó, khi các thương hiệu thời trang chưa có sự quan tâm nhiều đến các tác động môi trường, thì Give Away xuất hiện với ý tưởng kéo dài tuổi thọ của quần áo cũ. Hơn nữa, thương hiệu Give Away còn được yêu mến bởi ý tưởng và các hoạt động cộng đồng thiết thực, ví như chiến dịch bán hàng quyên góp 10.000 đồng mang tên Give Away Day.

Ngoài Diệp Lê, Give Away còn có 6 cá nhân khác đồng hành với vai trò chủ cửa hàng từ những ngày đầu tiên. Hiện tại, Diệp Lê đã nhượng quyền thương hiệu Give Away và bán lại quyền của mình với vai trò chủ sở hữu thương hiệu. Trong đó có quyền mở cửa hàng, quyền thay đổi phương thức hoạt động,… đồng nghĩa với việc chủ nhân mới sẽ tiếp nối Diệp Lê phát triển Give Away.

"Đây là thương hiệu Diệp Lê dành cả thanh xuân để gắn bó, vậy nên để Give Away được đổi mới, phát triển phù hợp với xu hướng hơn là một điều theo Diệp là tốt cho thương hiệu. Hy vọng rằng sau khi thương hiệu sẽ được tái sinh một cách mạnh mẽ", Diệp Lê xúc động chia sẻ.

Give Away: Bệ phóng cho "chiến thần" livestream lan tỏa thông điệp xanh

Diệp Lê cảm thấy may mắn khi được đến gần hơn với các bạn trẻ để lan tỏa "thông điệp xanh".

Chia sẻ về những bài học có được sau gần 1 thập kỷ dựng xây Give Away, Diệp Lê cho rằng vận hành thương hiệu Give Away mang đến cho cô rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Bởi từ những ngày đầu thành lập, Việt Nam chưa có mô hình ký gửi/ thanh lý, nên khi vận hành mô hình này, Diệp Lê cùng toàn bộ nhân sự đã phải mày mò, học hỏi và sửa đổi dần. Từ đó, mọi người dần thấu hiểu bản thân và cả khách hàng, quy trình hoạt động được hoàn thiện hơn mỗi ngày.



Ngoài ra, Give Away còn giúp Diệp rất nhiều trong việc có được thông tin, kiến thức tổng quan về lĩnh vực thời trang. Đặc biệt là thông qua những năm làm việc trong lĩnh vực này, Diệp đã học được cách phục chế túi xách, trang sức cũ, cách giữ cho các món đồ dùng bền hơn, cách nhận định sản phẩm…

Chia sẻ về việc bán thương hiệu "con cưng" sau 1 thập kỷ dựng xây, Diệp Lê cho rằng một thương hiệu lâu năm được bán đi để cải tổ và phát triển hơn là chuyện có thể dễ bắt gặp trên thị trường. "Nếu Diệp không trở thành KOL, một nhà sáng tạo nội dung, diễn giả truyền cảm hứng thì bản thân Diệp cũng mong muốn thử sức mình trong nhiều vai trò khác nhau, lĩnh vực kinh doanh khác nhau", Diệp Lê chia sẻ.

Nói là làm, Diệp Lê "lấn sân" TikTok và sớm trở thành người đồng hành tin cậy của nhiều bạn trẻ với bộ sưu tập các bí quyết phối quần áo, "săn" đồ đẹp hay tất tần các tips hay ho khác trong cuộc sống. Tính đến thời điểm hiện tại, Diệp Lê trở thành beauty KOL với gần 740.000 người theo dõi.

Cựu Founder Give Away cho biết, đến với TikTok, cô mong muốn lan tỏa nhiều hơn thông điệp xanh, cảm hứng sống và sáng tạo trong tương lai, cũng như đồng hành cùng các bạn bạn trẻ trong quá trình xây dựng phong cách cá nhân.

Với những kinh nghiệm của bản thân trong lĩnh vực kinh doanh, Diệp Lê đã thành công trong việc kết nối và có mối quan hệ tốt với các nhãn hàng uy tín, nổi tiếng trên thế giới. Từ đó, Diệp Lê có được những góc nhìn rất hữu ích trong việc chọn lọc nhãn hàng, sản phẩm có giá trị chuyển đổi cao – về công năng cũng như kinh tế cho người dùng TikTok.

Đáng nói, nữ CEO đã xây dựng và phát triển được một team toàn vẹn, từ xây dựng hình ảnh cho đến vận hành livestream nhờ kinh nghiệm đã từng vận hàng Give Away.

"Trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng vậy, đi nhanh đi một mình, đi xa đi cùng nhau – kim chỉ nam của Diệp đó. Với việc lập Team Diệp Lê TikTok, các bạn trong Team Diệp Lê đều trẻ, rất sáng tạo và năng lượng, giúp Diệp tối ưu hoá, chỉn chu hơn trong các khâu làm việc với nhãn hàng và khách hàng", Diệp Lê tự hào chia sẻ thêm.