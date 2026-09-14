Mới đây, câu chuyện xoay quanh việc con gái Diệp Lâm Anh - bé Boorin xuất hiện tại một sự kiện thương mại tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm. Sau khi lên tiếng bày tỏ sự không đồng tình vì cho rằng hình ảnh của con được sử dụng khi chưa có sự đồng ý của mình, nữ diễn viên tiếp tục đối diện với không ít bình luận trái chiều trên mạng xã hội.

Thay vì im lặng, Diệp Lâm Anh lựa chọn trả lời trực tiếp nhiều bình luận. Có những phản hồi khá nhẹ nhàng, nhưng cũng có câu trả lời được nhận xét là “không vòng vo”, đặc biệt khi cô bị đem so sánh với Đàm Thu Trang.

Bài đăng của Diệp Lâm Anh gây "bão" mạng. (Ảnh cap màn hình)

Bị khuyên “nhìn Đàm Thu Trang mà học hỏi”, Diệp Lâm Anh đáp một câu gây chú ý

Một trong những bình luận nhận được phản hồi đáng chú ý của Diệp Lâm Anh là lời khuyên: “Vì ai cũng là người nổi tiếng. Đưa con đi dự sự kiện với cả ngàn mới mà mẹ của bé lại không hề biết, ít thấy là thỏa đáng. Có rất nhiều lí do cho việc này là bất thường. Gặp tôi cũng không chịu".

Ở một bình luận khác, khi có người trực tiếp nhắc đến Đàm Thu Trang và cho rằng Diệp Lâm Anh nên “học cách chấp nhận”, nữ diễn viên không né tránh mà đáp lại khá gay gắt.

Cô viết: “Khi nào Đức Phạm bằng 1/10 của Mr Cường hãy nói".

Ảnh cap màn hình

Câu trả lời lập tức thu hút sự chú ý bởi Diệp Lâm Anh đã trực tiếp đặt người chồng cũ của mình bên cạnh doanh nhân Cường Đô La - ông xã của Đàm Thu Trang.

Câu chuyện của Diệp Lâm Anh thu hút sự quan tâm của mọi người (Ảnh cap màn hình)

Không giải thích dài dòng, nữ diễn viên chỉ đưa ra một phép so sánh rất cụ thể, cho thấy cô không đồng tình với việc lấy hoàn cảnh của gia đình khác làm khuôn mẫu để khuyên mình nên ứng xử thế nào.

Không chỉ bị so sánh với Đàm Thu Trang, Diệp Lâm Anh còn nhận những bình luận cho rằng cô đang tự đặt mình vào vị trí người bị hại hoặc “làm quá” câu chuyện. Trước một ý kiến như vậy, cô đáp: “Ai bị hại ở đây cả. Tôi là hung thủ cơ mà".

Cách trả lời mang màu sắc mỉa mai này cho thấy nữ diễn viên dường như không có ý định tiếp tục giải thích theo hướng nhẹ nhàng với những người đã có sẵn quan điểm về mình. Ở một bình luận khác, có người cho rằng những chuyện như vậy nên được giải quyết trong phạm vi gia đình, thay vì đưa lên mạng xã hội. Diệp Lâm Anh đáp thẳng: “Có ở chung nhà đâu mà đóng cửa bảo nhau". Đây cũng là một trong những câu trả lời khiến phần bình luận tiếp tục trở thành tâm điểm của bài đăng.

Boorin-con gái Diệp Lâm Anh. Nguồn: Diep Lam Anh

“Không thích là không thân thiện được” - Diệp Lâm Anh nói rõ ranh giới của mình

Trong một phản hồi khác, Diệp Lâm Anh viết:

“Mom nào trong trường hợp như này mà vui vẻ được thì em công nhận phải là thánh thân thiện. Còn em là không thích là không thân thiện được thế thôi".

Quan điểm của cô khá rõ: Với tư cách một người mẹ, cô không cho rằng mình phải tỏ ra vui vẻ hay thân thiện khi cảm thấy ranh giới liên quan đến con bị vượt qua. Trước đó, nữ diễn viên cũng từng phản hồi một bình luận về việc thể hiện tình yêu dành cho con trên mạng xã hội bằng câu: “Yêu thương con là tốt, nhưng không cần social làm chứng.".

Những câu trả lời liên tiếp cho thấy điều Diệp Lâm Anh muốn nhấn mạnh không đơn thuần là chuyện ai đúng, ai sai trong một sự kiện, mà là quyền của cha mẹ trong việc quyết định hình ảnh của con mình được sử dụng như thế nào.

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Dân mạng chia thành nhiều luồng, nhưng không ít người đứng về phía nữ diễn viên

Bên dưới phần bình luận, tranh luận cũng diễn ra khá sôi nổi. Một bộ phận cho rằng vì các nhân vật đều là người nổi tiếng nên chuyện con cái xuất hiện tại sự kiện có thể khó tránh khỏi, đồng thời khuyên Diệp Lâm Anh nên “rộng lượng” hơn.

Tuy nhiên, nhiều người khác lại đồng tình với việc cô đặt ra giới hạn rõ ràng khi liên quan đến con.

Một tài khoản viết: “Ủng hộ mẹ cún này, con cái là giới hạn của người mẹ. Để tâm hồn con được ngây thơ, mẹ sợ vậy là có ý tốt, bảo vệ quyền lợi cho con nhất là người của công chúng".

Một bình luận khác cho rằng việc người giám hộ cần biết và đồng ý khi hình ảnh trẻ em được sử dụng là điều đáng được quan tâm: “Mà thực sự đã có sự cho phép của người giám hộ - mẹ bé chưa mà đã dẫn bé đến sự kiện như vậy, hình ảnh của những đứa bé rất quan trọng đối với tương lai sau này..".

Có người còn nhận xét khá thẳng: “DLA phải học cách chấp nhận đàn hay to ra bị hại nhiều quá”, thể hiện rõ luồng ý kiến không đồng tình với cách Diệp Lâm Anh phản ứng.

Trong khi đó, một số cư dân mạng lại cho rằng câu chuyện này nên được nhìn từ góc độ quyền riêng tư của trẻ. “Đừng đưa hình ảnh con trẻ lên để bất kỳ mục đích gì, yêu thương thật lòng lại càng không”, một tài khoản bình luận.

Một ý kiến khác cũng nhận được sự đồng tình: “Con cái là giới hạn cuối cùng của người mẹ rồi!”.

Đáng chú ý, một bình luận còn đưa ra góc nhìn khá trực diện về áp lực mà người ngoài thường đặt lên các bà mẹ: “Người ngoài luôn thích khuyên mẹ rộng lượng bởi vì người phải trả giá không phải họ. Mẹ không có nghĩa vụ làm thánh nhân. Mẹ chỉ cần bảo vệ con và không làm điều sai trái là đủ ok".

Nhìn tổng thể, phần bình luận cho thấy câu chuyện đang tạo ra hai luồng quan điểm khá rõ. Một bên cho rằng Diệp Lâm Anh nên tiết chế và giải quyết những bất đồng một cách riêng tư; bên còn lại cho rằng khi vấn đề liên quan trực tiếp đến hình ảnh, quyền riêng tư và sự bảo vệ con trẻ, người mẹ hoàn toàn có quyền nói “không”.

Và với những phản hồi mới nhất, Diệp Lâm Anh dường như cũng đã xác lập rất rõ lập trường của mình: Cô không có nhu cầu làm hài lòng tất cả mọi người, đặc biệt khi cảm thấy một ranh giới liên quan đến con gái đã bị chạm tới.

“Không thích là không thân thiện được” - một câu nói ngắn nhưng cũng là cách nữ diễn viên khép lại loạt tranh luận theo đúng phong cách của mình: Thẳng, rõ và không cố làm vừa lòng số đông.