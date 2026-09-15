Diệp Lâm Anh đáp trả Vũ Thúy Quỳnh: "1 câu tử tế sau khi lạm quyền cũng chưa thấy, bé có đòi cũng phải nhắn với mẹ đẻ 1 tiếng"

Sáng 14/9, mạng xã hội bất ngờ dậy sóng trước hình ảnh Vũ Thúy Quỳnh xuất hiện cùng con gái của Đức Phạm và Diệp Lâm Anh tại một sự kiện có sự tham gia của nhãn hàng. Những khoảnh khắc này sau đó được ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội.

Trên trang cá nhân, Diệp Lâm Anh bày tỏ sự không hài lòng khi không được thông báo trước về việc con gái được đưa tới một sự kiện có yếu tố truyền thông. Giữa lúc câu chuyện gây tranh luận, Vũ Thúy Quỳnh cũng lên tiếng làm rõ. Người đẹp cho biết cô không nhận bất kỳ khoản tiền nào từ nhãn hàng cho sự xuất hiện lần này. Theo chia sẻ của Vũ Thúy Quỳnh, cô đưa con gái Đức Phạm đi cùng vì bé muốn theo cô đến sự kiện chơi.

Cô cũng giải thích rằng bản thân đến sự kiện để ủng hộ một người bạn, không phải vì công việc hay mục đích thương mại. Vũ Thuý Quỳnh còn cho biết khi nhận thấy có người quay hình, cô lập tức nhắc rằng không được ghi hình em bé.

Trước những hình ảnh này, Diệp Lâm Anh đã lên tiếng bày tỏ sự không đồng tình. Ảnh: FBNV

Sau lời giải thích từ Vũ Thuý Quỳnh, Diệp Lâm Anh tiếp tục để lại bình luận phản hồi. Nữ diễn viên cho rằng dù bé có đòi cũng cần phải thông báo với mẹ đẻ. Đáng chú ý, Diệp Lâm Anh còn cho rằng điều khiến cô không hài lòng là cách Vũ Thúy Quỳnh phản ứng sau khi sự việc được chú ý. "Thứ mà em ấy làm đầu tiên là giải thích và xoa dịu CĐM. Hay thật chứ!", cô viết.

Diệp Lâm Anh viết: "Ngoài việc 'bế đi thôi' thì làm gì còn lý do gì khác. Một câu tử tế sau khi lạm quyền với con cái người ta cũng chưa thấy mở miệng ra mà sao em ấy cứ tìm cách lấp liếm. Thấy thương quá, cứ như mới sinh ra trên cuộc đời nên không biết phép tắc, tôn trọng gì ai. Biết là rất nhạy cảm vẫn cố tình đưa con bé đi.

Xong rồi lại đổ tại con bé nó đòi thì nói gì được nữa. Bé có đòi thì cũng phải nhắn với mẹ đẻ 1 tiếng nếu muốn đưa con bé đi sự kiện có truyền thông nha. Không có bố đẻ đi cùng thì mối quan hệ này chưa biết gọi là gì? Thứ mà em ấy làm đầu tiên là giải thích và xoa dịu cộng đồng mạng. Hay thật chứ! Các mom có con nhỏ mà người ta thích thì đưa con mình đi không cần ý kiến của mình coi có được không?".

Nữ diễn viên cho rằng dù bé có đòi cũng cần phải thông báo với mẹ đẻ. Ảnh: FBNV

Diệp Lâm Anh cho biết việc lên tiếng lần này nhằm đặt ra một giới hạn cần thiết để bảo vệ quyền lợi của con gái. Nữ diễn viên cho rằng nếu tiếp tục im lặng, những tình huống tương tự có thể lặp lại, trong khi hình ảnh của con dần được sử dụng một cách mặc nhiên mà không có sự trao đổi với mẹ.

Theo Diệp Lâm Anh, cô không đồng ý để hình ảnh con gái xuất hiện tại sự kiện được đăng tải hoặc sử dụng cho mục đích truyền thông, quảng bá hay xây dựng nội dung cá nhân. Cô đồng thời đề nghị ban tổ chức, nhãn hàng, các đơn vị truyền thông cũng như những cá nhân đã quay, chụp hình bé không đăng tải các hình ảnh này. Trong trường hợp đã chia sẻ lên mạng xã hội, cô mong muốn những nội dung liên quan được gỡ bỏ.

Trước ý kiến cho rằng Diệp Lâm Anh từng đưa các con đi du lịch, dự tiệc cùng Phạm Kiên nên việc Vũ Thúy Quỳnh đưa con gái đi sự kiện không có gì khác biệt, nữ diễn viên lên tiếng phân định rõ hai trường hợp. Cô cho biết những lần các con xuất hiện cùng mình và Phạm Kiên trước đây đều diễn ra trong phạm vi đời sống riêng tư, chẳng hạn như đi du lịch hoặc tham dự tiệc gia đình, không gắn với nhãn hàng hay hoạt động thương mại.

Diệp Lâm Anh nhấn mạnh: "Đi tiệc gia đình, người thân, du lịch không nhãn hàng thương mại và có mẹ đi cùng khác hoàn toàn với đi dự sự kiện thương mại có nhãn hàng, truyền thông và không có bố đi cùng".

Diệp Lâm Anh cho biết việc lên tiếng lần này nhằm đặt ra một giới hạn cần thiết để bảo vệ quyền lợi của con gái. Ảnh: FBNV

Diệp Lâm Anh và Đức Phạm từng có cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm trước khi chính thức ly hôn vào năm 2022. Cả hai có hai con chung và sau khi đường ai nấy đi, từng bước thống nhất việc chăm sóc, nuôi dưỡng các con. Dù không còn là vợ chồng, Diệp Lâm Anh và Đức Phạm vẫn duy trì mối liên hệ với nhau trong vai trò cha mẹ. Sau biến cố hôn nhân, cả hai cũng lần lượt có những thay đổi trong chuyện tình cảm và cuộc sống riêng.

Hiện tại, Đức Phạm đang hẹn hò với Vũ Thúy Quỳnh. Cặp đôi nhiều lần xuất hiện bên nhau và công khai những khoảnh khắc tình cảm trên mạng xã hội. Đáng chú ý, Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm đang chuẩn bị đón con chung. Trong khi đó, Diệp Lâm Anh cũng có cuộc sống riêng sau khi ly hôn, tập trung cho công việc, chăm sóc các con và đang hạnh phúc bên bạn trai mới kém 11 tuổi Phạm Kiên.