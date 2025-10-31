Ngày 31/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) – Công an TP.Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với nghệ sĩ, diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.”

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng, có trụ sở tại số 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận, TP.HCM. Chính tại doanh nghiệp này, nữ diễn viên bị cáo buộc có hành vi chiếm đoạt tài sản trong quá trình điều hành và kêu gọi vốn đầu tư.

Cán bộ điều tra làm việc với Trương Ngọc Ánh

Trong quá trình hoạt động, bà Ánh đã kêu gọi ông P.G.M. (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD, tương đương hơn 149 tỷ đồng, để triển khai hai dự án bất động sản. Trong đó, riêng dự án tòa nhà Indochine tại số 112 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 (cũ), nhà đầu tư nước ngoài này đã chuyển 4,49 triệu USD, tương đương 72 tỷ đồng.

Theo hợp đồng đầu tư ký ngày 25/01/2008, dự án tòa nhà Indochine được thống nhất sẽ do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu, với tổng giá trị 12.917,7 lượng vàng. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy trước thời điểm ký hợp đồng, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H. (sinh năm 1964, trú tại phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 4 hộ dân trong khu đất dự án chỉ với 7.917,3 lượng vàng.

Trong đó, bà Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng, nhưng lại hạch toán trong sổ sách công ty là 4.458 lượng vàng, có dấu hiệu nâng khống giá trị dự án và chiếm đoạt phần chênh lệch.

Đáng chú ý, vào tháng 12/2007, UBND TP.Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định thu hồi khu đất nói trên để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho 4 hộ dân.

Sau đó, các hộ dân này đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền bồi thường hơn 26,1 tỷ đồng cho Trương Ngọc Ánh và N.M.H. Tuy nhiên, Trương Ngọc Ánh chỉ chuyển về công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng, phần còn lại hơn 10 tỷ đồng bị xác định đã được bà sử dụng cho mục đích cá nhân, không báo cáo và không ghi nhận trong sổ sách kế toán.

Cơ quan cảnh sát điều tra tống đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với diễn viên Trương Ngọc Ánh

Công ty Đất Rồng

Không chỉ vậy, trong thời gian điều hành Công ty Đất Rồng, được thành lập năm 2007, do bản thân làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật, Trương Ngọc Ánh còn bị cáo buộc lợi dụng quyền hạn của người đại diện pháp luật để tự ý rút tiền từ tài khoản doanh nghiệp, lập bút toán khống, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Trước khi bị khởi tố, Trương Ngọc Ánh là một nghệ sĩ nổi tiếng của điện ảnh Việt Nam. Tuy nhiên, những sai phạm trong vai trò quản lý doanh nghiệp đã khiến nữ diễn viên đối mặt với cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản.

﻿ Một ngày trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật mạng xã hội với bức ảnh trong buổi tiệc sinh nhật của một người bạn thân thiết.

Hiện Công an TP.Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xác minh vai trò, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan, đồng thời thu hồi tài sản cho doanh nghiệp và nhà đầu tư bị hại.