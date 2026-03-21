Công khai video Justin Timberlake bị cảnh sát bắt vì lái xe khi say rượu

(Ảnh: AP)

Video từ vụ việc cho thấy nam ca sĩ "Mirrors" bị cảnh sát chặn lại khi đang lái chiếc BMW màu xám đời 2025 và phải trả lời một loạt câu hỏi trước khi hợp tác với yêu cầu của cảnh sát để thực hiện một số bài kiểm tra.

Justin dường như bối rối trước những hướng dẫn khi nói với các sĩ quan: "Đây là những bài kiểm tra khó đấy". Sau đó, nam ca sĩ 45 tuổi đã loạng choạng vài lần khi cố gắng đi thẳng theo yêu cầu của cảnh sát. Cuối cùng, áp lực của tình huống dường như đã ảnh hưởng đến Justin khi anh nói: "Tim tôi đập thình thịch".

Hình ảnh tĩnh từ camera gắn trên người cảnh sát do Sở Cảnh sát Sag Harbor cung cấp. Hình ảnh này cho thấy Justin Timberlake sau khi bị cảnh sát bắt giữ tại Sag Harbor, New York vào ngày 18 tháng 6 năm 2024. (Ảnh: Sở Cảnh sát Sag Harbor/AP)

Theo video ghi lại, cựu thành viên nhóm *NSYNC đã lịch sự trong suốt quá trình làm việc với cảnh sát, trả lời các nhà chức trách bằng câu "vâng, thưa ông" khi anh hợp tác với cảnh sát dế thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Nhưng cuối cùng, Justin đã từ chối kiểm tra nồng độ cồn bằng hơi thở nhiều lần.

Sau khi cảnh sát còng tay và đưa anh ta lên xe tuần tra, một cô bạn của Justin đã đến hiện trường. Cô bạn này đã hỏi: "Các anh đang bắt giữ Justin Timberlake à?" trước khi cố gắng can thiệp. Sau đó, cô năn nỉ: "Các anh có thể làm ơn giúp tôi một việc được không, vì các anh rất thích bài "Bye Bye Bye" hay "Sexyback"? Làm ơn giúp tôi một việc được không!".

Và dường như điều đó đã có tác dụng, các sĩ quan cho phép cô nói chuyện với Timberlake trong một phút ngắn ngủi trước khi anh bị đưa vào tù.

Đầu tháng này, Timberlake đã đệ đơn kiện thị trấn Sag Harbor sang trọng ở Long Island, nơi anh bị bắt giữ, nhằm ngăn chặn việc công bố đoạn phim cho công chúng.

Ca sĩ của bài hát "SexyBack" đã bị bắt vào tháng 6 năm 2024 và bị buộc một tội danh lái xe trong tình trạng say xỉn và bị phạt vì hai lỗi vi phạm giao thông: không dừng lại ở biển báo dừng và không giữ làn đường bên phải.

Vào thời điểm đó, một nguồn tin nói với Page Six rằng cựu thành viên nhóm *NSYNC đã bị cảnh sát chặn lại sau khi gặp một vài người bạn tại khách sạn American Hotel lịch sử ở Sag Harbor để ăn tối, nhưng "đã có cảnh sát túc trực bên ngoài".