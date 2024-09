Diễn viên quay 'cảnh nóng' thực tế như thế nào?

Những điều này có thể bao gồm việc thực hiện cảnh thân mật với bạn diễn, đặt ra ranh giới với đạo diễn và tiết lộ bản thân (thường theo nhiều cách) với khán giả. Rất may là hiện nay có nhiều rào cản và tiêu chuẩn của ngành hơn so với trước đây, tất cả đều nhằm bảo vệ diễn viên.

Nhìn chung, diễn viên không thực sự quan hệ tình dục trên phim trường. Hầu như bất kỳ cảnh nóng bỏng và dữ dội nào mà bạn đã xem trên màn ảnh lớn hay nhỏ đều là cảnh sex giả. Trên thực tế, SAG-AFTRA (hai công đoàn đại diện cho các diễn viên trong ngành giải trí tại Hoa Kỳ) cấm thực hiện các hành vi tình dục thực tế, cụ thể việc này được phân loại là "tiếp xúc bộ phận sinh dục mà không có rào cản vật lý".

Ngày càng có nhiều điều phối viên cảnh nóng định hình cách thực hiện các cảnh nóng trong phim, cả về mặt thể chất và cảm xúc. Mọi hành động thân mật chia sẻ với bạn diễn trên màn ảnh - từ hôn đến màn dạo đầu giả và quan hệ tình dục - nên được thảo luận giữa diễn viên và đạo diễn; và điều phối viên cảnh nóng giúp đảm bảo rằng thỏa thuận này được duy trì.

Diễn viên chuẩn bị cho cảnh nóng như thế nào trong quá trình tiền sản xuất?

Một cảnh trong phim "Bản năng gốc". (Ảnh: IMDb)

Nội dung và kỳ vọng của bất kỳ cảnh nóng nào trong phim hoặc trên TV đều phải được quyết định bởi hợp đồng, đàm phán và giao tiếp cởi mở xung quanh vấn đề này và cuối cùng là nhận được sự đồng ý của các bên. Ngày nay, các điều phối viên cảnh thân mật giám sát nhiều giao thức này trên phim trường. Họ, cùng với đạo diễn hoặc người điều hành chương trình, quyết định ai sẽ có mặt vào ngày quay (thường thì các cảnh thân mật yêu cầu "phim trường khép kín" chỉ gồm những diễn viên và đoàn làm phim cần thiết); đoàn làm phim nên và được quay những gì; và cách đội ngũ trang phục, trang điểm và đạo cụ sẽ làm việc với các diễn viên để thêm các chi tiết, chẳng hạn như mồ hôi giả.

Nhà sản xuất, đạo diễn và điều phối viên cảnh thân mật nên biết nội dung cảnh khỏa thân hoặc cảnh quan hệ tình dục mô phỏng của từng diễn viên, trong đó nêu rõ trong hợp đồng những gì được chấp nhận và không được chấp nhận. Diễn viên cũng có thể yêu cầu các trang kịch bản cho bất kỳ cảnh thân mật hoặc cảnh khỏa thân nào được đính kèm vào điều khoản của họ.

Điều phối viên cảnh thân mật Alicia Rodis (của các phim "Insecure", "We Own This City") cho biết: "Với các diễn viên, tôi phải đảm bảo mình đọc chính xác những gì có trong cảnh khỏa thân hoặc cảnh quan hệ tình dục giả lập của họ để không có bất ngờ nào xảy ra. Tôi hỏi họ xem họ đã từng có kinh nghiệm quan hệ tình dục trên phim trường trước đây chưa và họ cần gì".

Các diễn viên có thể tin tưởng rằng điều phối viên cảnh thân mật đã gặp đạo diễn hoặc người dẫn chương trình trước để xác định và giải quyết những khoảnh khắc thân mật trong kịch bản và thiết lập cốt truyện, giọng điệu và mục tiêu cuối cùng của từng cảnh.

Rodis cho biết: "Có nhiều lúc trong kịch bản chỉ nói rằng "Họ cởi đồ và bắt đầu quan hệ tình dục"... Vậy đây là loại quan hệ tình dục nào? Chúng ta đang thể hiện điều gì và chúng ta biết các diễn viên có thể chấp nhận điều gì? Nếu công việc này không có điều phối viên cảnh thân mật, bạn nên cảm thấy được trao quyền để hỏi đạo diễn của cảnh quay những câu hỏi tương tự".

Trước khi dàn dựng một cảnh, điều phối viên cảnh thân mật thường gặp riêng với các diễn viên. Những cuộc trò chuyện này là bí mật và cho phép các điều phối viên thân mật tính đến các mức độ thoải mái khác nhau khi biên đạo một cảnh mà không cần phải gọi tên bất kỳ diễn viên nào. Theo Alicia Rodis, Là một diễn viên, bạn nên cảm thấy an toàn khi nói rõ ranh giới của mình.

Diễn viên tập cảnh nóng như thế nào?

Kate Winslet và Saoirse Ronan trong một cảnh phim "Ammonite" của đạo diễn Francis Lee.

Điều phối viên cảnh thân mật Ita O’Brien của Hollywood cho biết, khi thực hiện những cảnh nhạy cảm trên phim, những người tham gia sẽ phải tuân theo một quy trình có hệ thống để tạo cảnh nóng. Cô bắt đầu bằng một bài khởi động để tập trung và làm nền cho người biểu diễn. Sau đó, cô và các diễn viên xác định mục tiêu và nhịp điệu của cảnh, hành trình cảm xúc của từng nhân vật và động lực sức mạnh của tương tác. Ngay cả khi không có điều phối viên cảnh thân mật trong một dự án, đây vẫn là một giao thức hữu ích để tuân theo.

Cùng nhau, các diễn viên, điều phối viên cảnh thân mật và đạo diễn thống nhất về các vùng chạm được chấp nhận. Tiếp theo, họ định hình cảnh vật lý bằng cách sử dụng các từ ngữ (ví dụ: "Tôi sẽ đặt tay phải lên gáy bạn và kéo để thân mình chúng ta chạm vào nhau", "Được rồi, sau đó tôi sẽ đặt tay trái của mình dưới đùi phải của bạn và nâng lên"...). Sau đó, họ thực hiện từng bước và điều phối viên cảnh thân mật sẽ xem xét hành trình cảm xúc với các diễn viên trước khi kết hợp cả về mặt thể chất và cảm xúc thành một màn trình diễn trôi chảy.

Điều này có vẻ không hấp dẫn, nhưng việc biên đạo một cảnh nóng trước khi quay sẽ giúp các diễn viên tập trung vào diễn xuất cảm xúc của họ. Sự chuẩn bị này thường dẫn đến một cảnh nóng bỏng hơn trên máy quay.

Theo điều phối phiên cảnh thân mật Ita, mức độ biên đạo so với ngẫu hứng của một cảnh đã thay đổi trong những năm gần đây. Trước đây, các đạo diễn thường để diễn viên tự tìm hiểu và "chỉ cần làm" vào ngày quay mà thôi.

"Tất cả chúng ta đều biết làm việc đó như thế nào. Vậy tại sao chúng ta lại cần một chuyên gia để dạy chúng ta cách thực hiện nội dung thân mật?" - Ita O'Brien nói - "Điều hoàn toàn đã bị mọi người bỏ qua là, trước hết, mọi người sẽ cảm thấy xấu hổ khi nói chuyện cởi mở, chuyên nghiệp và chi tiết về nội dung thân mật".

Ngày nay, ngay cả trên các trường quay không có điều phối viên cảnh thân mật và đặc biệt là khi ngành công nghiệp đã thay đổi sau phong trào #MeToo, các nhóm dành nhiều thời gian và sự chú ý hơn cho sự thoải mái và biên đạo đã lên kế hoạch. Hai diễn viên Kate Winslet và Saoirse Ronan không có điều phối viên thân mật cho "Ammonite" của Francis Lee, nhưng khi cả hai đã có những cuộc trò chuyện trước đó cho việc quay cảnh nóng của mình như thế nào cũng như quá trình biên đạo kịch và diễn tập chuyên sâu sau đó để có thể có được sự thoải mái khi thực hiện cảnh quay thật.

Sự ứng biến - trong phạm vi các vùng tiếp xúc đã thiết lập - thường được sử dụng như một công cụ thiết kế trong quá trình diễn tập trước khi quay phim. Trên thực tế, một diễn viên có thể quy định cụ thể liệu họ có sẵn sàng cho phép ứng biến trong quá trình quay cảnh nóng hay không trong điều khoản khỏa thân SAG-AFTRA hoặc hợp đồng không liên kết.

Cảnh nóng được quay như thế nào?

Một cảnh trong phim Gone Girl. (Ảnh: Recezent)

Quay cảnh thân mật có thể mất từ ba đến năm giờ cho một tập phim truyền hình hoặc phim ngắn đến hơn một ngày cho một bộ phim dài. Các đạo diễn có thể muốn quay một cảnh cận, một cảnh toàn và một cảnh trung với mục đích cuối cùng là khi đến giai đoạn hậu kỳ, chỉnh sửa, có được phiên bản tốt nhất của cảnh này. Tất cả các công việc cho đến thời điểm cuối cùng đều được thiết kế chính xác để các diễn viên cảm thấy an toàn khi lặp lại cảnh quay.

Quy trình an toàn

Nếu diễn viên cảm thấy không thoải mái tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình quay phim, họ hoàn toàn có thể yêu cầu dừng quay.

"Có một điều khoản trong hợp đồng SAG-AFTRA của diễn viên quy định rằng họ có quyền từ chối một cảnh quay khi đang quay, ngay cả khi họ đã đồng ý và đã ký vào điều khoản khỏa thân" - điều phối viên cảnh thân mật và giám đốc tuyển diễn viên Marci Liroff cho biết.

Nếu diễn viên đó không phải là thành viên công đoàn, họ có thể đưa một điều khoản vào hợp đồng của mình theo mô hình điều khoản này. Bất kể thế nào, diễn viên không bao giờ nên làm bất cứ điều gì mà họ không muốn làm. Nếu có điều phối viên cảnh thân mật trên phim trường, diễn viên có thể yêu cầu tạm dừng và nói chuyện với điều phối viên; nếu không, họ có thể nói chuyện với đạo diễn. Theo Marci Liroff, luôn có thể có sự điều chỉnh trong quá trình quay. Diễn viên cũng như ê-kíp có thể đạt được sự thỏa hiệp để tiếp tục quay hoặc chuyển quá trình sản xuất sang hướng khác - thuê người đóng thế.

Một cảnh trong phim "Bản năng gốc". (Ảnh: IMDb)

"Người đóng thế chỉ có thể làm những gì trong điều khoản khỏa thân của diễn viên và quá trình sản xuất có thể sử dụng các cảnh quay mà diễn viên đã quay" - Liroff nói.

Cảnh khỏa thân, cảnh nóng và các hình thức thân mật khác được quay có thể là một phần công việc của một diễn viên. Khi người diễn viên biết được những gì họ đang làm và những gì họ có quyền yêu cầu trước khi đồng ý với một hợp đồng yêu cầu sự thân mật về thể xác có thể giúp người diễn viên cảm thấy an toàn hơn tại nơi làm việc.