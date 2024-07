Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn chọn giải pháp nào để an tâm sống khỏe?

Huỳnh Anh Tuấn là diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình. Ngoài tài năng diễn xuất, anh còn gây bất ngờ cho khán giả khi khoe tài nấu nướng các món ăn dân dã trên trang TikTok cá nhân với nhiều clips thu hút hàng triệu lượt xem.

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn lựa chọn máy lọc nước Karofi để an tâm sống khỏe

Theo Huỳnh Anh Tuấn, bí quyết tạo ra những món ngon đến từ sự kỹ tính của anh, trong đó anh đặc biệt quan tâm đến nguồn nước để đảm bảo sự an tâm trong nấu nướng. "Vừa rồi Tuấn đọc thấy các bác sĩ chuyên khoa nói nước uống bây giờ dù có trong suốt khi nhìn nhưng chưa chắc đã an toàn vì có thể chứa nhiều chất độc hại mà mắt thường không nhìn thấy được như là kim loại nặng, sắt, chì, asen có hại sức khỏe ghê lắm. Thế là tìm hiểu kỹ, Tuấn lên cửa hàng Điện Máy Xanh gần nhà chọn mua ngay máy lọc nước Karofi chuyên gia lọc lước thấu hiểu chuyên sâu, Tuấn hài lòng với chất lượng nước an toàn và những tiện ích công nghệ hiện đại mà sản phẩm đem lại. Model máy Karofi Tuấn chọn là Karofi N91, ra lệnh bằng giọng nói – rảnh tay tận hưởng" này" - Nam diễn viên chia sẻ.



An tâm sống khỏe với chất lượng nguồn nước sau lọc bởi máy lọc nước Karofi

Chia sẻ về trải nghiệm trong quá trình sử dụng máy lọc nước Karofi, diễn viên Huỳnh Anh Tuấn tiết lộ: "Máy lọc nước Karofi có công nghệ SMAX gấp đôi hiệu suất, gấp đôi tuổi thọ. Màng lọc RO sản xuất tại Mỹ loại bỏ đến 99,99% vi khuẩn virus chất độc hại nên Tuấn rất yên tâm... Có máy lọc nước Karofi này cực kỳ tiện lợi và yên tâm luôn vì máy được Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và Môi trường thuộc Bộ Y tế cấp chứng nhận chứng nhận QCVN 6-1:2010/BYT theo chuẩn Quốc Gia và Quốc Tế, uống trực tiếp tại vòi không cần đun sôi. Nên Tuấn lại càng an tâm về chất lượng nước để sống khỏe đó cả nhà".

Công nghệ Smax ở máy lọc nước Karofi giúp loại bỏ đến 99,99% chất độc hại trong nước

Được biết, Smax là công nghệ lọc nước tiên tiến bậc nhất hiện nay với cụm lõi Smax Pro V có màng lọc cấu trúc 2 lớp giúp tăng gấp 2 lần hiệu suất lọc, gấp 3 diện tích tiếp xúc. Nhờ vậy, loại bỏ sạch chất gây mùi, chất hữu cơ, sạn cát và tạp chất có kích thước siêu nhỏ chỉ từ 1 micromet trong nước. Đặc biệt, tuổi thọ lõi tăng gấp đôi - lên đến 12 tháng (cao gấp 2 lần các loại lõi thông thường), tiết kiệm đến 50% tổng chi phí thay lõi trong suốt vòng đời sử dụng máy.



Nâng cấp cuộc sống thêm tiện nghi, thoải mái

Không chỉ an tâm về chất lượng nước, nam diễn viên cho biết máy lọc nước Karofi còn đem đến nhiều tiện lợi trong cuộc sống của anh vì "Máy còn có 3 chế độ nóng lạnh nguội khác nhau tùy vào nhu cầu sử dụng của người dùng".

Công nghệ AioTec kiểm soát chất lượng nước toàn diện qua điện thoại

Đặc biệt, với một người có lịch trình bận rộn như anh Huỳnh Anh Tuấn thì công nghệ AioTec thông minh được tích hợp trong máy lọc nước Karofi đã giúp ích anh rất nhiều trong việc giám sát chất lượng nguồn nước từ xa. Theo đó, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh kết nối app Karofi 365 là nam diễn viên đã có thể chủ động theo dõi độ tinh khiết của nước, tình trạng lõi lọc, đăng ký bảo hành bảo dưỡng máy ngay cả khi không ở nhà.



Về chế độ bảo hành, Karofi áp dụng chính sách bảo hành tới 3 năm cùng chế độ chăm sóc khách hàng chuẩn 5 sao. Đây là một điểm cộng lớn cho thương hiệu, đồng thời cũng là cơ hội tuyệt vời cho những ai đang có nhu cầu mua máy lọc nước để an tâm sống khỏe nhưng còn băn khoăn về chính sách bảo hành của hãng.

Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn bày tỏ sự hài lòng khi trải nghiệm máy lọc nước Karofi

Được biết, Karofi là thương hiệu máy lọc nước uy tín, được các chuyên gia y tế khuyến cáo sử dụng. Bên cạnh đó, máy lọc nước Karofi cũng được nhiều người nổi tiếng như gia đình diễn viên Thu Trang - Tiến Luật, gia đình diễn viên Lương Thế Thành - Thúy Diễm… lựa chọn để an tâm sống khỏe mỗi ngày và nâng cấp cuộc sống thêm tiện nghi, thoải mái.



Máy lọc nước Karofi với công nghệ SMAX gấp đôi hiệu suất - gấp đôi tuổi thọ, màng RO sản xuất tại Mỹ, hệ lõi lọc thô SMAX ProV giúp loại bỏ đến 99,99% tạp chất, cặn bẩn, virus, vi khuẩn, kim loại nặng, asen… Nước sau lọc đạt chuẩn tinh khiết đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT do Viện Sức Khỏe Nghề Nghiệp Và Môi Trường thuộc Bộ Y Tế cấp.

Karofi dẫn đầu về công nghệ cao với công nghệ AioTec giám sát chất lượng nước từ xa bằng smartphone và nhiều công nghệ hiện đại khác như công nghệ VoiceCall - Rót nước bằng giọng nói, công nghệ nóng nhanh lạnh sâu giúp nâng cấp cuộc sống người dùng trở nên tiện nghi và an tâm hơn.

Mới đây, thương hiệu Karofi được vinh danh là Top 10 thương hiệu mạnh ASEAN do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức.