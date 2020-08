Diễn viên Hiền Mai 2 ngày không ăn, đêm ôm quan tài của mẹ khóc

Mẹ của diễn viên Hiền Mai, bà Lê Thị By đã từ trần lúc 18h06 phút ngày 22/8/2020 tại nhà riêng ở quận 2. Hiền Mai cho biết, linh cữu sẽ được hỏa táng tại nghĩa trang An Viên, quận 9 vào sáng ngày 26/8/2020 và tro cốt được đưa về chùa gần nhà theo đúng di nguyện của bà lúc còn sống.

"Em chưa được gặp má, cho em vô nhìn má cái rồi em ra"

Cách đây hơn 1 tuần, mẹ của Hiền Mai phải nhập viện Thống Nhất cấp cứu. Trong suốt thời gian mẹ nằm viện, ngày nào Hiền Mai cũng túc trực tới 22h khuya mới về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi rồi sáng hôm sau lại vào sớm.

Theo lời kể của Hiền Mai, tối đó trước khi chị về nhà, mẹ chị dặn "về rồi vô nha". Chị cười, hôn tay, hôn má mẹ nói "mai con lại vô với má mà, má ngủ ngoan nha". Nào ngờ, đó cũng là lời cuối cùng hai mẹ con chị nói với nhau. Đó cũng là điều duy nhất khiến Hiền Mai cảm thấy náy náy với mẹ. Giá như hôm đó, chị về rồi quay lại viện với mẹ!

6h sáng hôm sau, Hiền Mai nhận được điện thoại của người làm đang chăm sóc mẹ chị trong viện. Người này báo, bà lên cơn đau tim, tình hình rất nguy kịch. Hiền Mai vội vàng chạy vào viện, không kịp cả đánh răng, rửa mặt. Tới nơi, mẹ của chị đã được chuyển vào phòng hồi sức tích cực.

Hiền Mai đứng cửa òa khóc, xin bác sĩ cho vào. Đang mùa dịch covid-19 nên bệnh viện có quy định khá khắt khe, họ không cho Hiền Mai vào nhìn mẹ. Dù bị đuổi như... đuổi tà, Hiền Mai vẫn đứng cửa, nhất định không chịu đi. Chị vừa khóc vừa năn nỉ bác sĩ "em chưa được gặp má, cho em vô nhìn má cái rồi em ra".

Sau một hồi, bác sĩ bị mủi lòng, họ dẫn chị vào phòng hồi sức tích cực. Hiền Mai nắm tay mẹ, hôn lên trán, lên má mẹ nói chuyện, năn nỉ bà tỉnh dậy. "Lúc đó, má vẫn có phản ứng, vẫn nhận ra tôi", Hiền Mai nghẹn giọng kể, mắt rưng rưng, cố kiềm chế sự xúc động.

Sau nhiều giờ trong phòng hồi sức tích cực, tình hình của mẹ diễn viên Hiền Mai vẫn "ngàn cân treo sợi tóc".

Hiền Mai lên facebook viết: "Xin mọi người cùng cầu nguyện an lành cho sức khỏe của má mình Lê Thị By, sinh năm 1931 để có thêm thật nhiều năng lượng, giúp má vượt qua tai nạn, vạn sự an lành! Xin cảm ơn! Nam mô A di đà Phật..."

Chị tin rằng, làm như thế thì sẽ có tác dụng. Giống như lần trước, khi mẹ bị trụy tim phải cấp cứu trong tình trạng một phần sống, 9 phần chết, Hiền Mai cũng làm như vậy và bà may mắn qua khỏi.

Rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ đã vào nguyện cầu cho mẹ chị nhưng... bà đã từ trần vào chiều tối cùng ngày hôm đó, trong tiếng khóc nghẹn ngào, tan nát của Hiền Mai.

Theo di nguyện của mẹ diễn viên Hiền Mai lúc sinh thời, đám tang không mời dàn kèn Tây mà mở nhạc đỏ, bởi bà là một cựu nhà văn, nhà báo chiến trường với 70 năm tuổi Đảng. Nhạc đỏ gắn với cả thanh xuân đầy tự hào của bà.



Bạn bè, đồng nghiệp tới thắp hương, chia buồn cùng Hiền Mai. (ảnh: C.T.H)

2 ngày không ăn, đêm ôm quan tài của mẹ khóc...

Hiền Mai kể, từ lâu, cả chị và mẹ đã "chuẩn bị" cho ngày này. Từ việc chọn ảnh thờ đến hỏa táng và tro cốt để ở đâu. Tuy nhiên, khi ngày đó đến, bà đi nhẹ nhàng, không nhiều đau đớn, lại có mặt đông đủ con cháu... và hưởng thọ 90 tuổi nhưng Hiền Mai vẫn bị sốc nặng.

Hai đêm liền, Hiền Mai thức trắng. Chị cũng chẳng ăn được gì, ngoài uống một cốc sữa. Mọi người không cho Hiền Mai khóc. Họ sợ sự thương xót quá lớn của chị khiến bà quyến luyến mà không siêu thoát.

Ban ngày, Hiền Mai vẫn gắng giữ bình tĩnh tiếp mọi người tới thăm hỏi nhưng đến khuya, khi bạn bè, khách khứa, đồng nghiệp không ai còn đến thăm viếng nữa, chỉ còn con cháu trong nhà, Hiền Mai lại ôm quan tài mẹ mà khóc.

Chị không tin được sự thật này, không chấp nhận được sự thật này. Mới mấy ngày trước, chị còn được nắm tay mẹ, nựng mặt mẹ, hôn mẹ, ôm mẹ, nói chuyện với mẹ... mà giờ đây, mẹ chị nằm đó mà như cách xa hàng ngàn vạn dặm, không thể đụng vào người, càng không thể nói chuyện cùng nhau.

Hiền Mai tâm sự: "Tôi bị chủ quan, tự tin là má sẽ sống khỏe mạnh tới năm 2021. 4 năm trước, má từng bị đột quỵ tim, tình hình rất nguy hiểm. Tôi đã xin với mẹ Quan âm bồ Tát, đổi 10 năm tuổi thọ của mình lấy 5 năm tuổi thọ của má. Và nếu má sống mạnh khỏe tới năm 90 tuổi thì tôi sẽ ăn chay trường nhưng ..."

Hiền Mai và mẹ lúc sinh thời.

Mọi người động viên Hiền Mai, có lẽ vì quá thương con gái hiếu thảo nên mẹ chị đã không lỡ để con gái "đánh đổi" tuổi thọ của mình như thế. Hay Quan âm bồ tát cảm tấm lòng hiếu thảo của Hiền Mai nên để mẹ chị sống thêm 4 năm mạnh khỏe với con cháu. Và khi ngày đó đến, bà ra đi sớm hơn như một nguyện vọng đẹp đẽ!

Dù được động viên như vậy thì Hiền Mai bộc bạch rằng, chị không dám nghĩ tới lúc đưa mẹ đi rồi, trở về nhà mà không thấy mẹ. Căn nhà quá rộng, quá trống trải khi không có mẹ ở đó. "Nghe mọi người nói, tôi sợ lắm. Không dám nghĩ tới cảnh đó", Hiền Mai rưng rưng nói.

Hiền Mai bảo, chị sẽ ăn chay cho tới khi đủ 49 ngày với hy vọng, mẹ được siêu thoát, đầu thai về một nơi thật tốt ở kiếp sau!