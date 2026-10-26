Diễn viên hài sinh năm 1975 3 đời vợ: Từng trượt đại học 2 lần, nổi tiếng nhờ tiểu phẩm làm cho vui

Chiến Thắng tên thật là Nguyễn Chiến Thắng, sinh năm 1975, quê ở Vĩnh Phúc. Anh được khán giả biết đến nhờ lối diễn hài tưng tửng, cách nói chuyện dí dỏm cùng khả năng tự viết kịch bản, thể hiện những câu chuyện gần gũi trong đời sống.

Trước khi theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp, nam diễn viên từng trải qua không ít khó khăn. Anh thi trượt đại học hai lần, sau đó nhập ngũ rồi theo học tại Trường Cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội. Từ môi trường đào tạo nghệ thuật, Chiến Thắng từng bước tích lũy kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội biểu diễn và xây dựng phong cách riêng.

Chiến Thắng được khán giả biết đến nhờ lối diễn hài tưng tửng, cách nói chuyện dí dỏm cùng khả năng tự viết kịch bản, thể hiện những câu chuyện gần gũi trong đời sống.

Trước khi theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp, nam diễn viên từng trải qua không ít khó khăn.

Về sự nghiệp, anh tham gia nhiều chương trình hài trên truyền hình, đồng thời ghi dấu với các sản phẩm như Nói xấu vợ và series hài Tết Làng ế vợ. Nếu nhân vật Nhật Tinh Ngao trong Làng ế vợ giúp khán giả nhớ đến hình ảnh một người đàn ông nhà quê có phần ngô nghê, thì Nói xấu vợ lại trở thành dấu ấn đặc biệt trong hành trình làm nghề của nam nghệ sĩ.

Đáng chú ý, theo chia sẻ của Chiến Thắng vào năm 2025, Nói xấu vợ xuất hiện vào thời điểm anh rơi vào khủng hoảng, chán nản và muốn tìm một công việc khác đỡ vất vả hơn. Khi ấy, anh đến phòng thu với ý định thu lại vài bài hát để làm kỷ niệm. Chủ phòng thu gợi ý anh thử đọc một nội dung vui vào micro, và Chiến Thắng chọn tác phẩm Nói xấu vợ mà mình vừa viết được vài ngày trước đó.

Nam nghệ sĩ cho biết anh đọc một cách vô tư, không nghĩ bản thu sẽ tạo được tiếng vang. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau, các đĩa ghi giọng đọc của anh đã được phát hành và bày bán tại Chợ Giời. Giọng nói đặc trưng của Chiến Thắng từ đó vang lên ở nhiều nơi, giúp anh được đông đảo khán giả biết đến. Từ một bản thu được thực hiện trong lúc tình cờ, Nói xấu vợ dần trở thành thương hiệu gắn với tên tuổi nam nghệ sĩ.

Ít ai biết, sản phẩm gắn liền với tên tuổi nam nghệ sĩ lại ra đời trong lúc anh chán nản, từng nghĩ đến chuyện bỏ nghề.

4 lần kết hôn, từng đổ vỡ rồi tái hợp vợ cũ

Trái với hình ảnh thường mang đến tiếng cười cho khán giả, cuộc sống riêng của Chiến Thắng từng trải qua nhiều thăng trầm. Nam nghệ sĩ từng kết hôn 4 lần với 3 người phụ nữ. Trong đó, cuộc hôn nhân với người vợ thứ ba là Thu Ngọc gây chú ý khi hai người chia tay rồi quyết định quay lại chỉ sau khoảng 3 tháng.

Những đổ vỡ trong chuyện tình cảm khiến đời tư của anh nhiều lần trở thành chủ đề được công chúng quan tâm. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ không thường xuyên chia sẻ quá sâu về những chuyện đã qua, mà chủ yếu tập trung vào công việc và cuộc sống gia đình.

Cuối năm 2016, Chiến Thắng tổ chức đám cưới với Thu Ngọc, người kém anh 15 tuổi, tại quê nhà cô ở Phú Thọ. Cả hai quen nhau khi nam diễn viên đi biểu diễn, sau đó phát triển tình cảm và quyết định tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, cuộc sống chung không diễn ra như mong đợi. Đến tháng 6/2017, hai người xác nhận đã làm thủ tục ly hôn sau khoảng nửa năm kết hôn.

Thời điểm đó, Thu Ngọc cho biết sự khác biệt trong tính cách và những bất đồng khi chung sống khiến cả hai khó tìm được tiếng nói chung. Trong khi đó, Chiến Thắng cũng thừa nhận công việc biểu diễn bận rộn khiến anh không dành đủ thời gian quan tâm đến vợ.

Nam nghệ sĩ từng kết hôn 4 lần với 3 người phụ nữ.

Điều bất ngờ là sau khoảng 3 tháng xa nhau, cả hai quyết định tái hợp và đăng ký kết hôn lại. Tháng 9/2017, Chiến Thắng chia sẻ rằng tình cảm giữa hai người vẫn còn, đồng thời cho biết anh muốn sửa chữa những thiếu sót trước đó để gìn giữ gia đình.

Anh cũng từng kể rằng trong thời gian xa cách, hai người vẫn thường xuyên gọi điện hỏi han, vẫn xưng hô vợ chồng và nhận ra bản thân chưa thể quên đối phương. Sau khi tái hợp, cuộc sống gia đình của Chiến Thắng dần ổn định hơn. Tháng 6/2018, Thu Ngọc sinh con trai.

Ở tuổi 50, anh vẫn miệt mài biểu diễn, có thời điểm nhận tới khoảng 25 buổi diễn mỗi tháng. Nam nghệ sĩ cũng cho biết thu nhập chính vẫn đến từ công việc chạy show, trong khi mạng xã hội không phải hướng hoạt động mà anh muốn tập trung.

Cuộc hôn nhân với người vợ thứ ba là Thu Ngọc gây chú ý khi hai người chia tay rồi quyết định quay lại chỉ sau khoảng 3 tháng.