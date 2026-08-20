Diễn viên giờ vàng VTV tố bị đàn anh đụng chạm cơ thể, tung luôn đoạn tin nhắn xin lỗi: "Em sẽ không xóa bài"

Diễn viên Nguyễn Ngọc Thủy mới đây gây chú ý khi đăng tải bài viết trên trang cá nhân, chia sẻ về một trải nghiệm khiến cô từng rơi vào trạng thái hoảng sợ trong quá trình làm nghề. Nữ diễn viên cho biết cô từng bị một người đàn anh trong giới có hành vi động chạm cơ thể khi bản thân hoàn toàn không đồng ý.

Theo nội dung Ngọc Thủy chia sẻ, sự việc khiến cô hoảng sợ và tìm cách rời khỏi tình huống vì không biết phải phản ứng như thế nào. Tuy nhiên, sau đó nữ diễn viên lựa chọn im lặng trong một thời gian dài.

Ngọc Thủy lý giải nguyên nhân khiến cô không lên tiếng ngay thời điểm đó là bởi người liên quan là một đàn anh đi trước, có vị trí và nhiều mối quan hệ trong nghề. Cô lo ngại nếu công khai sự việc, người chịu ảnh hưởng cuối cùng có thể lại là chính mình. "Tôi đã lựa chọn nuốt chuyện đó xuống để tiếp tục làm nghề. Tôi hạn chế nhận lịch quay ở công ty đó, tránh gặp mặt, thậm chí đề nghị những bạn đi làm cùng cho đỡ sợ", Ngọc Thủy viết trên trang cá nhân.

Ngọc Thuỷ cho biết từng bị một người đàn anh trong giới có hành vi động chạm cơ thể khi bản thân hoàn toàn không đồng ý. Ảnh: FBNV

Cô cho biết không lên tiếng ngay thời điểm đó là bởi đó là một đàn anh đi trước, có vị trí và nhiều mối quan hệ trong nghề. Ảnh: VTV

Trong bài đăng, nữ diễn viên nhấn mạnh việc một người im lặng không đồng nghĩa với việc họ chấp nhận hay cho phép người khác vượt qua ranh giới cá nhân. Theo Ngọc Thủy, điều khiến cô quyết định lên tiếng sau một thời gian im lặng là khi câu chuyện từng khiến mình sợ hãi lại được nhắc đến với thái độ mà cô cho là mang tính trêu đùa. "Đừng biến sự im lặng của người khác thành sự cho phép của mình", nữ diễn viên bày tỏ.

Cô cho biết việc công khai câu chuyện không chỉ nhằm lên tiếng cho bản thân mà còn vì không muốn những người khác rơi vào tình huống tương tự rồi tiếp tục nghĩ rằng họ buộc phải im lặng để giữ công việc hoặc sự nghiệp.

Diễn viên quyết định công khai câu chuyện không chỉ nhằm lên tiếng cho bản thân mà còn vì không muốn những người khác rơi vào tình huống tương tự. Ảnh: FBNV

Sau bài đăng, Ngọc Thủy tiếp tục chia sẻ một số đoạn tin nhắn được cho là từ người đàn ông liên quan. Trong những hình ảnh do nữ diễn viên đăng tải, người nhắn tin nhiều lần nói lời xin lỗi và mong có cơ hội nói chuyện trực tiếp. Tuy nhiên, Ngọc Thủy cho rằng lời xin lỗi ban đầu chủ yếu đề cập tới những câu nói mang tính "trêu đùa", trong khi điều cô muốn nhận được là sự thừa nhận rõ ràng về hành vi động chạm cơ thể mà cô cho biết mình đã phải trải qua.

Trong đoạn phản hồi được nữ diễn viên công khai, cô viết: "Sau khi em lên tiếng, anh mới nhắn tin xin lỗi vì những lời trêu đùa. Nhưng anh không hề xin lỗi em và thừa nhận hành vi động chạm cơ thể mà em đã phải trải qua. Anh đừng nói hành vi đó cũng được gọi là 'trêu đùa'". Ngọc Thủy sau đó khẳng định cô sẽ không xóa bài viết.

Ngọc Thuỷ còn công khai tin nhắn được cho là từ đàn anh nhắn tin xin lỗi. Tuy nhiên, cô khẳng định sẽ không xoá bài đăng. Ảnh: FBNV

Ngọc Thủy sinh năm 2001, tốt nghiệp loại Giỏi Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội năm 2023. Sở hữu ngoại hình gợi cảm, nữ diễn viên đang là gương mặt mới nhận được sự chú ý trên sóng giờ vàng VTV. Ngọc Thủy từng gây chú ý khi đảm nhận vai Trang trong bộ phim Bước chân vào đời. Đây cũng là vai chính đầu tiên trong sự nghiệp của nữ diễn viên 25 tuổi.

Trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi vào tháng 5/2026, cô từng chia sẻ: "Có những ngày mình như lột xác hoàn toàn - sáng váy áo xúng xính đi sự kiện, tối về nhà lại rất bình thường. Chính cái đời thường đó là thứ giữ mình không bay bổng quá trên con đường nghệ thuật. Dù đã có vai chính, dù phim chiếu giờ vàng, mình vẫn là con gái nhà bán bún và điều đó nhắc mình phải cố gắng hơn".

Nữ diễn viên đang là gương mặt mới nhận được sự chú ý trên sóng giờ vàng VTV. Ảnh: FBNV