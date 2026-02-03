Nam ca sĩ vừa qua đời sau 8 năm nằm liệt giường vì bị té ngã xuất huyết não

Ngày 2/2, tờ Sohu đưa tin nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ Viên Duy Nhân đã qua đời ở tuổi 58. Tin buồn này được gia đình Viên Duy Nhân xác nhận với truyền thông Đài Loan (Trung Quốc). Thi hài của cố nghệ sĩ sẽ được đưa về quê nhà Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) để an táng cùng nơi với cha đẻ. Sự ra đi đột ngột của Viên Duy Nhân để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng nghiệp và người yêu âm nhạc.

Viên Duy Nhân qua đời ở tuổi 58. Ảnh: China Times.

Lúc sinh thời, Viên Duy Nhân gặp nhiều biến cố sức khỏe. Anh nằm liệt giường suốt 8 năm, trong đó có 5 năm hôn mê sâu và sống đời thực vật. Theo đó, vào năm 2018, nam nghệ sĩ bị té ngã dẫn đến xuất huyết não ở Thượng Hải (Trung Quốc). Sau ca phẫu thuật, anh sụt hơn 20 kg, phải ngồi xe lăn và tạm dừng tất cả hoạt động nghệ thuật. Gia đình quyết định đưa Viên Duy Nhân về nhà gái ở Đài Đông (Đài Loan,Trung Quốc) chăm sóc.

Năm 2020, trong lúc tập phục hồi chức năng đi lại, Viên Duy Nhân không may lần nữa ngã đập đầu vào thành bếp. Nam nghệ sĩ được chẩn đoán chấn thương sọ não, nguy kịch. Sau đó, anh rơi vào hôn mê sâu, nằm liệt giường và không còn bất cứ phản ứng gì với những tác động bên ngoài. Đến năm 2022, tình trạng của Viên Duy Nhân được đánh giá ngày càng tệ, cơ hội tỉnh lại rất thấp. Thang điểm hôn mê Glasgow của sao nam tài năng này xuống con số 7, mức độ nặng.

Đến cuối tháng 11/2025, sức khỏe của Viên Duy Nhân đã chuyển biến xấu. Anh bất ngờ bị sốt cao, tiểu tiện bất thường. Gia đình phải đưa nam ca sĩ đến bệnh viện cấp cứu khẩn. Kết quả xét nghiệm cho thấy lượng bạch cầu trong máu Viên Duy Nhân tăng cao, nghi ngờ nhiễm trùng. Kể từ đó, Viên Duy Nhân nhập viện điều trị. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, anh vẫn không qua khỏi.

Nam nghệ sĩ hàng đầu nằm liệt giường, mất ý thức, trở thành người thực vật sau 2 cú ngã mạnh gây ảnh hưởng đến não bộ. Ảnh: Sina, Sohu.

Viên Duy Nhân sinh năm 1968. Anh được đánh giá là nghệ sĩ "tài hoa hơn người" của làng nhạc Hoa ngữ, đặc biệt trong lĩnh vực sáng tác. Viên Duy Nhân từng là cố vấn, giám đốc âm nhạc của nhiều show truyền hình ở Trung Quốc đại lục. Anh còn đứng sau loạt album ăn khách của Na Anh, Vương Phi, nhóm nhạc S.H.E.

Về đời tư, Viên Duy Nhân từng kết hôn với Lục Kỳ Nguyên. Năm 2016, họ ly dị. Sau khi Viên Duy Nhân thành người thực vật, Lục Kỳ Nguyên thay chồng cũ nuôi dạy con gái Viên Dung và con trai Viên Nghĩa. Những năm qua, mẹ và chị gái chịu trách nhiệm chăm sóc cho Viên Duy Nhân. Hoàn cảnh gia đình nam nghệ sĩ rất khó khăn, chi phí y tế hầu như được thanh toán nhờ sự hỗ trợ của giới nghệ sĩ và nhà hảo tâm.

Nguồn: China Times, Sohu