Nhắc đến Lý Liên Kiệt, khán giả nhớ ngay đến một tượng đài của dòng phim võ thuật Trung Quốc. Với những vai diễn kinh điển cùng sự nghiệp lẫy lừng kéo dài hàng chục năm, ông từng là ngôi sao được săn đón bậc nhất châu Á.

Thế nhưng, trái ngược với thành công trên màn ảnh, cuộc sống riêng của nam diễn viên nhiều năm qua luôn gắn liền với những tranh cãi, đặc biệt là câu chuyện làm cha.

Lý Liên Kiệt có bốn người con gái. Hai con đầu là kết quả cuộc hôn nhân với người vợ đầu Hoàng Thu Yến, còn hai con sau là con chung với cựu Hoa hậu châu Á Lợi Trí. Sau khi ly hôn vào năm 1990, hai cô con gái đầu sống cùng mẹ tại Bắc Kinh. Trong khi đó, Lý Liên Kiệt sang Hong Kong phát triển sự nghiệp và xây dựng cuộc sống mới với Lợi Trí.

Suốt nhiều năm, ông bị không ít người chỉ trích là người cha vô trách nhiệm. Nhiều thông tin từng cho biết trong thời thơ ấu của hai con gái, ông hiếm khi xuất hiện trong các sự kiện quan trọng, không đưa đón con đi học hay tham dự họp phụ huynh. Sự đối lập càng khiến dư luận bàn tán khi hai con gái với người vợ sau được học trường quốc tế, du học tại Mỹ và thường xuyên xuất hiện cùng cha trong nhiều dịp đặc biệt.

Mới đây, sau nhiều năm giữ im lặng, Lý Liên Kiệt lần đầu lên tiếng về những lời đồn xoay quanh mình. Nam diễn viên cho biết khi ly hôn, ông gần như rời đi với "hai bàn tay trắng", để lại toàn bộ nhà cửa và tài sản cho vợ cũ cùng hai con.

Ông cũng thừa nhận bản thân có lỗi vì quá bận rộn với sự nghiệp điện ảnh nên không thể đồng hành cùng quá trình trưởng thành của các con. "Tôi luôn cảm thấy day dứt vì điều đó", ông chia sẻ. Tuy nhiên, Lý Liên Kiệt khẳng định mình chưa từng trốn tránh trách nhiệm của một người cha. Theo lời ông, dù không ở bên các con nhiều như mong muốn nhưng ông luôn đảm bảo đầy đủ chi phí học tập, sinh hoạt và cuộc sống cho hai con gái. Sau này, cả hai đều sang Mỹ du học và hiện có cuộc sống ổn định. Con gái thứ hai, Lý Đài Mật, hiện là bác sĩ nhãn khoa.

Nam diễn viên cũng phủ nhận những đồn đoán cho rằng gia đình hiện tại đối xử lạnh nhạt với hai con riêng. Ông tiết lộ chính người vợ hiện tại - cựu Hoa hậu Lợi Trí - là người nhiều năm hỗ trợ chi phí học tập của hai con riêng từ bậc tiểu học đến khi du học. Không chỉ vậy, bà còn mua nhà tại Trung Quốc và Mỹ để hai cô gái có nơi ở ổn định.

Theo chia sẻ của Lý Liên Kiệt, Lợi Trí từng nói với hai con riêng của chồng rằng các cô chỉ cần hiếu thảo với mẹ ruột, không cần gánh trách nhiệm với bà hay với cha, nhằm giúp các con bớt áp lực trong mối quan hệ gia đình. "Tình cảm của tôi dành cho bốn người con là như nhau", Lý Liên Kiệt khẳng định.

Ông cho biết mình ít nhắc đến hai con gái đầu trước truyền thông vì muốn tôn trọng cuộc sống riêng tư của các con, chứ không phải vì xa cách.

Những chia sẻ của tài tử võ thuật cũng khiến nhiều người nhìn lại câu chuyện từng gây tranh cãi suốt nhiều năm.

Không ít ý kiến cho rằng việc đảm bảo đầy đủ vật chất không thể bù đắp hoàn toàn sự thiếu vắng của một người cha trong tuổi thơ của con. Song cũng có quan điểm cho rằng, giữa những thông tin lan truyền nhiều năm qua, công chúng cần lắng nghe đầy đủ từ chính người trong cuộc trước khi đưa ra kết luận.

Hiện ở tuổi ngoài 60, Lý Liên Kiệt gần như rút khỏi làng giải trí để tập trung chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu Phật pháp và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Cuối năm 2023, ông xác nhận đã lập di chúc. Theo nhiều nguồn tin, khối tài sản của nam diễn viên hiện được ước tính khoảng 250 triệu USD, bao gồm bất động sản tại Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) cùng nhiều khoản đầu tư khác. Tuy nhiên, với Lý Liên Kiệt, điều ông nhắc đến nhiều nhất trong lần hiếm hoi chia sẻ về đời tư không phải tài sản hay danh tiếng, mà là cảm giác day dứt vì đã bỏ lỡ những năm tháng tuổi thơ của các con.