Soi 1 món đồ chơi của cậu bé Leon tại phim trường, lại phải khen Hà Hồ dạy dỗ con rất xịn!

Mới đây, Hồ Ngọc Hà chia sẻ đoạn video ghi lại hậu trường một buổi làm việc với sự xuất hiện của hai con. Giữa không gian nhộn nhịp của phim trường, một khoảnh khắc rất đời thường của bé Leon lại bất ngờ thu hút sự chú ý của nhiều người.

Trong lúc mẹ tranh thủ nghỉ ngơi giữa các cảnh quay, Leon không cầm điện thoại hay máy tính bảng để giải trí. Thay vào đó, cậu bé chăm chú ngồi dưới sàn, tỉ mỉ xếp từng thanh gỗ thành một hàng dài. Sau khi hoàn thành, Leon hào hứng chạy đến tìm mẹ để khoe "thành quả". Chỉ cần cậu bé nhẹ nhàng chạm vào thanh gỗ đầu tiên, cả dãy domino lần lượt đổ xuống vô cùng đẹp mắt. Hồ Ngọc Hà liên tục cổ vũ, hưởng ứng sự thích thú của con trai, khiến Leon càng thêm phấn khích.

Đoạn video tuy ngắn nhưng đủ để nhiều phụ huynh dành lời khen cho cách nữ ca sĩ đồng hành cùng các con. Thay vì để con giải trí bằng màn hình trong những lúc chờ đợi, cô dường như luôn khuyến khích con tham gia những hoạt động đơn giản nhưng mang tính tương tác và kích thích tư duy.

Quan sát những hình ảnh Hồ Ngọc Hà chia sẻ trong nhiều năm qua, không khó để nhận ra Lisa và Leon khá ít xuất hiện với điện thoại hay máy tính bảng trên tay. Hai bé thường được thấy đọc sách, tô màu, lắp ghép mô hình, chơi đất nặn, xếp hình hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời cùng bố mẹ.

Trong trường hợp của Leon, trò chơi xếp gỗ domino tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại mang đến nhiều lợi ích cho trẻ nhỏ.

Để tạo nên một hàng domino hoàn chỉnh, trẻ cần đặt từng thanh gỗ với khoảng cách vừa đủ, giữ bàn tay thật khéo léo để không làm đổ cả dãy trước khi hoàn thành. Quá trình ấy giúp rèn luyện khả năng phối hợp giữa mắt và tay, tăng sự tập trung, tính kiên nhẫn cũng như khả năng kiểm soát vận động tinh. Khi thanh gỗ đầu tiên được đẩy ngã và cả dãy domino đổ liên tiếp, trẻ cũng có cơ hội quan sát mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả, từ đó phát triển tư duy logic một cách tự nhiên thông qua trò chơi.

Đặc biệt, nếu chơi cùng cha mẹ hoặc anh chị em, trò chơi này còn tạo thêm nhiều cơ hội giao tiếp, hợp tác và chia sẻ cảm xúc, điều mà các thiết bị điện tử khó có thể thay thế.

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều bộ domino gỗ với giá chỉ từ vài chục nghìn đến khoảng hơn một trăm nghìn đồng. Đây là món đồ chơi khá dễ tìm, phù hợp với nhiều độ tuổi và không đòi hỏi cách chơi quá phức tạp.

Tất nhiên, điện thoại hay máy tính bảng không phải lúc nào cũng có hại nếu được sử dụng đúng cách và đúng thời lượng. Tuy nhiên, với những khoảng thời gian chờ đợi như trên xe hay tại quán cà phê, việc chuẩn bị sẵn một vài món đồ chơi đơn giản như bộ xếp gỗ, sách tô màu, xếp hình... có thể giúp trẻ vừa giải trí vừa phát triển kỹ năng.

Đoạn video của Hồ Ngọc Hà cho thấy: trẻ em không nhất thiết phải có màn hình trước mặt mới cảm thấy vui. Chỉ cần một trò chơi phù hợp và sự đồng hành, cổ vũ của cha mẹ, các em vẫn có thể say mê khám phá, sáng tạo và tận hưởng những phút giây tuổi thơ đúng nghĩa.