Điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra: Có gì xứng với danh hiệu cao cấp nhất Z8 Series?

Những nâng cấp này giúp Galaxy Z Fold 8 Ultra trở thành thế hệ điện thoại gập đáng chú ý của Samsung. Hãy cùng khám phá chi tiết trong bài viết dưới đây.

Galaxy Z Fold 8 Ultra có những nâng cấp nào đáng chú ý?

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra sở hữu nhiều nâng cấp đáng giá từ khả năng chụp ảnh, thời lượng pin đến màn hình lớn, tối ưu cho cả công việc và giải trí. Thiết bị vẫn duy trì thiết kế mỏng nhẹ, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái và linh hoạt.

Camera chính được nâng cấp lên độ phân giải 200MP

Trong khi phiên bản tiêu chuẩn sử dụng cụm camera kép 50MP, Galaxy Z Fold 8 Ultra sở hữu cảm biến chính lên đến 200MP kết hợp ống kính góc siêu rộng 50MP. Nhờ đó, phiên bản Ultra ghi lại những bức ảnh có độ phân giải cao hơn, mang đến chi tiết sắc nét ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu.

Bên cạnh đó, mẫu Ultra còn được trang bị bộ xử lý hình ảnh ProVisual Engine thế hệ mới, hỗ trợ tối ưu hóa chuyên sâu cho trải nghiệm quay video. Nhờ đó, người dùng sở hữu phiên bản Ultra của Samsung Z8 Series có thể dễ dàng ghi lại những thước phim với chất lượng hình ảnh chân thực và độ ổn định cao.

Thiết kế mỏng nhẹ ấn tượng hơn với độ dày chỉ 4,1mm

Về mặt kích thước vật lý, Galaxy Z Fold 8 Ultra tối ưu hóa độ dày chỉ còn 4,1mm khi mở và 8,9mm khi gập, vượt trội hơn mức 4,5mm và 9,7mm của bản tiêu chuẩn. Dù có trọng lượng 215g nhỉnh hơn mức 201g của bản thường, mẫu máy cao cấp này vẫn đem lại cảm giác mỏng gọn khác biệt rõ rệt khi cầm trên tay.

Kiểu dáng mỏng nhẹ mới mang đến trải nghiệm cầm nắm dễ chịu.

Ngoài ra, thiết kế cạnh viền được mở rộng thêm 20% kết hợp cùng vật liệu bản lề cải tiến trên mẫu Ultra giúp thao tác gập mở mượt mà hơn so với phiên bản tiêu chuẩn. Cấu trúc định vị bằng nam châm cải tiến hỗ trợ hai nửa màn hình áp sát chặt chẽ khi gập, góp phần giảm thiểu bụi bẩn lọt vào bên trong thân máy.

Màn hình chính được mở rộng kích thước lên đến 8 inch

Trong khi phiên bản tiêu chuẩn sở hữu màn hình rộng 7,6 inch, mẫu Galaxy Z Fold 8 Ultra mở rộng không gian hiển thị lên đến mốc 8 inch. Không gian hiển thị lớn kết hợp cùng mật độ điểm ảnh 442 ppi giúp hiển thị nhiều nội dung và hỗ trợ người dùng đọc văn bản rõ ràng hơn.

Dù cả hai thiết bị thuộc Samsung Z8 Series đều đạt độ sáng 3.000 nits, diện tích hiển thị lớn hơn của bản cao cấp giúp trải nghiệm lướt web ngoài trời dễ chịu hơn. Màn hình lớn hơn này cũng mang lại không gian thoải mái cho các hoạt động đa nhiệm đa cửa sổ song song thay vì diện tích giới hạn của bản thường.

Dung lượng pin được nâng cấp lên mức 5.000mAh bền bỉ

Galaxy Z Fold 8 Ultra mang lại thời lượng hoạt động bền bỉ hơn nhiều so với phiên bản tiêu chuẩn. Dưới đây là những cải tiến chi tiết về thời gian sử dụng và tốc độ nạp năng lượng của mẫu máy này:

Dung lượng pin vượt trội: Đạt mức 5.000mAh sử dụng công nghệ Silicon-Carbon tiên tiến, lớn hơn viên pin 4.800mAh của bản tiêu chuẩn.

Khả năng nạp năng lượng nhanh chóng: Công nghệ sạc có dây 45W giúp nạp đến 65% pin trong 30 phút và sạc không dây 20W đạt 35% pin trong 30 phút. Khả năng phục hồi năng lượng ấn tượng này giúp thiết bị sẵn sàng đồng hành cùng người dùng trong các tình huống cần sử dụng gấp.

Viên pin dung lượng lớn cung cấp năng lượng hoạt động lâu dài.

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