"Điên thì có sao?": Phát cuồng trước loạt câu thoại siêu chất của "điên nữ" mê trai Seo Ye Ji

Nữ diễn viên trẻ Seo Ye Ji đang thu hút sự chú ý của khán giả qua vai diễn trong phim Điên thì có sao? (Tên gốc: Psycho But It's Ok) nhờ độ "điên" hết cỡ nhưng vẫn thần thái rạng ngời. Trong phim, Seo Ye Ji vào vai nữ nhà văn Moon Young chuyên viết truyện thiếu nhi nhưng lại có cách suy nghĩ quái đản và những lời nói đậm tính sát thương.

Tạo hình của Seo Ye Ji trong phim Điên thì có sao.

Điên, đẹp là những từ khóa để mô tả về cô gái này. Moon Young thích cái gì là sẽ cố chiếm hữu cho bằng được. Bên cạnh đó, cô nàng còn lộ thêm sự mê trai một cách đánh rơi cả liêm sỉ, sẵn sàng tấn công dồn dập Kang Tae (Kim Soo Hyun) và rủ rê anh chàng ngủ chung với mình giữa chốn đông người.

Sau khi “chấm” Kang Tae phải là bạn trai của mình, Go Moon Young liền muốn chiếm hữu anh chàng làm của riêng bằng cách tưởng tượng mình là người khổng lồ để túm lấy Kang Tae.

Moon Young mê trai đẹp tột độ chỉ muốn bắt Kang Tae về nuôi.

Cô nàng đánh rơi cả liêm sỉ để thổ lộ tình cảm trước mặt chàng bác sĩ điển trai.

Dù tính cách nổi loạn và có hơi tưng tửng nhưng tình cảm mà Moon Young dành cho Kang Tae rất chân thành.

Moon Young sẵn sàng rượt theo Kang Tae chỉ để nói câu "tôi yêu anh" đến tận 9 lần bất chấp bị anh chàng phũ đẹp.

Mặc dù là một cô nàng có tính cách quái gở, lạnh lùng, thế nhưng khi bên cạnh và nhìn thấy múi bụng của "crush" thì bản tính mê trai của Moon Young lại trỗi dậy, giống hệt bao cô gái bình thường khác.

Chưa dừng lại ở đó, khi nhìn thấy tình địch đang trừng mắt nhìn mình vì dám gần gũi với Kang Tae, Moon Young còn lấy tay vuốt ngực của "crush" để chọc tức, với một biểu cảm vừa gian nhưng cũng đáng yêu hết phần thiên hạ.

Moon Young vuốt ngực Kang Tae ngay trước mặt tình địch.

Tính cách quái gở của Moon Young được mô tả rõ nhất khi bị anh chàng bệnh nhân đang mắc bệnh hưng cảm Ki Do chặn đường còn khoe toàn bộ cơ thể ngay trước mặt. Tuy nhiên thay vì ngượng ngùng, Moon Young lại chằm chằm nhìn vào người Ki Do và hỏi những câu vô cùng "nhạy cảm".

Ngoài ra, câu chuyện Nàng tiên cá dành cho thiếu nhi cũng được Moon Young liên tưởng đến "tiểu tam". Nghe vô lý nhưng với hội chị em lại có vẻ thuyết phục: “Nếu dòm ngó hôn phu của người khác thì sẽ bị trời phạt”.