Điên thật rồi: Trung Quốc làm phim Tôn Ngộ Không yêu Lâm Đại Ngọc, fanfic hoang đường lên màn ảnh đấy ư?

Tại sự kiện Đại hội chiêu thương mới đây của iQIYI, hàng loạt dự án phim mới đã được giới thiệu tới các đối tác, doanh nghiệp và khán giả. Nhiều tác phẩm gây chú ý nhờ sở hữu dàn sao đình đám, thế nhưng một cái tên chưa công bố diễn viên chính, còn là phim ngắn, lại bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận: Tề Ngọc Ký.

Poster của Tề Ngọc Ký được iQIYI giới thiệu tại Đại hội chiêu thương.

Sức hút của dự án đến từ thiết lập hai nhân vật trung tâm Tiêu Tề và Tạ Ngọc. Ngay sau khi những thông tin đầu tiên được hé lộ, cư dân mạng nhanh chóng liên tưởng họ với "Thánh Đại CP" - cặp đôi Tôn Ngộ Không và Lâm Đại Ngọc rất nổi tiếng trong cộng đồng fanfic.

Trước đó, việc ghép hai nhân vật kinh điển vốn thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau đã trở thành một hiện tượng thú vị tại các nền tảng ở Trung Quốc. Những sản phẩm sáng tạo câu chuyện tình cảm giữa Tôn Ngộ Không và Lâm Đại Ngọc thu hút sự chú ý. Vì thế, khi Tề Ngọc Ký xuất hiện với những điểm tương đồng đáng kể, chủ đề liên quan nhanh chóng leo Hot Search Weibo và được bàn tán sôi nổi tại một số fanpage phim Hoa ngữ ở Việt Nam.

Thiết lập nhân vật của Tề Ngọc Ký được cho là rất giống với Thánh Đại CP.

Theo những thông tin về thiết lập nhân vật đang được chia sẻ, Tiêu Tề là người lãnh đạo Tĩnh Nghiệp Tư, đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ Thiên Khu và từng tiêu diệt vô số yêu ma. Suốt 500 năm, chàng phải sống cùng kiếp số cô độc, quen giải quyết mọi thứ bằng chiến đấu. Dù bề ngoài cứng rắn, lời nói thường trái ngược với tình cảm thật, Tiêu Tề lại luôn âm thầm bảo vệ Tạ Ngọc. Chi tiết 500 năm cùng hình tượng một chiến binh trừ yêu khiến nhiều người lập tức nghĩ tới Tề Thiên Đại Thánh và quãng thời gian Tôn Ngộ Không bị trấn áp dưới Ngũ Hành Sơn.

Nhiều netizen bất ngờ vì fanfic của Tôn Ngộ Không và Đại Ngọc lại có ngày được làm thành phim.

Trong khi đó, Tạ Ngọc mang hình hài con người nhưng bản thể vốn là một cây linh thảo. Nàng có thể chất đặc biệt, dễ trở thành mục tiêu của yêu ma. Sau khi bước vào nhân gian và trải nghiệm những vui buồn của hồng trần, Tạ Ngọc vẫn giữ tính cách dịu dàng, trong sáng và lòng trắc ẩn. Giữa những bi kịch nàng phải trải qua, Tiêu Tề lại trở thành người hiếm hoi thực sự thấu hiểu nàng. Chính xuất thân từ linh thảo cùng hình tượng mong manh này khiến nhân vật được liên hệ với Lâm Đại Ngọc phiên bản chuyển thế từ Giáng Châu tiên thảo.

Ngay cả tên Tề Ngọc Ký cũng được cư dân mạng "soi" kỹ. Chữ "Tề" được liên tưởng tới Tề Thiên Đại Thánh, còn "Ngọc" gợi nhắc Đại Ngọc. Poster dự án càng khiến giả thuyết lan rộng khi xuất hiện hình ảnh gợi nhớ đến hình ảnh Đại Ngọc chôn hoa, trong khi phần thiết kế phía trên chữ "Tề" lại có chi tiết khiến nhiều người liên tưởng đến vòng kim cô của Tôn Ngộ Không.

Ngô Lỗi, Vương Hạc Đệ và Ngao Thụy Bằng là những cái tên mà netizen đang đề cử cho vai nam chính.

Hiện tại, phản ứng của khán giả đang chia thành những luồng đối nghịch. Một bộ phận tỏ ra thích thú trước ý tưởng ghép đôi khác lạ, thậm chí có người đề cử Ngô Lỗi, Vương Hạc Đệ hay Ngao Thụy Bằng cho vai nam chính.

Ở chiều ngược lại, không ít người tỏ ra không mấy thích thú. Tôn Ngộ Không và Lâm Đại Ngọc đều là những hình tượng kinh điển gắn với ký ức của nhiều thế hệ khán giả, vì vậy họ không muốn các nhân vật này bị khai thác hoặc "xào nấu" quá mức chỉ để tạo đề tài gây chú ý.

Dù tranh luận theo hướng nào, việc một dự án còn chưa công bố dàn diễn viên đã tạo được lượng thảo luận lớn cho thấy Tề Ngọc Ký đang sở hữu lợi thế đáng kể về độ nhận diện. Ai sẽ trở thành Tiêu Tề và Tạ Ngọc vì thế cũng hứa hẹn là một trong những thông tin được khán giả phim Hoa ngữ chờ đợi trong thời gian tới.