Điền Hi Vi, Lư Dục Hiểu, Lý Lan Địch: Thế cờ "tiến thoái lưỡng nan" của lứa tiểu hoa đang lên và cuộc chiến phiên vị khốc liệt

Mới đây, một nhận định từ các blogger thạo tin xứ Trung đang làm bùng nổ các diễn đàn mạng: "Điền Hi Vi, Lư Dục Hiểu và Lý Lan Địch hiện đang ở một vị thế vô cùng gượng gạo. Muốn làm phiên 1, họ buộc phải đóng cặp với sao nam kém tiếng. Còn nếu hợp tác với sao nam có lưu lượng, fan nhà trai tuyệt đối không để thần tượng bị áp phiên". Đằng sau lời nhận xét có phần phũ phàng này là cả một bức tranh thực tế đầy khắc nghiệt của làng giải trí Hoa ngữ, nơi "phiên vị" không chỉ là cái tên trên poster mà còn là thước đo quyền lực, địa vị và giá trị thương mại của một ngôi sao.

Nỗi khổ của những "tiểu hoa lưng chừng"

Nhìn vào cục diện hiện tại, có thể thấy Điền Hi Vi, Lư Dục Hiểu và Lý Lan Địch đều chia sẻ một điểm chung đầy bất lợi: họ có tác phẩm, có nhan sắc, có độ nhận diện nhất định, nhưng lại chưa đủ sức mạnh để tự mình xưng vương. Cả ba đang mắc kẹt ở một phân khúc "lưng chừng", cao hơn các tân binh mới nhú nhưng lại chưa thể chạm tới mâm "đỉnh lưu" để có quyền hô mưa gọi gió trên bàn đàm phán.

Điền Hi Vi từng có màn bùng nổ ngọt ngào với "Khanh Khanh Nhật Thường", nhưng các dự án sau đó lại chưa đủ sức nặng để chứng minh khả năng gánh phim độc lập. Khi bước vào một siêu dự án như "Đại Phụng Đả Canh Nhân" đóng cùng Vương Hạc Đệ, cô rõ ràng phải chấp nhận lùi về phiên 2 vì sức hút và vị thế của nhà trai lúc này hoàn toàn áp đảo.

Lý Lan Địch

Trong khi đó, Lý Lan Địch dẫu xuất thân là sao nhí với diễn xuất được đánh giá cao nhất trong nhóm, lại vướng phải điểm yếu chí mạng là thiếu lưu lượng. Khán giả xem phim của cô chủ yếu là người qua đường, thiếu đi lượng fan "chiến" đông đảo sẵn sàng cày số liệu hay xé phiên vị để bảo vệ thần tượng. Còn với Lư Dục Hiểu, sự thăng hạng chóng mặt sau vai phụ trong "Vân Chi Vũ" là một lợi thế lớn, nhưng nền tảng của cô vẫn còn quá non trẻ. Việc giao phiên 1 cho Lư Dục Hiểu bên cạnh một sao nam đình đám lúc này là một ván cược rủi ro mà hiếm nhà đầu tư nào dám mạo hiểm.

Rào cản từ định luật phiên vị và fan "nhà trai"

Chính sự "lưng chừng" này đã đẩy họ vào thế đối đầu trực tiếp với định luật phiên vị của C-biz. Khi nhà sản xuất muốn ghép đôi một trong ba cô gái này với các sao nam đang có chút lưu lượng như Trần Triết Viễn, Hứa Khải hay Tống Uy Long, một cuộc chiến ngầm lập tức nổ ra. Những sao nam đã có chỗ đứng tuyệt đối không chấp nhận làm nền. Fan nhà trai cho rằng việc thần tượng bị áp phiên bởi một tiểu hoa chưa có tác phẩm "đại bạo" cấp hiện tượng là một sự hạ thấp giá trị, ảnh hưởng trực tiếp đến tài nguyên quảng cáo và các dự án tiếp theo của nam diễn viên.

Ngược lại, phía các sao nữ cũng đang trên đà thăng tiến, nếu cứ mãi cúi đầu chịu cảnh phiên 2 thì sẽ vĩnh viễn bị đóng khung ở vị trí "bình hoa trang trí", khó lòng vươn lên hàng ngũ tiểu hoa đán hàng đầu. Nút thắt tử thần nằm ở chỗ: nhà nam không chịu nhường, nhà nữ lại không muốn lùi.

Lối thoát nào cho thế cờ gượng gạo?

Thực tế, tình cảnh gượng gạo này không hẳn là ngõ cụt, mà là giai đoạn chuyển giao mang tính sống còn đối với bất kỳ diễn viên nào ôm tham vọng vươn lên đỉnh cao. Để tự phá vỡ thế cờ, ba đóa hoa này cần đưa ra những chiến lược thông minh hơn. Một là chấp nhận vất vả hơn, đứng phiên 1 để dẫn dắt các sao nam kém tiếng. Nếu bộ phim bạo hồng, toàn bộ hào quang "gánh phim" sẽ thuộc về sao nữ một nước đi mà những đàn chị như Dương Tử hay Triệu Lệ Dĩnh từng áp dụng rất thành công trong quá khứ.

Hai là tạm gác lại chấp niệm phiên vị, vui vẻ làm phiên 2 bên cạnh các nam chính lưu lượng nhưng phải giành được những thiết lập nhân vật thực sự đắt giá. Một vai diễn xuất sắc hoàn toàn có thể lấn át cả hào quang của nhân vật chính, điều mà chính Lư Dục Hiểu đã từng làm được để đổi đời.

Cuộc chiến phiên vị suy cho cùng chỉ là bề nổi của tảng băng quyền lực. Điền Hi Vi, Lư Dục Hiểu hay Lý Lan Địch hiện tại có thể đang trầy trật trên bàn đàm phán, nhưng chỉ cần họ nắm trong tay một bộ phim "đại bạo" đúng nghĩa, mọi quy tắc của giới giải trí sẽ tự động phải viết lại vì họ.