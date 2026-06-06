Diễn biến sốc vụ nữ diễn viên bị kẻ trộm đột nhập vào nhà và quấy rối

Theo Xports News, nhiều tình tiết mới đã được hé lộ trong vụ đột nhập nhà riêng của nữ diễn viên Kim Gyu Ri tại Seoul, Hàn Quốc. Nghi phạm là người đàn ông ngoài 40 tuổi, được gọi là A. Đối tượng bị bắt sau khi bị cáo buộc đột nhập vào nhà của Kim Gyu Ri tại làng Hanok Bukchon, quận Jongno, Seoul.

A đã đe dọa nữ diễn viên, yêu cầu giao nộp tiền và tài sản có giá trị. Kim Gyu Ri và người thân lợi dụng nghi phạm mất cảnh giác để chạy ra ngoài cầu cứu người dân xung quanh. Trong lúc giằng co, Kim Gyu Ri và người thân bị chấn thương, bao gồm gãy xương.

Đối tượng A bị bắt giữ sau vụ đột nhập.

3 giờ sau vụ việc, A tự đến trình diện cảnh sát tại khu vực Hwagok-dong, quận Gangseo, Seoul. Cơ quan chức năng đề nghị bắt giữ đối tượng với cáo buộc liên quan đến cướp tài sản và hành hung sau quá trình thẩm vấn. Tòa án đã phê chuẩn lệnh bắt giữ với lý do nghi phạm có nguy cơ bỏ trốn.

Điều gây sốc là A liên quan vụ quấy rối người nổi tiếng khác. Theo MBN, hồi đầu năm, đối tượng bị cáo buộc tìm cách đột nhập vào nhà của ngôi sao truyền hình Seo Dong Joo.

Khi đó, cảnh sát đề nghị lệnh bắt giữ với cáo buộc xâm nhập trái phép và quấy rối, yêu cầu áp dụng biện pháp tạm giam. Tòa án đã bác bỏ đề nghị bắt giữ, A sau đó bị truy tố nhưng không bị tạm giam, sau đó tiếp tục gây án khi đang trong quá trình xét xử tội quấy rối.

Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm khai đã xem video trên YouTube ghi lại không gian sống của Kim Gyu Ri, từ đó xác định được vị trí ngôi nhà. Cảnh sát đang tập trung điều tra khả năng đối tượng đã chủ động tìm hiểu thông tin, lên kế hoạch tiếp cận nơi ở của nữ diễn viên từ trước thay vì thực hiện hành vi ngẫu nhiên.

Kim Gyu Ri bị trộm đột nhập vì lộ địa chỉ nhà riêng trên YouTube.

Chi tiết trên khiến dư luận Hàn Quốc lo ngại về nguy cơ rò rỉ thông tin đời tư của người nổi tiếng thông qua các chương trình truyền hình thực tế và nội dung được đăng tải trên mạng.

Năm 2022, Kim Gyu Ri xuất hiện trong một chương trình thực tế, trong đó cô giới thiệu chi tiết ngôi nhà hanok tại làng Bukchon, từ sân trong, hiên nhà, khu vườn rau, phòng làm việc đến khung cảnh xung quanh. Những tập phát sóng sau đó cũng tiếp tục đăng tải nhiều góc sinh hoạt trong không gian sống của nữ diễn viên.

Sau vụ việc, nhiều ý kiến trong ngành giải trí kêu gọi xem xét lại mức độ công khai thông tin cá nhân trong các chương trình quay nhà nghệ sĩ. Lo ngại gia tăng khi gần đây liên tiếp xảy ra các vụ phạm tội nhắm vào nơi ở của người nổi tiếng, trước đó có các trường hợp liên quan đến Park Na Rae và Nana.