Mỹ nhân Việt bị "cắm sừng" sau 2 tháng cưới, lấy chồng mới sang Mỹ định cư và cái kết buồn

Thông tin diễn viên Kim Hiền ly hôn chồng Việt kiều nhận nhiều sự quan tâm của công chúng. Theo Thanh Niên, Kim Hiền đã nộp đơn xin ly hôn tại Tòa Thượng thẩm bang California, Orange County (Mỹ) vào tháng 5/2023 nhưng chồng cũ không phản hồi. 2 tháng sau, nữ diễn viên đề nghị tòa xử ly hôn đơn phương. Hôn nhân của cô chính thức khép lại vào ngày 17/7/2025.

Kim Hiền ly thân sau 8 năm chung sống với chồng Việt kiều, và 2 năm sau đó thì chính thức ly hôn. Ảnh: FBNV

Kim Hiền tổ chức đám cưới với doanh nhân Andy Hải Lê vào tháng 7/2014. Đám cưới của cả hai được tổ chức kín kẽ, chỉ bao gồm bạn bè, người thân của 2 bên. Thời điểm đó, vợ chồng danh hài Việt Hương đã đứng ra làm chủ hôn, thay mặt gia đình nhà gái lo liệu mọi nghi thức cưới hỏi. Lễ đón dâu của Kim Hiền cũng diễn ra tại nhà riêng của Việt Hương ở Mỹ. Lễ cưới được tổ chức theo phong cách truyền thống Việt Nam, cô dâu diện trang phục áo dài, thực hiện đầy đủ các nghi thức trang trọng.

Sau đám cưới, Kim Hiền sống chủ yếu ở Mỹ cùng chồng và hai con - bé Sonic (con riêng của cô) và cô con gái nhỏ sau này. Nữ diễn viên gần như rút khỏi showbiz, chỉ thỉnh thoảng chia sẻ vài hình ảnh về cuộc sống đời thường trên mạng xã hội. Nói về chuyện từ bỏ hào quang năm xưa để sang Mỹ, Kim Hiền khẳng định bản thân không hối hận mà còn thấy đây là lựa chọn khiến cuộc sống bước sang trang mới.

Đám cưới của Kim Hiền và doanh nhân Việt kiều được diễn ra tại Mỹ. Ảnh: Tổng hợp

Nữ diễn viên sang Mỹ sinh sống sau khi lấy chồng lần 2. Ảnh: NVCC

Trước khi thông tin ly hôn được tiết lộ, Kim Hiền đã có loạt dấu hiệu lạ trên mạng xã hội. Theo đó, "Út Ráng" liên tục để lại những chia sẻ đầy tâm trạng. Ngày đầu năm 2026, Kim Hiền có chia sẻ gây chú ý: "Khép lại năm 2025. những điều mình đã đi qua mà không cần giải thích. Có những yêu thương từng ở rất gần ,rồi lặng lẽ rời đi… để lại khoảng trống đủ lớn buộc trái tim phải học cách mạnh hơn. Có những gắn bó không còn hiện diện, nhưng chưa từng biến mất. Nó ở trong từng nhịp thở, từng lựa chọn mình đưa ra mỗi ngày, như một sự chở che âm thầm…

Mình không buồn vì mất, chỉ lặng vì đã từng yêu rất sâu. Và khi khép lại năm này, điều mình mang theo sang 2026 không phải là nỗi đau mà là một trái tim đã biết yêu, biết giữ, và biết đi tiếp… bằng tất cả dịu dàng còn sót lại.

Và có lẽ, những ai nhìn mình vẫn ổn… sẽ không bao giờ biết được mình đã từng được yêu đến mức nào để có thể đứng vững như hôm nay. Happy New Year cả nhà cảm ơn vì đã đồng hành. Mong 2026 mang đến cho mọi người thật nhiều may mắn và niềm vui !".

Đây không phải lần đầu cô chia sẻ dòng trạng thái đầy tâm trạng. Nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng cho nữ diễn viên, và đến nay ai cũng đã hiểu ý nghĩa mà Kim Hiền bộc bạch trên mạng xã hội.

Kim Hiền đã đăng tải nhiều bài tâm trạng trong suốt thời gian qua. Ảnh: FBNV

Kim Hiền cũng đã từng trải qua 1 lần đổ vỡ. Cuộc hôn nhân đầu tiên của Kim Hiền với một DJ từng gây chấn động showbiz vì kết thúc không mấy êm đẹp. Kim Hiền ly hôn chỉ sau 2 tháng tổ chức đám cưới, thời điểm này cặp đôi cũng đã có nhóc tỳ đầu lòng. Khi đó, nữ diễn viên tiết lộ lý do tan vỡ là do phát hiện bị phản bội vào đúng dịp kỷ niệm 6 năm yêu.

Kim Hiền từng nói: "Cuộc sống không thể lường trước được mọi việc và bản thân Kim Hiền cũng vậy. Hiền vẫn cứ ngỡ mình đang hạnh phúc cho đến khi tận mắt chứng kiến người mình yêu thương nhất, dành trọn tình cảm lại phản bội mình. Đau lòng hơn chuyện đó lại xảy ra đúng vào ngày bọn mình sẽ tổ chức kỉ niệm 6 năm yêu và sống hạnh phúc bên nhau". Biến cố hôn nhân khiến Kim Hiền "ở ẩn" trong làng giải trí suốt 2 năm.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Kim Hiền kéo dài 2 tháng thì chấm dứt vì chồng cũ phản bội. Ảnh: FBNV

Kim Hiền là nữ diễn viên lấn sân vào sự nghiệp nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ. Trước khi lui về hậu trường, Kim Hiền đã góp mặt tạo nên thành công của hàng chục bộ phim truyền hình như: Mùi Ngò Gai, Dốc Tình, Gia Đình Phép Thuật, Hương Phù Sa,... và đều lại những dấu ấn đẹp trong lòng người hâm mộ. Vai diễn làm nên tên tuổi của Kim Hiền chắc phải kể đến nhân vật Út Ráng trong Hương Phù Sa.