Liên quan đến vụ việc bà nội bạo hành cháu thô bạo xảy ra tại xã Dang Kang (tỉnh Đắk Lắk) khiến dư luận bất bình, theo nguồn tin trên báo Thanh Niên, ngày 22/6, một lãnh đạo UBND xã Dang Kang cho biết cơ quan chức năng địa phương đã mời các bên liên quan lên làm việc và thực hiện đầy đủ các bước xác minh theo đúng quy định pháp luật.

Vị lãnh đạo thông tin, hiện chính quyền địa phương đang chờ kết quả giám định để xác định cụ thể mức độ thương tật của cháu bé. Cơ quan chức năng sẽ dựa trên kết quả này làm căn cứ xử lý nghiêm theo quy định, tùy mức độ có thể xử phạt hành chính hoặc tiến hành truy tố trách nhiệm hình sự, không dung túng cho các hành vi bạo lực.

Qua xác minh ban đầu, một chi tiết cần được cơ quan điều tra làm rõ là việc người mẹ đứng quay clip trong thời gian khá dài mà không có hành động can ngăn kịp thời để bảo vệ con.

Chính quyền địa phương đã mời cả ông bà nội và mẹ của bé lên làm việc để lấy lời khai trực tiếp. Quan điểm của địa phương là phải điều tra đa chiều, khách quan, làm rõ hành vi và trách nhiệm của từng cá nhân liên quan chứ không chỉ nhìn nhận thông tin từ một phía.

Vị lãnh đạo cho hay, trước mắt sẽ giao cho các phòng, ban chuyên môn phối hợp để tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần và hỗ trợ cháu bé. Địa phương cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng hơn nữa luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản pháp luật liên quan đến bảo vệ trẻ em xuống tận các thôn, buôn nhằm nâng cao nhận thức, không để những vụ việc đau lòng tương tự xảy ra.

Người mẹ dùng điện thoại ghi hình lại sự việc. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cháu bé bị bà nội bạo hành. Trong clip, ông bà cố giữ chặt chân bé trai, không cho lại gần mẹ. Ông bà yêu cầu bé nín khóc nhưng bé không nín mà vẫn tiếp tục gọi mẹ, sau đó dùng tay đánh về phía bà nội. Lập tức, bà của cháu bé nổi giận, dùng tay liên tục tát vào mặt, đánh vào tay, chân cháu bé, đẩy cháu nằm xuống nệm và buông lời mắng mỏ. Bị đánh, cháu bé hoảng loạn, liên tục khóc và gọi mẹ.

Người đăng đoạn clip lên mạng xã hội là chị Trương Thị Lệ (36 tuổi, trú xã Dang Kang, mẹ của cháu bé). Chia sẻ trên Tuổi Trẻ Online , chị Lệ cho biết chị và chồng đã ly hôn từ cuối năm ngoái. Sau ly hôn, chị Lệ nuôi bé 2 tuổi còn bé trai 4 tuổi sống cùng ông bà nội và bố.

Theo lời kể của chị Lệ, hôm 16/6, chị ghé về nhà chồng cũ để thăm con song không được tạo điều kiện. Gia đình bên nội nhiều lần yêu cầu chị rời đi. Khi con trai đang ngồi trong lòng mẹ được ít phút thì bố chồng cũ của chị Lệ kéo đứa bé ra. Bé liên tục khóc, gọi mẹ và muốn lại gần nhưng bị giữ lại. Sau đó, giữa chị Lệ và bố chồng cũ có xảy ra lời qua tiếng lại rồi mọi việc diễn ra như trong clip.

Người mẹ bộc bạch, chị rất đau lòng khi chứng kiến con bị đánh nhưng cố gắng kiềm chế, dùng điện thoại ghi hình lại bằng chứng để trình báo cơ quan chức năng. Chị mong các cơ quan chức năng can thiệp để con được sống trong môi trường giáo dục phù hợp, không bị bạo lực.