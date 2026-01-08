Nestlé Việt Nam lên tiếng về việc sữa bột BEBA, Alfamino bị thu hồi tại châu Âu
Nestlé Việt Nam khẳng định không thực hiện nhập khẩu vào thị trường Việt Nam sữa bột BEBA, Alfamino trong diện thu hồi có tính chất phòng ngừa.
Tối 7-1, website chính thức của Nestlé Việt Nam đã đăng tải thông tin liên quan đến việc thu hồi có tính chất phòng ngừa sản phẩm sữa bột dành cho trẻ nhỏ tại châu Âu.
Theo đó, Nestlé Việt Nam khẳng định: Không thực hiện việc nhập khẩu vào thị trường Việt Nam bất kỳ sản phẩm nào trong các lô sản phẩm bị thu hồi tại danh sách đã được thông báo ở các quốc gia châu Âu.
Nestlé Việt Nam cũng không thực hiện đăng ký bản công bố hoặc tự công bố sản phẩm đối với hai nhãn hiệu BEBA, Alfamino và không phân phối các sản phẩm này trên tất cả các kênh phân phối tại Việt Nam (bao gồm: phân phối trực tiếp, phân phối thông qua đối tác, thương mại điện tử hoặc các hình thức phân phối khác).
"Chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng và sự an toàn của sản phẩm với trách nhiệm cao nhất, đồng thời cam kết cung cấp thông tin đầy đủ và minh bạch cho người tiêu dùng" – thông cáo báo chí viết.
Trước thông tin Tập đoàn Nestlé thông báo thu hồi mang tính phòng ngừa một số lô sữa bột trẻ sơ sinh BEBA và Alfamino tại thị trường Đức do phát hiện khả năng tồn tại Cereulid, có thể gây hại cho trẻ nhỏ, ngày 6-1, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Nestlé Việt Nam, yêu cầu báo cáo.
Đồng thời, cơ quan này cũng có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) và các cơ quan liên quan xử lý theo quy trình đối với sản phẩm có thông báo thu hồi.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng, đặc biệt là các bậc cha mẹ, theo dõi thông tin chính thức từ Bộ Y tế, không sử dụng các sản phẩm nằm trong diện cảnh báo hoặc thu hồi, và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng nếu phát hiện sản phẩm nghi ngờ không bảo đảm an toàn.
Cục An toàn thực phẩm khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến vụ việc, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng.
Việt Nam không nằm trong danh sách các thị trường có sản phẩm thu hồi theo thông báo của Tập đoàn Nestlé.
Tuy nhiên, không loại trừ khả năng sản phẩm được nhập khẩu bằng con đường không chính thức hoặc hàng xách tay.
Ghi nhận trên website và một số sàn thương mại điện tử có bán sản phẩm này với tên gọi là "hàng nội địa Đức".