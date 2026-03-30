Diễn biến mới học sinh lớp 3 bị phụ huynh phạt 10 roi theo "giao kèo", có sự chứng kiến của giáo viên

Những ngày vừa qua, mạng xã hội xôn xao với bài đăng liên quan đến vụ một học sinh lớp 3 bị phụ huynh vào tận trường đánh 10 roi trước sự chứng kiến của giáo viên. Những thông tin, diễn biến xoay quanh sự việc khiến dư luận bức xúc.

Theo đó, vụ việc liên quan đến em K.V.H.H. và H.L.N.Y cùng học lớp 3, trường tiểu học Phú Hưng A, xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau. Do trước đó, H. có đánh em Y. nên phụ huynh Y. có đưa ra “giao kèo”, nếu H. còn tiếp tục đánh bạn, sẽ bị phụ huynh em Y. đánh 10 roi. “Giao kèo” này được bà ngoại của H. và bản thân em đồng ý, trước sự chứng kiến của giáo viên của trường tiểu học Phú Hưng A.

Đến khoảng 15 giờ ngày 25/3, giữa H. và Y. tiếp tục xảy ra mâu thuẫn khi giành vị trí chỗ chơi, rồi va chạm, tác động qua lại. Khi gần hết tiết học thứ 3, phụ huynh em Y. đến trường đón con và nghe Y. kể lại sự việc. Phụ huynh em Y. đã liên hệ với phụ huynh em H. để “bàn cách giáo dục” các em.

Do có “giao kèo” từ trước, nên phụ huynh của em Y. đã yêu cầu H. phải chịu cho đánh 10 roi ngay tại trường, trước sự chứng kiến của bà ngoại H., cùng giáo viên.

Bài chia sẻ gây chú ý trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Tờ Dân Việt thông tin, lãnh đạo Trường tiểu học Phú Hưng A, Ban Giám hiệu nhà trường đã quyết định đình chỉ công tác giảng dạy đối với 2 nữ giáo viên của trường, gồm giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm lớp 3A1 (lớp em K.V.H.H theo học - PV).

"2 nữ giáo viên này được bố trí công tác văn phòng trong thời gian chờ công an làm rõ vụ việc”, lãnh đạo trường nói và cho biết các giáo viên này có thâm niên hơn 20 năm trong nghề.

Bên cạnh đó, tờ Tiền Phong thông tin thêm, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao UBND xã Lương Thế Trân chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, xác minh toàn bộ vụ việc và xử lý trách nhiệm các bên theo đúng thẩm quyền, quy định với những trường hợp vi phạm (nếu có).

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau cũng lưu ý, nội dung xử lý phải bám theo Luật Trẻ em và các quy định liên quan, đảm bảo an toàn trường học và quy tắc ứng xử của nhà giáo. Báo cáo kết quả gửi về UBND tỉnh trước ngày 31/3.