Diễn biến mới đợt mưa lớn tại Bắc Bộ: Hà Nội nguy cơ tiếp diễn tình trạng ngập sâu nếu mưa kéo dài

Mưa lớn tiếp tục kéo dài tại Bắc Bộ

Chiều và tối 13/6, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to (Lượng mưa từ 13h đến 20h ngày 13/6) như: Yên Thủy (Hòa Bình) 117.6mm, Uông Bí (Quảng Ninh) 73mm, Đống Đa (Hà Nội) 54.4mm, Vụ Bản (Nam Định) 60.2mm, Thường Xuân (Thanh Hóa) 65.4mm,…

Đặc biệt, trong đêm 13/6, nhiều địa phương Bắc Bộ như Hà Nội, Bắc Ninh... tiếp tục đã có mưa to đến rất to, với lượng mưa đo được tại một số địa điểm như Lương Tài 78,6mm, Thuận Thành 75,2mm; các quận, huyện ở Hà Nội lượng mưa phổ biến từ 40-85mm, đặc biệt tại quận Cầu Giấy lượng mưa lên tới 110mm; các huyện xuất hiện mưa cục bộ như huyện Gia Lâm (70mm), Hoài Đức (30mm), Đông Anh (27mm)…

Cơn mưa lớn vào tối 13/6 khiến nhiều tuyến đường, phố Hà Nội biến thành sông.

Mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to được tiếp tục dự báo kéo dài trong đêm 13/6 tại nhiều địa phương miền Bắc trong đó có Hà Nội.



Tổng lượng mưa tích lũy phổ biến được dự báo tại Hà Nội trong đêm 13/6 trong khoảng từ 30-70 mm, có nơi trên 120mm. Đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 30-40cm; một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu từ 50-60cm.

Mưa lớn gây ngập úng vùng trũng thấp, đô thị và nguy cơ sạt lở đất vùng núi, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân.

Vậy tình hình mưa lớn tại các tỉnh miền Bắc diễn biến như thế nào trong những ngày tới?

Dự báo: Trong hôm nay 14/6 đến ngày 15/6, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

Trong đó, từ đêm 13/6 đến ngày 14/6 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa lượng mưa được dự báo phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm; Riêng Lai Châu, Điện Biên, phía Bắc Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc 70-120mm, có nơi trên 150mm.

Từ đêm 14/6 đến ngày 15/6 ở khu vực Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Khu vực Hà Nội: Từ đêm 13/6 đến ngày 14/6 có mưa vừa, mưa to và dông. Từ đêm 14/6 đến ngày 15/6 có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.



Ngoài ra, đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 30-40cm; một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu từ 50-60cm bao gồm:

Các địa điểm nguy cơ xảy ra ngập tại Hà Nội.

Nhận định thời tiết từ đêm 13/6 đến ngày 23/6

Tại các tỉnh Bắc Bộ, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 5000m hoạt động mạnh dần lên; áp và độ ẩm tăng sẽ gây mưa cho khu vực.

Cụ thể, Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Từ đêm 14-15/6, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; riêng khu vực Tây Bắc và Nam đồng bằng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Từ đêm 15/6, rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì, khu vực này vẫn sẽ có mưa mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến ngày 16/6.

Từ khoảng ngày 17/6, rãnh áp thấp này nâng trục dần lên phía Bắc, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông, vùng hội tụ gió lên đến 5000m trên khu vực Bắc Bộ suy yếu dần, mưa sẽ giảm.

Tuy nhiên, từ khoảng ngày 19/6, vùng hội tụ gió này có khả năng thiết lập trở lại trên khu vực vùng núi Bắc Bộ. Dự báo, từ 19-23/6, Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Trong khi đó, tại Trung Bộ: Khu vực từ Thanh Hóa đến đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Từ khoảng ngày 19-22/6 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

